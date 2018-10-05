"Насекомые-союзники", или Как США готовятся к биологической войне в Европе

Минобороны РФ обвиняет Пентагон в разработке новых видов биологического оружия, в том числе на базе сети лабораторий в постсоветских странах, в том числе в Узбекистане. Свои опасения о подобной деятельности США уже выразила и Европа.

Немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке новых видов биологического оружия. Статья ученых в журнале Science опубликована 5 октября под красноречивым заголовком "Сельскохозяйственные исследования, или новая система биологического оружия?". И это не первый тревожный сигнал.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о росте числа американских биологических лабораторий у границ России и Китая, в которых проводится широкий спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, и о гибели 73 грузинских граждан в секретной лаборатории США.

© Sputnik / Алексей Куденко Минобороны РФ: в трех странах СНГ идет реконструкция лабораторий Пентагона

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил о необходимости расследования деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара, где проводятся летальные эксперименты над людьми. И начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов подтвердил информацию о противозаконной деятельности США на территории Грузии.

Это позволяет по-новому оценить степень биологической угрозы в странах СНГ.

Вернемся к публикации одного из самых авторитетных научных журналов – Science (издание Американской ассоциации содействия развитию науки). Исследования немецких и французских микробиологов и генетиков доказывают, что программа Пентагона Insect Allies ("Насекомые-союзники") имеет значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы в военных целях. За два года в "добрых насекомых" вложено 27 миллионов долларов, но для сельского хозяйства США польза проекта неочевидна.

Сомнительный союз

Insect Allies – лишь одна из многих программ Пентагона в области генной инженерии и микробиологии. Западноевропейские исследователи отмечают, что генетические технологии достигают агрономических целей внесением лабораторных модификаций в хромосомы целевых видов. Однако скорость и гибкость этого метода ограничены – требуется время, чтобы модифицированные хромосомы вертикально перешли от одного поколения к другому. Для быстрого изменения хромосом непосредственно «в полях» исследовательская программа США ориентируется ​​на распространение искусственно созданных инфекционных генетически модифицированных вирусов (горизонтальная генная инженерия).

Программа Insect Allies использует для доставки генетических агентов (для инфицирования) лабораторных насекомых, и это может привести к глубочайшим изменениям экосистем и эпидемиям. Ученые Германии и Франции считают "Насекомых-союзников" биологической разработкой для враждебных целей и нарушением Конвенции о биологическом оружии.

Эти выводы также подтверждаются высоким уровнем заболеваемости в регионе дислокации грузинского Центра Лугара и массовыми летальными исходами среди подопытных добровольцев (только в декабре 2015 года зафиксирована гибель 24 человек). В Грузии появились невиданные ранее тропические насекомые, и ареал их обитания смещается севернее, на территорию России.

© Sputnik / Алексей Куденко Кириллов: США продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал

Кстати, один из американских патентов (№ 8967029) выдан на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. С помощью такого устройства "войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США". Диапазон патентованных средств доставки химических и биологических рецептур достаточно широк, и вполне соответствует американской концепции "бесконтактной войны".

На территории СНГ построены и ведут исследования десятки военных биолабораторий США. Угроза глобальной биологической войны в Евразии фрагментирована, но вполне реальна.

"Чистая смерть" уже рядом

Можно долго рассуждать о мерах национального контроля и степенях защищенности биолабораторий США на просторах СНГ, и даже демонстрировать журналистам отдельные стерильные секторы американских центров. Власти и ученые на местах могут даже не догадываться о конечных результатах тех или иных военно-биологических разработок, рассредоточенных (как пазлы) в разных лабораториях и странах.

Местные власти, как правило, все отрицают. Однако Пентагон – не благотворительная организация. Объем финансирования военно-биологической деятельности США в период 2017-2019 годов составляет около одного миллиарда долларов, и никто не ответит на простой вопрос: для чего Пентагон тратит огромные деньги на микробиологические и генетические исследования в далекой и эпидемиологически благополучной Северной Евразии?

© Sputnik / Natalia Seliverstova Россия попала в кольцо биологических лабораторий, курируемых США

Центр Лугара в Грузии является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. Пентагон изучает влияние новых и мутировавших вирусов в каждом конкретном регионе – Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, на Украине. Развитие военно-биологических лабораторий США продолжается.

В соответствии с законодательством США, исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, причем участники подобных проектов освобождены от уголовной ответственности. Так что под видом медицинских экспериментов американцы совершенно безнаказанно могут вести подготовку к бактериологической войне.