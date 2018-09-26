Вечная классика: как носить белую рубашку

Модный колумнист Sputnik Ирина Гущина рассказывает о незаменимой белой рубашке, с помощью которой можно создавать стильные образы по самым разным поводам.

Сочетание белой рубашки и темной юбки (или темных брюк) с детства и до сих пор ассоциируется у меня с началом учебного года, рассуждает колумнист Sputnik Беларусь

Всегда считалось, что такая комбинация элементов гардероба — это эталон строгости, простоты и элегантности стиля, придерживаться которого учащимся настоятельно рекомендуют многие учителя и родители. Конечно, белые рубашки носят далеко не только в школе или институте, да и рамками делового дресс-кода использование этого вида одежды не ограничивается.

Sputnik / Ирина Гущина Белая рубашка незаменима на отдыхе

Фасонов и моделей рубашек сейчас великое множество. Но лично для меня неизменным выбором остается простая белая рубашка с длинным рукавом (ее еще называют "рубашкой бойфренда"). Она может быть чуть приталенной (но только слегка), а ворот может быть нестандартным (например, это может быть "стойка" или воротник с увеличенными лацканами).

Ее можно надеть вместе с каким-то необычным нарядом для встречи с друзьями после работы, для похода в кино, посиделок в кафе или даже вечеринки в клубе.

Sputnik / Ирина Гущина Белая рубашка с пышной юбкой. Аксессуары можно подобрать в тон обуви

Если день насыщен деловыми встречами и дресс-код не предполагает наличия неформального в одежде, то проще всего сочетать белую рубашку с костюмными брюками или юбкой. Саму рубашку следует заправить внутрь, а ярким акцентом в образе станет либо цветная обувь, либо сумка, либо что-то из аксессуаров (брошь, браслет или часы).

Рабочий день закончился? Выпускаем рубашку наружу со стороны спины или завязываем передние концы рубашки узлом на уровне талии, расстегиваем пару верхних пуговиц, распускаем волосы (либо делаем хвост), и можно встречаться с друзьями, идти на вечеринку и так далее.

Sputnik / Ирина Гущина Расстегнув пару верхних пуговиц и слегка подвернув рукава, добавив аксессуары, превращаем деловой образ в вечерний

Нужно прогуляться по жаркому городу в выходные, а потом оказаться на дне рождении родных в ресторане? Пожалуйста. Та же самая белая рубашка с закатанными рукавами и расстегнутым воротником окажет неоценимую услугу.

Просто днем наденьте ее с короткими шортами и легкой обувью без каблука или шлепками, а вечером сочетайте ее с пышной короткой юбкой или юбкой в пол, а ноги облачите в туфли на высоком каблуке в тон юбке. Акцент можно сделать на массивных серьгах или браслете и в первом, и во втором варианте. Будете неотразимы.

Sputnik / Ирина Гущина Смелое и эффектное сочетание - белая рубашка и комбинезон

Вам нужно провести активные выходные на природе или прокатиться с друзьями или семьей по туристическому маршруту? Белая рубашка прекрасно будет сочетаться с любимыми джинсами и любой спортивной обувью. Можно придать образу нарочитой грубоватости за счет ковбойской шляпы или кожаной куртки.

Уезжаете в отпуск? Берите с собой белую рубашку! Носите ее поверх купальника или просто как самостоятельное короткое платье; в сочетании с короткой юбкой и любыми шортами; навыпуск с длинной белой юбкой; с поясом, шляпой и солнечными очками — она сможет стать основой вашей отпускной капсулы.

И, наконец, если решили "сочетать несочетаемое", то можно дополнить белой рубашкой какой-нибудь нестандартный комбинезон с открытыми плечами, заправив рубашку внутрь и придав образу элегантности, стильности и нестандартности одновременно. В этом случае обувь лучше предпочесть в тон комбинезону (что зрительно увеличит длину ног). А в качестве аксессуаров можно подобрать броские серьги, браслеты или элегантную сумочку.

© AFP 2018 / MARCO BERTORELLO Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане 20

Меня как-то спросили: "Неужели белая рубашка подходит всем без исключения вне зависимости от фигуры, возраста и стиля?" И я ответила: "Именно! Если знать основные принципы ее грамотного использования".

Вот они:

Рубашка должна быть простого и элегантного кроя, с длинным рукавом, без лишних деталей и оборок, с пуговицами по всей длине. Максимум, что допустимо из отделки — это пара карманов.

Рубашка должна подходить вам на все сто процентов. Если не уверены в цвете, модели, крое — обязательно посмотрите альтернативы.

Не стоит покупать слишком приталенную рубашку. Такие модели подходят не всем и служат не так долго, как хотелось бы.

Материал должен быть качественным, достаточно плотным и натуральным (допустима небольшая примесь эластичных волокон, но не более 5-10%).

Выбирайте белый цвет, который подходит именно вашему цветотипу (холодные и теплые оттенки белого подходят не всем и не всегда одинаково).

Не экономьте — пусть это будет дорогая рубашка, которая прослужит вам десять лет, чем рубашка, которую вы выбросите после второй стирки.

Если в вашем гардеробе нет такой рубашки — спокойно планируйте покупку на удобный период в будущем. Этот элемент одежды универсален и практически не выходит из моды.

И, самое главное, помните: выбранная вещь должна всегда приносить вам удовольствие, придавая уверенности в себе и способствуя решению ваших задач, вне зависимости от сезонных трендов и смены модных стилей.