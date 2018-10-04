За событиями в Сирии, на Украине, торговыми войнами США с Китаем и ЕС, наращиванием экономических санкций против России на второй план отходят процессы дедолларизации мировой экономики. А ведь именно они являются причинами турбулентности международных политических событий, считает колумнист Sputnik Казахстан.

Чередой прошли заявления главы ВТБ Андрея Костина и председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, а ведь они являются знаковыми, определяющими будущий вектор мировых экономических взаимодействий.

И если Россия, а также Китай являются драйверами отказа от доллара, то вектор ЕС "доллар, прощай" — это залп тяжелой экономической артиллерии. Ведь Евросоюз является не только крупнейшим международным промышленным объединением, но и мировым технологическим лидером.

Вилами по нефти писано?

Так как энергетический рынок является одним из основных полей сражения, где решается премиальное будущее американского доллара, начнем исследовать процесс с углеводородов.

Нефть называют черным золотом из-за ее цвета. Но правильнее использовать зеленый спектр — под цвет американского доллара. Именно в этой валюте определяется ее стоимость на международных рынках, что в свою очередь оказывает влияние на всю мировую экономику.

Но в мире начались процессы, когда гамма может измениться так, что баррель нефти будет ассоциироваться и с другими цветами радуги, идентичными китайской, российской, европейской, иранской и другим валютам.

Процесс этот сложный, непредсказуемый и волнообразный. Ведь американскому доллару аналитики столько раз приписывали кончину, что впору поверить в бессмертие этой валюты. Несмотря на сотни миллиардов внутреннего долга США, печатание ничем не обеспеченных "бумажек", доллары по-прежнему в цене, и их для стабильности собственных экономик стремятся приобретать государства мира.

Авианосная формула успеха

За последние четверть века экономика США претерпела радикальные изменения. Почти на протяжении всего ХХ столетия промышленность Америки задавала вектор мирового экономического развития.

Во многом благодаря американским технологиям была проведена индустриализация 30-х годов в СССР, Гитлер накачал экономические мышцы Германии так, что она стала в состоянии вести мировую войну на несколько фронтов.

Да и теперешний фундамент экономической мощи ЕС — послевоенный план Маршалла — тоже следствие американской промышленной мощи. И поэтому сила доллара США в минувшем столетии была, в общем-то, объяснима.

© Sputnik / Роман Махмутов Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН

Но когда в 90-е годы прошедшего века, во времена президентства Билла Клинтона, американские корпорации вывели за рубеж огромное количество своих производств, то на стоимости доллара это никак не отразилось. А ведь фактически прекратили свое лидерское существование многие отрасли американской экономики, появились города-призраки, откуда вывели за границу промышленные производства. Именно эти катастрофические последствия и "расхлебывает" теперешний президент США Дональд Трамп.

Но доллар при такой глобальной потере национального богатства не рухнул. Наоборот, по-прежнему определяет условия работы мировой финансовой системы. Просто американцы, вопреки всем экономическим законам, вывели свою формулу успеха. Самое эффективное продвижение экономических интересов страны — это не только высокотехнологичное конкурентоспособное производство, маркетинг и брендирование продукции, но и наличие авианосцев, с помощью которых можно диктовать свои условия по всему миру.

Судные годы

Освещение многих событий, происходящих в мировой истории, имеет самые настоящие двойные стандарты. Один с идеологическим уклоном — для массового потребителя, другой — для тех, кто оказывает реальное влияние на мировые процессы.

© Sputnik / Сергей Гунеев В мире больше доверяют Путину, чем Трампу – результаты опроса

Мы попытаемся разобраться объективно, как англосаксы вопреки всем экономическим законам сделали доллар мировой валютой. И для этого надо вернуться на полвека назад, когда в 1967 году началась шестидневная война. Про нее написано немало, и пересказывать подробно фабулу нет необходимости. Главный итог той военной кампании состоит в том, что в 1967 году всего за неделю пассионарный Израиль, накачанный американскими вооружениями и деньгами, в пух и прах разнес арабскую коалицию и увеличил территорию страны без малого в четыре раза.

А теперь про то, что не известно широкому кругу читателей. Арабские страны тогда потеряли не только Восточный Иерусалим, часть Западного берега реки Иордан, Синайский полуостров и Голанские высоты. Был нанесен жесточайший удар по самолюбию арабов, а ведь они и спустя тысячелетие живут величием побед своего халифата. Этим и воспользовались англосаксы.

