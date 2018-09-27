СНГ еще живо: зачем в Душанбе собираются президенты стран-участниц

Содружество независимых государств появилось после распада СССР, какие дальнейшие планы у участников организации будет обсуждаться на саммите в Душанбе.

В столице Таджикистана 27-28 сентября проходит очередной саммит СНГ. Ожидается участие руководителей девяти государств.

Надо заметить, что перед каждым ежегодным саммитом СНГ по бескрайним просторам постсоветского пространства разносятся слухи о скорой кончине этой уважаемой организации. Говорят об этом уже лет двадцать, а организация умирать не собирается.

От конфедерации – под "зонтики"

В 1991-1992 годы, видимо, для того чтобы смягчить для населения своих стран трагедию развала СССР, отцы-основатели заложили в структуру организации существенные элементы единого конфедеративного государства. Многие уже забыли, что поначалу сохранялся рубль как единая валюта, существовало единое армейское командование и даже совместное командование стратегическими ядерными силами.

Но в начале 90-х на постсоветском пространстве преобладали центробежные тенденции. Осталось только общее безвизовое пространство, а из сотен заключенных экономических соглашений до сих пор работает менее 10%.

Интеграционные инициативы начали перемещаться из СНГ в более узкие объединения тех постсоветских стран, которые были готовы к реальной интеграции. В экономической сфере это первоначально ЕврАзЭС, затем Таможенный союз, а сейчас — формирующееся Евразийское экономическое сообщество. В военно-политической сфере это ОДКБ, которая объединяет примерно половину стран Содружества.

С этого момента и начались разговоры о ненужности Содружества, которое якобы свою функцию уже выполнило и может быть расформировано. Мне кажется, что это поверхностный взгляд на форматы международных объединений. Все реально существующие международные союзы имеют сложную структуру, когда под крылом зонтичной организации формируются более узкие экономические и военно-политические организации.

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Меняются правила международных отношений

Причем их расширение идет, как правило, за счет участников "материнской" организации. Например, Евразийский союз пополнили члены СНГ Армения и Кыргызстан, высказал желание вступить в ЕАЭС Таджикистан.

У СНГ существует своя ниша, в которой оно продолжает успешно работать. На его долю остаются общеполитические, а также гуманитарные вопросы, и по ним, что примечательно, ни у кого не возникает серьезных претензий. Совсем не случайно, что именно в этот раз перед встречей лидеров стран СНГ было проведено совещание руководителей их внешнеполитических ведомств.

В мире происходит широкомасштабная трансформация, вокруг стран СНГ возникают все новые "горячие точки", меняется сам характер и, казалось бы, незыблемые правила международных отношений.

Перед странами СНГ стоят те же вызовы, как и перед всем остальным миром. В первую очередь, это террористическая опасность: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран) сломлен, но до конца не разгромлен. После того, как его сильно разбили в Сирии и Ираке, он перемещается в Афганистан и Центральную Азию. Это является вызовом и проблемой.

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Вызовом являются и те санкции, которые в последнее время были наложены на Россию. И это вызов в целом для СНГ, потому что страны Содружества до сих пор достаточно сильно интегрированы с Россией в экономическом плане. Так что для них это тоже является проблемой.

Например, введение санкций США против Китая за приобретение российского вооружения не может не обеспокоить страны СНГ, которые традиционно закупают именно российские вооружения.

Региональная организация, полезная для всех

Есть все основания предполагать, что именно дискуссия по международным проблемам займет существенную часть времени, отведенного для закрытых обсуждений лидеров стран, как в многостороннем, так и в двухсторонних форматах.

Например, именно в двухстороннем формате общения с российским президентом Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко собирается окончательно разрешить проблему российско-белорусских нефтегазовых отношений.

Кроме проведения общеполитической дискуссии в повестку дня саммита внесено утверждение проекта Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

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Кроме того, предлагается вынести на рассмотрение глав государств проекты основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

В гуманитарном блоке будет обсуждаться вопрос о международном молодежном проекте "100 идей для СНГ". Кроме того, планируется обсудить результаты проведенных в 2017 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ.

Да, СНГ как организация претерпела определенные трансформации. Сначала были большие надежды на экономические и политические интеграционные процессы. В конечном счете, организация стала региональной, но именно на основе Содружества сформировались интеграционные проекты более высокого уровня.

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Примеры тому зона свободной торговли СНГ, Евразийский союз и ОДКБ. Не стоит недооценивать и тот факт, что безвизовое пространство СНГ реально функционирует уже третье десятилетие, сохраняя и преумножая межчеловеческие контакты.

Так что СНГ живет не зря, как региональная организация оно никуда не денется. "Уплыть за океан" пытались многие, но пока никому это не удалось. Организация будет выполнять функции не такие обширные, как это виделось в момент ее учреждения, но свое достойное место она занимает и остается полезной для всех ее членов.