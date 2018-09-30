Альтернативное лечение, или Как знахари калечат детей

Мамы всегда хотят как лучше, но иногда благими намерениями выложена дорога к плачевным последствиям.

Давно пора рассказать о способах лечения и ухода за детьми, которые калечат не только организмы малышей, но и психику взрослых дядей-докторов. Дорогие женщины, пожалуйста, никогда так не делайте! Подробнее - колумнист Sputnik Улугбек Жоомартов

1. Обращение к гадалкам и колдунам

Я вам сейчас случай один расскажу. Как-то раз у мальчика после обрезания развилась инфекция. Его мама решила не ходить по докторам и отвезла несчастное дитя с распухшими гениталиями к знахарю.

Тот потер руки и сказал, что за определенную плату вылечит бедняжку.

К излечению ребенка мужчина подошел со всей серьезностью: раздобыл солидол (автомобильную смазку), намазал им пораженный орган и для верности перебинтовал, пришептывая тайные заклинания. Сложно представить, что пришлось вытерпеть мальчонке, ведь солидол — это мощнейшая токсичная химия, а бинты создали парниковый эффект.

Это могло обернуться самыми страшными последствиями, вплоть до того, что химия могла разъесть кожу и орган пришлось бы ампутировать. Как ни странно, организм мальчика через несколько месяцев смог перебороть инфекцию. И хотя без солидола выздоровление наступило бы гораздо быстрее, мать поверила в чудесные способности знахаря и всем рассказала, какой он кудесник.

К счастью, в последнее время таких родительниц гораздо меньше, но все равно некоторые любители мистики умудряются сломать жизнь своим детям.

Приведу пример: в какой-то момент ребенок становится плаксивым и часто просыпается по ночам. Мама по совету бабушки ведет его к народной целительнице. Та плюет на него, шепчет, молится…

А во время этих танцев с бубном в организме ребенка идут необратимые изменения, например, нарушение кровообращения.

Обратись мать к врачу раньше, и серьезных последствий можно было бы избежать. Но ей некогда — она таскает ребенка по гадалкам.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В Москве мальчик впал в кому после обряда обрезания

В итоге нормального кровообращения нет, кора головного мозга сдавливается, ребенок страдает, и родители судорожно ищут большие деньги на лечение.

Уважаемые мамочки! Как только вы заметили, что с ребенком творится что-то неладное, бегите к хорошему педиатру, а не к "проверенной" гадалке.

2. Прикорм для грудничков, "проверенный веками"

У наших мам и бабушек есть рецепт еды для младенцев. Женщины делают буламык: слегка обжаривают муку, потом варят ее. Получается клейкая сладковатая масса, которую дают грудничкам.

Есть и еще один вид прикорма — сары-май, или топленое масло. Его почему-то дают даже тем детям, которым не исполнилось и четырех месяцев.

На самом деле младенцу первые полгода нужно лишь молоко матери. Если уж вводить прикорм, то только в виде овощных пюре — никакого масла или муки! Дело в том, что из-за такой еды у ребенка происходит нарушение обмена кишечной флоры.

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По факту мамочки просто "выключают" кишечник ребенку. Кал застаивается, младенец капризничает. В далеко идущей перспективе мы получаем нарушение обмена веществ. Вывод: в вопросах кормления ребенка самодеятельность не нужна. Чаще советуйтесь с педиатром.

3. Как мамы делают детей бесплодными

Одноразовые подгузники надо менять каждые 2-3 часа — это аксиома, которая не терпит исключений. Даже если спустя это время подгузник не выглядит полным, испарения идут полным ходом.

В таком возрасте у мальчиков формируются канальцы, которые в будущем должны вырабатывать сперматозоиды. Тепло и влага плохо влияют на этот процесс. Через много лет аукнутся последствия этой беспечности.

© Sputnik / Александр Кондратюк Роды и операции на дому: как мигранты организовали подпольную медицину

Девочкам подобные вещи также не идут на пользу. Влажность — это рай для развития бактерий. Итог — спаечные образования в половых путях девочки и бесплодие.

Мамы знают еще один способ сэкономить — выскоблить из подгузника все абсорбирующее вещество и подложить туда обычные тряпочки. В этом случае менять их надо каждый час, как только они чуть-чуть намокнут.

4. Калечащее пеленание

От наших бабушек часто можно услышать, что пеленать надо туго. Так и ребенок будет спать спокойнее, и ноги у него станут ровными, уверены они. Так вот, до добра это не доводит.

Ноги становятся кривыми уже после того, как ребенок встает на них. И то от недостатка кальция, а не по причине неправильного пеленания или генетики.

Ребенка пеленать не надо. Просто не надо, и все тут. Когда младенец двигается, у него укрепляются мышцы, циркулирует кровь.

Есть и еще одна опасность тугого пеленания. Тщательно зафиксированного младенца укладывают на спину в бешик. Кости у него еще мягкие, от долгого лежания на спине затылок быстро становится плоским.

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К счастью, на головной мозг это не влияет, а вот на отток венозной крови еще как! Чем чревато? Частыми мигренями, которые будут преследовать человека уже во взрослом возрасте.

5. Апашкины диагнозы

У бабушек есть две официальные версии, почему ребенок мог заболеть: либо перемерз, либо перегрелся.

В первом случае его закармливают горячими супами, в которых масло кусками плавает. Во втором дают что-то легкое и холодное.

Как-то раз я видел пациента — мальчика с облысевшими висками и затылком. Оказалось, родители решили, что надо кормить его постными продуктами из-за "переохлаждения". На самом деле у ребенка изначально был дефицит кальция, а мама с папой лишь усугубили ситуацию, давая ему легкую еду.

Самое ужасное, что молоденькие келинки зачастую и рады бы отвезти ребенка к врачу, но старшее поколение упорно цедит сквозь зубы: "Мы так лечились, и с вами ничего не будет".

Никого не слушайте! Это ваше дитя, и вы несете за него ответственность!