"Насекомые-союзники", или Как США готовятся к биологической войне в Европе

Немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке новых видов биологического оружия. Статья ученых в журнале Science опубликована 5 октября под красноречивым заголовком "Сельскохозяйственные исследования, или новая система биологического оружия?". И это не первый тревожный сигнал.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило о росте числа американских биологических лабораторий у границ России и Китая, в которых проводится широкий спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, и о гибели 73 грузинских граждан в секретной лаборатории США.
Это позволяет по-новому оценить степень биологической угрозы в странах СНГ.
Вернемся к публикации одного из самых авторитетных научных журналов – Science (издание Американской ассоциации содействия развитию науки). Исследования немецких и французских микробиологов и генетиков доказывают, что программа Пентагона Insect Allies ("Насекомые-союзники") имеет значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы в военных целях. За два года в "добрых насекомых" вложено 27 миллионов долларов, но для сельского хозяйства США польза проекта неочевидна.
Сомнительный союз
Программа Insect Allies использует для доставки генетических агентов (для инфицирования) лабораторных насекомых, и это может привести к глубочайшим изменениям экосистем и эпидемиям. Ученые Германии и Франции считают "Насекомых-союзников" биологической разработкой для враждебных целей и нарушением Конвенции о биологическом оружии.
Эти выводы также подтверждаются высоким уровнем заболеваемости в регионе дислокации грузинского Центра Лугара и массовыми летальными исходами среди подопытных добровольцев (только в декабре 2015 года зафиксирована гибель 24 человек). В Грузии появились невиданные ранее тропические насекомые, и ареал их обитания смещается севернее, на территорию России.
На территории СНГ построены и ведут исследования десятки военных биолабораторий США. Угроза глобальной биологической войны в Евразии фрагментирована, но вполне реальна.
"Чистая смерть" уже рядом
Можно долго рассуждать о мерах национального контроля и степенях защищенности биолабораторий США на просторах СНГ, и даже демонстрировать журналистам отдельные стерильные секторы американских центров. Власти и ученые на местах могут даже не догадываться о конечных результатах тех или иных военно-биологических разработок, рассредоточенных (как пазлы) в разных лабораториях и странах.
Местные власти, как правило, все отрицают. Однако Пентагон – не благотворительная организация. Объем финансирования военно-биологической деятельности США в период 2017-2019 годов составляет около одного миллиарда долларов, и никто не ответит на простой вопрос: для чего Пентагон тратит огромные деньги на микробиологические и генетические исследования в далекой и эпидемиологически благополучной Северной Евразии?
В соответствии с законодательством США, исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, причем участники подобных проектов освобождены от уголовной ответственности. Так что под видом медицинских экспериментов американцы совершенно безнаказанно могут вести подготовку к бактериологической войне.