Возжелавшие отмщения в 1973 году Египет и Сирия нанесли военные удары по израильской территории. Через несколько дней при поддержке арабских государств Персидского залива Саудовская Аравия объявила о семидесятипроцентном повышении цен на нефть и введении против США (главного модератора арабо-израильского конфликта) энергетического эмбарго. Этим Америка получила такой козырь, с помощью которого обыграла всех в мире.

Сначала началась мощная "артподготовка" через средства массовой информации. Ничтоже сумняшеся мировые СМИ преподнесли это как акт прямой агрессии саудитов против цивилизованного мира. Что в свою очередь развязало американцам руки для шантажа КСА — лидера ОПЕК и страны с самыми крупными в мире запасами нефти.

Поэтому, получив из-за океана ультиматум, в королевстве безропотно согласились на кабальные условия — потенциалы американской и саудовской армий были несопоставимы. Сделка века обязывала саудитов продавать нефть исключительно в долларах США, а значительную часть нефтяной сверхприбыли вкладывать в долговые бумаги ФРС. И самое важное — поддерживать цены на приемлемом для Белого дома уровне. За это США гарантировали ненападение (!!!) и защиту саудовских месторождений, а также поддержку власти королевской семьи.

А дальше англосаксы так стремительно развили свою мировую экономическую экспансию, что уже в 1975 году все страны ОПЕК согласились принимать расчеты за нефть в американской валюте. И уже почти полвека существует нефтедолларовый "рынок", а доллар США — мировая валюта.

Перестройка началась в 73-м?

Прошедшее как фактически незаметное в мировых СМИ, это событие оказало влияние на мировую историю. Ведь СССР, один из двух основных мировых игроков, был поставлен в неравные экономические условия. Америка получила возможность вести с ним экономическую войну с помощью так называемых длинных "кредитов", которые доллар получал непосредственно для нужд США со всех остальных стран. В том числе и с Советского Союза, который при этом не предпринял никаких действий, чтобы купировать долларовую экспансию.

Трудно поверить, что советская партноменклатура была настолько наивна, что не понимала грозящую СССР опасность. С конспирологической точки зрения имеет большее право на существование версия о предательстве или продажности. И в этом нет ничего невозможного. Ведь стала реальностью масштабная договоренность капиталистической американской элиты и коммунистической советской о "высадке" в 1969 году прошлого века американцев на Луну и их "победа" в "лунной гонке".

© Sputnik / Антон Денисов Доллар взлетел по отношению к суму – курс валют в Узбекистане

Иначе как объяснить, что в этот же период лидер социалистического лагеря не только не предпринял никаких действий против доллара, но и фактически спас капиталистическую систему. От такого поворота в пролетарской истории Маркс и Ленин, наверное, в гробах перевернулись.

Но осенью 1973 года Советский Союз отказался поддержать "арабское эмбарго", увеличив к декабрю среднесуточный экспорт нефти почти втрое. За спасение капиталистической экономики от нефтяного шока СССР в "благодарность" в 1986 году получил катастрофическое падение цены на нефть до 6 долларов за баррель. Причем все произошло стремительно. До такого дна стоимость нефти рухнула с 27 долларов всего за полтора года.

А ведь объективных причин для коллапса не существовало. В это же время шла кровопролитная война между Ираном и Ираком, чьи летчики без разбора топили курсирующие в Персидском заливе нефтеналивные танкеры. А дефицит, как известно, толкает цены вверх. Здесь же оказались нарушены все экономические законы, потому что падение цен на нефть было рукотворным, и за ним стояли "господин доллар" и Соединенные Штаты Америки.

Для подсевшей на углеводородную иглу советской экономики это был крах. И именно в 1986 году (!!!) Советский Союз начинает перестройку, которая похоронила это государство. А ведь все могло быть по другому, начни СССР экономически защищать себя в 73-м…

Чувство реальности

Сегодня в мировой экономике сложилась революционная ситуация, когда трон под долларом зашатался.

Не секрет, что цена на нефть имеет важнейшее значение для нефтедобывающих стран. И именно американцы целенаправленно ее снижают посредством прогнозов экспертов Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи, которые постоянно твердят: мол, стратегические нефтяные запасы главного потребителя нефти и нефтепродуктов в мире — США — растут чуть ли не каждый день.

