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Войска Китайской Народной Республики

Китай показал, кто тут хозяин

© REUTERS / CHINA DAILY
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Недавний инцидент, когда китайский военный корабль буквально "вытолкал" американский эсминец из спорных вод, дополнил привычную дипломатическую риторику Пекина весомым военным аргументом, пишет политолог.

Накануне ВМС США сообщили об инциденте, во время которого военный корабль другой страны провел "небезопасный и непрофессиональный маневр" рядом с американским эсминцем USS Decatur, приблизившись к нему на 41 метр, в результате чего американскому судну пришлось уклониться от столкновения.

В этой новости не было бы ничего необычного, если бы она касалась России. Подобные стычки между российскими и натовскими военными — и на воде, и в воздухе — случаются настолько регулярно, что стали уже нормой. Однако на этот раз дело происходило в Южно-Китайском море и пожаловались американцы на китайский военный корабль Luyang, пишет обозреватель РИА Новости.

Данное событие — в отличие от происшествий с участием России — заслуживает особого внимания, и неспроста. Это едва ли не первый такой случай для китайской армии в настоящий период. А в сочетании с недавней новостью о том, что Пекин отказал американскому универсальному десантному кораблю в возможности зайти в порт Гонконга, картина приобретает особую яркость.

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Чтобы осознать значение произошедшего, необходимо быть в курсе двойственности китайской ситуации в военной сфере.

С одной стороны, армия КНР в разнообразных мировых рейтингах занимает обычно третье, а иногда даже второе место, уверенно конкурируя с США и Россией. Это вполне заслуженно, учитывая колоссальные усилия и ресурсы, вливаемые китайским руководством в вооруженные силы страны.

С другой стороны, понять, чего на самом деле стоит любая армия, можно, только увидев ее в деле. А вот с этим у китайских ВС не очень хорошо, поскольку примеров их работы мир довольно давно не видел. Вернее, мир видел, как многие годы Пекин последовательно уклонялся от ситуаций с напряженной военной составляющей, избегая конфронтации.

В результате даже появился целый жанр доморощенного политического психоанализа, который объяснял подобную осторожность КНР психологической травмой, сформировавшейся в результате многочисленных неудачных военных кампаний. В общем, отказ китайского руководства от проверки собственной обновленной и "накачанной" армии в боевых и приближенных к боевым условиях ряд военных экспертов списывают на страх новых неудач и нехватку политической воли для использования вооруженных сил.

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В глобальных экономических и политических возможностях Китая сомнений ни у кого нет. Однако государство не может претендовать на статус сверхдержавы и глобальное доминирование, если у него не работают инструменты военной силы, к которым рано или поздно приходится прибегать абсолютно всем странам, обладающим серьезными амбициями на международной арене. Уклонение Пекина от военной конфронтации в любых формах позволяло выдвигать версии, что, несмотря на все свое политико-экономическое могущество, он рискует так и остаться на вторых ролях, не достигнув вершины мировой гегемонии.

Среди прочего, подтверждение этого "диагноза" видели в процессах в Южно-Китайском море, где китайским военным уже много лет постоянно бросают вызов американские. Суть происходящего хорошо известна — речь о многолетнем территориальном споре КНР с соседями. Пекин претендует на доминирующее положение в море и для укрепления позиций расширяет площадь нескольких рифов с помощью насыпей, не позволяя иностранным судам приближаться к ним.

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Это, разумеется, не вызывает восторга у соседей, но наибольшую активность в противодействии проявляют США, которые воспринимают позицию Китая как подрыв собственной гегемонии в регионе. В результате в последние годы привычными стали новости, что тот или иной американский военный корабль приблизился к спорным островам, из-за чего Китай выразил официальный протест и потребовал прекратить провокации.

Неудивительно, что в конце концов данная позиция Пекина стала восприниматься многими как признание слабости: если на спорную территорию, над которой вы утверждаете свой суверенитет, вторгаются иностранные военные, а вы ограничиваетесь официальным выражением возмущения по этому поводу, закономерно возникают сомнения, насколько реален этот суверенитет и — что даже важнее — насколько реальны возможности вашей армии.

Именно поэтому так значим свежий инцидент, когда китайский военный корабль буквально "вытолкал" американский эсминец из спорных вод, показав тем самым, кто в доме хозяин, и дополнив привычную дипломатическую риторику Пекина весомым военным аргументом. А то, что американцам пришлось уступить и сменить курс, недвусмысленно свидетельствует: китайские военные были настроены крайне серьезно.

Таким образом, раскручивающееся противостояние США и Китая получило военную составляющую, в которой Пекин перестал пассивно уклоняться от конфликта, начав демонстрировать куда больше жесткости и готовность использовать силу для отстаивания своей позиции. Это прозрачно намекает всем доморощенным китаистам и военным экспертам, что дело было не в страхах и не в отсутствии политической воли у руководства КНР перед военной конфронтацией, а скорее в традиционном китайском подходе, подразумевающем всестороннюю тщательную подготовку перед дракой.

Теги:
корабль, ВМС США, Китай



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    Скрытый потенциал

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