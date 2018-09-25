Дипломатический "авианосец" Узбекистан, или Миссия Розенблюма

Вашингтон рассматривает Ташкент как свой новый "центральноазиатский авианосец". И поэтому укрепляет посольство профессионалами высокого уровня.

Соединенные Штаты меняют своего посла в Узбекистане. На место Памелы Спратлен, работавшей в республике с 2015 года, назначен Даниэль Розенблюм. Уже в самое ближайшее время посол примет бразды правления в здании на улице Майкурган.

Историк, экономист, советолог

Событие, казалось бы, рядовое – послы США меняются регулярно. Однако эта замена все-таки отличается. Ведь на место блюстителя интересов США назначен не какой-то рядовой конгрессмен или спонсор избирательной кампании президента (как часто бывает в странах, не являющихся приоритетом для Вашингтона), а специалист высокого уровня. Даниэль Розенблюм – выпускник Йельского университета, историк, магистр советологии и международной экономики, а также заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Причем, в отличие от Памелы Спратлен, он не только является профессиональным дипломатом, но и много лет отработал "в полях".

"Посол Розенблюм – дипломат с большим опытом работы через НКО и общественные организации, специалист по постсоветскому пространству. В каком-то смысле это потомственное, еще его отец долгое время работал против СССР в рамках еврейских организаций, способствовавших эмиграции из Советского Союза. Розенблюм-младший долгое время осуществлял политику США путем финансирования неправительственных организаций в странах СНГ через USAID, владеет русским языком, имеет большой вес в профессиональной среде", — поясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Это назначение – еще одно свидетельство того, что регион Центральной Азии приобретает для США все большее значение.

"Можно уже с уверенностью сказать, что после государственного визита казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и после визита Шавката Мирзиёева в мае 2018 года стало ясно, что представители Госдепартамента и аналитические круги донесли до Белого дома о важности сохранения платформы С5+1 (пять центральноазиатских государств плюс США), детища Обамы и Керри. Теперь она будет продолжена и дополнена конкретными аспектами военного и политического сотрудничества", – отмечает, в свою очередь, узбекский политолог Рафаэль Саттаров.

"Присядут" на коммуникации?

С чего такое внимание? Сам Розенблюм говорит о необходимости борьбы с терроризмом.

"Мы хотим, чтобы страны Центральной Азии развивались как стабильные, успешные, уважающие права человека и дружественно настроенные партнеры США. Ибо если они не будут таковыми, то пострадают сами Соединенные Штаты. Мы уже видели, что случилось с Афганистаном в 1990-е годы, что произошло в других регионах мира, где мы отстранялись и игнорировали причины, вызывающие нестабильность", – отмечает будущий посол.

Пассаж про "страдания США" действительно актуален. "После серии терактов этнических узбеков в США и ЕС американские власти заинтересованы, чтобы страна эффективно сотрудничала в сфере безопасности и была более открыта и предсказуема для взаимодействия", – считает Саттаров.

Однако дело не только в этом. И даже не только в желании сдерживать Россию (чем отличается "потомственный русофоб" Розенблюм, чье неприятие Москвы легко читается даже в его выступлении на утверждении кандидатуры в Сенате). США нужен если уж не контроль, то, по крайней мере, серьезное присутствие в Средней Азии для усиления позиций в рамках разворачивающегося американо-китайского конфликта.

Представляется, что Вашингтон хочет аккуратно "присесть" на китайские коммуникации в регионе (торговые маршруты в ЕС, трубопроводы от среднеазиатских месторождений в Поднебесную), а также использовать свое присутствие в Центральной Азии для разыгрывания "уйгурской карты" и стимулирования сепаратизма в китайском СУАР.

Ключевым государством в рамках этой стратегии является, конечно же, Узбекистан, который при президенте Мирзиёеве взял курс на многовекторную дипломатию.

"Ташкент обладает наибольшим по численности населением и армией в регионе. Кроме того, это узловая с точки зрения транспортной инфраструктуры страна, на которую замыкаются железнодорожные маршруты. Наконец, Узбекистан имеет прямую железную дорогу в Афганистан, на Мазари-Шариф и Хайратон, что важно для снабжения афганской группировки НАТО уже сегодня", – пояснил Никита Мендкович.

И действительно, афганское направление является еще одной причиной того, почему американцам нужен Узбекистан. По мнению Рафаэля Саттарова, "отношения между Вашингтоном и Ташкентом не только начинаются с чистого листа, но, возможно, действительно, расчет на замену Пакистана в качестве главного партнера США по Афганистану будет только расти".

Не секрет, что отношения с Исламабадом у США постоянно обостряются. В том числе и потому, что Вашингтон взял стратегический курс на сотрудничество с Индией, врагом Пакистана, а также на обострение с Китаем – пакистанским союзником. С Ташкентом у США проблем не будет – по крайней мере, до тех пор, пока американцы не будут пытаться использовать свои позиции в Узбекистане против России.

"Страны региона не хотят, чтобы Центральную Азию рассматривали в ключе российско-американских отношениях, и призывают Вашингтон сотрудничать со странами региона напрямую, без оглядки на Москву", – считает Саттаров.

Умные перегибов не допустят

Впрочем, есть и еще один риск. В Ташкенте сидят умные люди, и они прекрасно понимают ловушку развития, в которую могут попасть.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев принял завершающую миссию в Узбекистане посла США

Да, новые власти Узбекистана заинтересованы в помощи США в деле проведения многочисленных реформ, и Даниэль Розенблюм не скрывает, что намерен способствовать "экономической либерализации" Узбекистана. А экономическая либерализация действительно ведет к экономическому росту. Однако (по причине роста среднего класса и его запросов к власти, а также отставания политических реформ от экономических) она параллельно создает определенный фактор нестабильности для действующей власти. Нестабильности, которой обязательно воспользуются те же США, – для того и нужен посол, специализирующийся на работе с НКО.

Впрочем, как было отмечено выше, в Ташкенте сидят умные люди, которые не гипертрофируют проблему до ее возникновения и не вешают ярлыки на посла страны, хорошие отношения с которой сейчас так нужны Узбекистану.

Как представляется, умные ташкентские люди не собираются допускать разгула "свободы и демократии" – им не нужны ни Майданы, ни Тяньаньмыни.

"Естественно, иностранная деятельность будет контролироваться органами власти, страна будет пытаться создать собственное сильное гражданское общество и систему гуманитарных организаций, ответственных перед страной и обществом. Насколько могу судить, частично здесь учитывается российский опыт создания не ангажированных НКО в 2012-2014 гг. через систему грантов и государственной поддержки гражданских и гуманитарных инициатив. Думаю, Узбекистан успешно справится с возникающими вызовами", – говорит Мендкович.

Наконец, сам Розенблюм дает понять, что не намерен повторять ошибок администрации Буша в ходе андижанских событий (когда США, решив разыграть карту "прав человека", потеряли свою базу на территории Узбекистана). Да, новый посол говорит о том, что США "в рамках традиционных американских ценностей" продолжат критиковать узбекское руководство в случае нарушения прав человека, однако критика эта будет "конструктивной" и "тогда, когда это оправданно".

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