Проверить это трудно, но зато такие "эксперты" удешевляют нефть, способствуя подъему экономики США. Но это еще только серьезный повод для недовольства американцами. Настоящим детонатором революционных настроений против доллара стала… однополярность мира.

© Sputnik / Артем Житенев Цены на нефтепродукты в Узбекистане отстают от динамики мировых цен на нефть

Под мантры о демократии Штаты накладывают на неугодные им страны транзакционные ограничения, лишают банки кредитования и ликвидности, а сотрудничающие с "изгоями" западные финансовые организации в судебном порядке беспощадно штрафуют. Причем за океаном настолько потеряли чувство реальности, что нажили себе очень серьезных врагов.

Сегодня американцы предпочитают не вспоминать о событиях в 1989 году в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Потому что на теперешнюю крупнейшую экономику в мире тогда была беспощадно наброшена экономическая удавка. И именно США выступили инициатором международного давления на Китай в форме тотальной изоляции.

Сначала Конгресс одобрил программу экономических санкций в отношении Поднебесной. Одновременно президент США Джордж Буш-старший дал указание американским представителям в международных финансовых организациях добиваться приостановки выделения кредитов.

В целях создания на международной арене "единого антикитайского фронта" в июле 1989 года американцы созвали в Париже встречу "большой семерки", где также было объявлено о введении санкций против Китая, предусматривавших недопущение дальнейшего его кредитования по линии Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Больше черного золота: в Хартуме добывают до 30 кубометров нефти в сутки

Западным компаниям была дана установка не торговать с китайцами и заморозить все инвестиционные проекты в КНР. Китайским специалистам был закрыт доступ к высоким технологиям в промышленно развитых странах.

Такой откровенный нахрап вызвал ответную реакцию Пекина, который создал свою собственную юаневую платежную систему.

Санкционный прессинг Ирана за ядерную программу привел ко второму валютному поражению США. В 2012 году персы подключились к юаневой системе, затем стали продавать Индии нефть за евро.

В 2014-м, хлебнув сполна американских санкций, Россия предложила Китаю и Японии платить за российские углеводороды в иенах и юанях. И это было предложение сильного: Москва достойно удержала западное консолидированное давление на Российскую Федерацию. Пекин сформировал с Москвой валютный союз без доллара, который начал свое реальное развитие с договора "Сила Сибири" со стоимостью магистрального трубопровода в 800 миллиардов рублей.

Так треугольник в лице России, Китая и Ирана начал реальную борьбу с нефтедолларом.

Трое в лодке, не считая США

Ветер сегодня дует явно не в американские паруса. Россия и Китай уже продают часть энергоресурсов в юанях. КНР настаивает, чтобы Саудовская Аравия, Ангола и Иран (основные поставщики нефти для китайской экономики) принимали за проданную нефть не доллары, а юани.

Поднебесная ввела в 2018 году первый недолларовый критерий сырья в Азии — обеспеченные золотом фьючерсные контракты ("петроюани"). Таким образом, у существующих долларовых контрактов (WTI и Brent) появился серьезный конкурент.

Основательно подготовилась к борьбе с долларом и Россия, которая за 10 лет увеличила долю золота в международных резервах с 8 до 80 миллиардов долларов. Впечатляет и реальный, независимый от ценовой конъюнктуры весовой рост: с 401,5 тонны до 1909,8 тонны (на 1 июня 2018 года) драгоценного металла.

При этом Россия мощными темпами сокращает объем вложений в ценные бумаги казначейства США. Так, в мае текущего года произошло более чем трехкратное уменьшение вложений в американские казначейские облигации — до 14,9 миллиарда долларов. А ровно год перед этим российский вклад составлял 108,7 миллиарда долларов (кстати, примеру России последовал и такой крупный держатель американских активов, как Турция).

И это при том, что американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами на мировом финансовом рынке. На днях Россия в лице главы ВТБ Андрея Костина предоставила план по отказу от американской денежной единицы.

Его главный пункт подразумевает ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Второй параграф — перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

Третий — переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций.

И четвертый пункт — лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Но этот план — преамбула к основному действу: Россия полна решимости отказаться от доллара при расчетах за свой стратегический экспортный товар — нефть.

Но самое главное событие последних дней: свое веское слово сказал ЕС в лице председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Выступая перед Европарламентом, он заявил о необходимости лишить доллар статуса основной мировой валюты. Причем демонтаж предполагается начать с нефтедолларов.

