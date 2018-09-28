Главное за неделю: саммит СНГ, гостевые дома и новые права пенсионеров

На прошедшей неделе президенты стран СНГ обсудили в Душанбе важные совместные вопросы, в Узбекистане начали работу семейные гостевые дома, а у пенсионеров республики появились новые возможности для защиты своих прав.

Минувшая неделя оказалась крайне богатой на события в самых различных областях – начиная с международной политики, и заканчивая социальной и культурной сферами. Подробности в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

Событие недели

Главным политическим событием на постсоветском пространстве стала встреча президентов стран СНГ в Душанбе. Шавката Мирзиёева встречал лично Эмомали Рахмон. Вместе с президентом Таджикистана в аэропорт прибыли несколько тысяч жителей города Турсунзаде, которые исполнили национальные танцы и песни в честь приезда узбекского лидера.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Узбекистан за год присоединился более чем к 10 структурам СНГ

Гость также не остался в долгу и привез щедрые подарки. Во время осмотра виноградника в дехканском хозяйстве "Боги сомон" он подарил руководителю автомобиль Captiva , такой же презент он сделал при посещении дехканского хозяйства "Ватан" Неъмату Усмонову.

Накануне самого саммита состоялся вечер дружбы, где для гостей накрыли традиционный для Востока роскошный дастархан. Эмомали Рахмон на правах хозяина занял место во главе стола, а Шавкат Мирзиёев оказался в компании Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Кстати, российский лидер 18-19 октября посетит Узбекистан с визитом.

По итогам саммита СНГ, который прошел во дворце "Кохи Сомон", участники подписали пять документов, а также объявили 2021 год – годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Следующая встреча в таком формате пройдет в Ашхабаде 11 октября 2019 года.

Туризму – поддержка, пенсионерам - защита

В четверг, 27 сентября, отмечался Всемирный день туризма. В Узбекистане в последние годы активно развивается инфраструктура для привлечения путешественников из других стран. Помимо строительство сетевых отелей, в том числе высшего класса, в республике заработали и гостевые семейные дома.

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Теперь туристам будет проще и дешевле найти жилье в стране. Пока таких частных отелей немного, но они уже открылись в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях.

Собственникам гостевых домов государство предоставляет льготы. Например, они могут получить кредит по выгодной ставке ЦБ сроком на 5 лет, при этом половину выплат по процентам покроет Фонд поддержки туристской сферы.

Кроме того, владельцы семейных гостевых домов могут нанимать до трех помощников, благодаря этому уже появилось 50 новых рабочих мест. Эти сотрудники имеют такие же права, как и те, кто трудятся по найму в других государствах: оплачиваемый больничный, отпуск, пенсия.

Стало известно о некоторых поправках и в пенсионном законодательстве. В частности, теперь права пенсионеров будут защищаться гораздо эффективнее, например, через суд можно будет добиться пересчета стажа.

Также пенсионеры, оказавшиеся за рубежом и по состоянию здоровья не имеющие возможности приехать на родину, смогут оформить получение пенсии через дипломатические представительства и консульские учреждения.

Есть новости и для российских пенсионеров. Госдума РФ 26 сентября в ключевом втором чтении приняла поправки о поднятии возраста выхода на пенсию: для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. Эта мера позволит бюджету с 2024 года получать дополнительно по одному триллиону рублей.

Значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Документу осталось пройти еще несколько стадий, включая подписание его президентом.

Борьба с преступностью на полигоне и в реальности

Эта неделя была богата на совместные мероприятия стран СНГ. Антитеррористические учения госорганов стран-участников Содружества "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" прошли в Кыргызстане.

По легенде учений, террористическая группировка пытается проникнуть через границу Кыргызстана со стороны Узбекистана и Таджикистана. Также военные стран СНГ отработал на этой неделе действия совместных сил ПВО, а таджикские и узбекские военные и вовсе провели полномасштабные учения в Согдийской области.

Между тем, реального же преступника задержали сотрудники прокуратуры в Самарканде. Речь идет о директоре регионального филиала акционерного общества "Узбекистон почтаси". Его поймали с поличным при передачи ему взятки 40 тысяч долларов, которые предложил гражданин Ёкубов за выделение земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания.

© Sputnik / Евгений Одиноков Задержан вооруженный преступник, которого искал весь Ташкент

В столице Узбекистана продолжается поиск последнего участника преступной группировки. Накануне был задержан еще один из членов этой банды. При себе он имел нож и попытался оказать сопротивление.

А в стране, между тем, продолжают внедряться новые технологии в систему судопроизводства. Так, следить за ходом заседания теперь можно не отходя от компьютера. Подобный сервис на своем сайте запускает Верховный суд Узбекистана. Пока эта система внедрена в 12 пилотных судах. До конца года к ним присоединятся еще 22 суда.

Танцы без границ, или "Яблочко" на лягане

Главным культурным событием уходящей недели стали гастроли знаменитого Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Хореографический коллектив приехал почти в полном составе – около 80 исполнителей.

В насыщенной программе двух концертов были танцы разных народов мира. Разумеется, не обошлось и без коронных выступлений ансамбля: Русского танца "Лето" и национального узбекского "Танца с блюдом".