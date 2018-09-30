Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН

Американская империя, как и ее британская предшественница, обладала великолепным чутьем на пиар и блистательным умением внушать окружающим, что к ней нужно относиться с причудливой смесью страха, уважения, зависти и обожания. Для мирового гегемона это умение не просто на вес золота: оно является залогом сохранения гегемонии.

Впрочем, любая империя, даже в эпоху своего заката, может некоторое время просуществовать на своеобразном эмоциональном допинге, мобилизуя себя перед лицом внешнего мира, который относится к ней уже не с уважением и завистью, а с ненавистью.

Но вот чего не может пережить ни одна империя — так это смеха, причем смеха презрительного.

Для того чтобы убить империю, ее нужно для начала как следует обстебать, и граждане СССР прекрасно знают это по собственному опыту. Выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН — это маркер перехода от опасливого уважения к злобному осмеянию.

Вдумайтесь. Как раз в тот момент, когда Дональд Трамп расхваливал исторические достижения своей администрации и говорил о том, что он за год превзошел достижения "практически любого" американского президента за всю историю США, зал Генассамблеи буквально затрясся от смеха. Смех ненадолго прервался издевательскими аплодисментами, а потом снова заполнил зал.

В том, что это было именно издевательство, не было никаких сомнений, и этому есть неоспоримое подтверждение: дружественный Трампу американский телеканал Fox News, который вел в соцсетях трансляцию его выступления, нарезал его таким образом, чтобы в него не попал смех над Трампом.

Забавно, что наиболее топорные приемы креативного "нарезания" реальности, в использовании которых обычно обвиняли советское телевидение, в данном случае относятся к деятельности топового американского телеканала.

© Sputnik / Роман Махмутов Захарова рассказала, над чем хихикали в ООН во время выступления Трампа

Для понимания тотальности презрительной атмосферы, которая царила в зале, достаточно посмотреть на утекшую в соцсети фотографию, на которой запечатлена реакция немецкой делегации на критику со стороны Трампа, который сетовал на возмутительную зависимость Германии от российского газа.

Судя по лицам немецких дипломатов, американский президент рассказал им нечто очень смешное — и уж явно они не производят впечатление людей, напуганных серьезностью американских угроз.

Мария Захарова точно описала главные месседжи американского лидера: "Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира. Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала".

Еще бы не хихикать, когда Трамп фактически сам подливает масло в огонь трансатлантического конфликта и постоянно дает новые аргументы тем представителям европейской политэлиты, которые говорят о необходимости восстановления европейского суверенитета.

По понятным причинам там, где все люди доброй воли и сторонники строительства "Северного потока — 2" видят повод для веселья, американские СМИ находят повод посыпать голову пеплом и впасть в депрессию.

Американское агентство деловой информации Блумберг описывает главную причину этой меланхолии: "Прошлые президенты США включались в работу ООН для того, чтобы Америка могла придавать форму всему миру. Трамп, наоборот, видит в международной системе инструмент, с помощью которого мир сдерживает Америку".

© AFP 2018 / ANTHONY WALLACE Влюблены и довольны: как прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Очевидно, что такая позиция воспринимается многими в США как пораженческая и очень опасная, потому что она предполагает как максимум уничтожение той самой системы международного права и международных организаций, над созданием которой американская элита работала около 70 лет.

Как минимум — доктрина Трампа предполагает уход Соединенных Штатов из всех этих структур. А это значит, что данные инструменты окажутся в руках оппонентов США. Достаточно вспомнить несколько недавних дипломатических инцидентов: выход Штатов из Совета ООН по правам человека, угроза Трампа выйти из ВТО, угроза объявить санкции против Гаагского суда (!) и даже потеря контроля над ВАДА, которое вдруг решило восстановить РУСАДА в правах. Оппоненты Соединенных Штатов буквально делят его международное наследство и довольно успешно пытаются приспособить его для атаки на американские интересы. Трамп может сколько угодно пытаться "делать Америку великой снова", но вместо деглобализации он получил глобализацию — в режиме "все против США".

Справедливости ради, нужно отметить (и на это также обращают внимание журналисты Блумберга), что Трамп, по крайней мере, на декларативном уровне, все еще является сторонником вполне стройной антиглобалистской идеологии. Выступая перед Генассамблеей ООН, он говорил о необходимости "уважать право каждой нации, присутствующей в этом зале, следовать собственным привычкам, верованиям и традициям". Он также заявил о том, что "США не будут говорить вам, как жить, как работать, как поклоняться Богу".

Трамп призвал лидеров других стран "сделать их страны великими снова". Это все очень хорошо звучит, но ровно до того момента, когда, например, желание России продавать свой газ в Германию не упирается в коммерческие интересы американских компаний. Вдвойне смешно смотрятся заявления американского президента о том, что США не будут навязывать религиозные взгляды в условиях очевидной поддержки, которую Госдеп оказывает церковному расколу на Украине.

Список нестыковок между благородными тезисами антиглобалиста Трампа и действиями его же администрации можно легко продолжить. Собственно, это одна из главных причин, по которым над ним смеются. Император оказался не только голым, а голым и при этом зависимым от того самого "глубинного государства", которое он торжественно обещал демонтировать.

Это не значит, что у Трампа нет шансов все-таки когда-нибудь добиться возможности вести по-настоящему независимую политику или что он не способен "сделать Америку великой снова". Шансы на это есть, но вот вернуть утраченный авторитет и уважение противников — и тем более союзников — уже будет невозможно. Американский Акела не просто промахнулся: он промахнулся и при этом делает вид, что у него все отлично, и тем самым только усугубляет свое положение.

У таких сказок не бывает счастливого конца. Оттого и грустят американские журналисты: Pax Americana уходит в закат под дружный хохот дипломатов и политиков со всего мира.