Добрая и злая империя

И этот вызов гораздо серьезнее планов Муаммара Каддафи ввести в противовес нефтедоллару золотой динар. С ливийским лидером за такую дерзость расправились быстро. "Вооруженная массовка" на джипах изображала "восставшие массы", а Триполи в это время захватил французский и английский спецназ.

С Китаем и Россией это не пройдет. Крупнейшая экономика мира и одна из сильнейших в мире армий на корню пресекут военную и экономическую агрессию. Пекин и Москва не просто предлагают перейти на золото и юань, отказавшись от долларового нефтяного рынка. Китайцы гарантирует участникам антидолларовой коалиции компенсацию убытков, а россияне — защиту их начинаний. Присоединение к антидолларовому союзу ЕС — мирового финансового, экономического и технологического лидера — не просто резко ослабляет позиции американской валюты, а кардинально меняет расстановку сил.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Внешний долг Узбекистана с первого квартала вырос на 3,4 миллиона долларов

Но смертельно опасным для доллара является не только вызов трех мощнейших центров экономической силы. Безнаказанное бряцание оружием превратило США в глазах подавляющего большинства государств в мирового жандарма. В случае с СССР, который в 80-х годах минувшего столетия в глазах мирового сообщества был тоталитарным злом, это стало трагедией: государство распалось.

Не меньшими потрясениями грозит потеря авторитета и Соединенным Штатам Америки, которые сегодня воспринимаются элитами государств как империя зла. Ведь ничем не подкрепленный доллар является, по сути, продуктом договора национальных элит мира.

А теперь представьте, что в странах через национальные СМИ начинается кампания по дискредитации "зеленого тельца". И национальные элиты многих государств к этому готовы. Ведь проводимая США через НКО под гуманитарными и религиозными предлогами работа — не что иное, как взращивание угодных американцам управленцев, которые будут приведены к власти через "цветные" революции.

© Foto : Свободная пресса Салин: на торговую войну США и Китая никто не может повлиять

Как бизнес-проект он, конечно, безупречен. Американцы получают в полное экономическое распоряжение целые страны, но при этом с неугодными национальными элитами просто расправляются. Яркий пример этому — Хусейн, Каддафи, Милошевич… Едва унес ноги президент Украины Виктор Янукович.

К этому следует добавить и американские санкции: Штаты ведут экономическую войну с двумя десятками стран мира, чей общий объемом ВВП превышает 15 триллионов долларов. Загнав нацэлиты в угол, американцы нажили смертельных врагов себе и доллару.

По мнению серьезных аналитиков, уже сегодня каждый четвертый человек на Земле проживает в государстве, правительство которого взяло на себя обязательства положить конец гегемонии доллара. Россия как "добрая империя" стала одним из предводителей экономической битвы столетия, за которой готовы пойти и немало еще неопределившихся государств. И это — сокрушительный ответ на американские санкции.

Мировых валют будет четыре?

Конечно же, англосаксы, занимающие лидирующие позиции в мире на протяжении последних веков, сделают все, чтобы не позволить ограничить гегемонию доллара.

Мер принуждения ими опробовано немало. Для Китая в XIX веке это были опиумные войны, для России в XX столетии — "цветные" февральский и октябрьский перевороты.

© Sputnik / Сергей Гунеев Саудовская Аравия между суверенитетом и национальными интересами

Есть рычаги давления у США и на ЕС. Да и ту же Саудовскую Аравию можно держать на коротком поводке: затруднение размещения акций Saudi Aramco и саудовских облигаций, экспроприация активов саудитов в Штатах, иски родственников пострадавших в терактах 11 сентября…

Сегодня американский доллар с большим отрывом сохраняет положение доминирующей резервной валюты. Он является финансовой основой для стран, на которые приходится 70% мирового ВВП.

Но факт остается фактом: война против доллара, о серьезности которой нельзя было помыслить несколько лет назад, началась. Это видно по турбулентности мировых политических и экономических событий.

Будущее покажет, будет ли подавлен "бунт" или же мы станем свидетелями сразу нескольких мировых валют. И если триумвират валютного будущего четко просматривается для доллара, евро и юаня, то перспектива российского рубля туманна. И один из выходов — создание по аналогии с ЕС валюты ЕАЭС. Пока на серьезном уровне эта идея даже не обсуждается. Но кто знает будущее?

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