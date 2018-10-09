В схватке Хабиба с Конором победили деньги и пиар — мнение невольного зрителя

Все мы разные, важно скажет Капитан Очевидность. Но в последние дни даже кэп оказался неправ. Все мои знакомые и не очень стали экспертами и поклонниками смешанных единоборств. Мир охватила эпидемия коноромании и хабибомании. Такое впечатление, что в мире не осталось больше шоу и развлечений. Ранее Бог миловал меня, я как-то уклонялся от информационного бума, связанного с поединком Флойда Мейвезера и того же Конора Макгрегора, но сколько веревочке ни виться… Теперь я стал свидетелем того, как мои знакомые, которые в последний раз дрались в третьем классе, с важным видом рассуждают об этом бое.

Убежденные поклонники футбола на некоторое время поменяли "веру" — месяц назад они спорили о "Барсе" и "Реале", а теперь забыли о спорте № 1.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

— Думаю, Хабиб победит. Он сведет все к партеру, в котором ему нет равных, — важно говорил один товарищ.

— Ты лучше меня разбираешься во всем. Кроме UFC. Нет, Конор более классный боец. В стойке он непобедим, — отвечал ему другой.

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В споре уже мелькали такие слова, как "тейкдаун" (перевод в партер). А я искал не знакомые слуху слова в Гугле, чтобы понять смысл спора.

Обратные примеры

Есть у меня два приятеля, которых мы в шутку называем "однояйцевыми близнецами". Все были уверены, что у них одинаковые вкусы, они даже на выборах в горкенеш голосовали за одних и тех же людей. Но вышеупомянутый бой развел их по разные стороны то ли баррикад, то ли октагона.

На любые вопросы они отвечали одинаково, кроме того, кто победит в этом бою.

— Хабиб однозначно, — кричал один.

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— Конор, даже спорить нет смысла, — перебивал его другой.

Кто все-таки победил

Я считаю, что победила пиар-кампания. Этот бой стал настоящим триумфом пиарщиков, они смогли так разрекламировать поединок, что его обсуждали как министры, так и бабушки во дворе. Облегченно вздохнули "наркоманы" и "девушки с пониженной социальной ответственностью". В результате эта шумиха была монетизирована, люди раскупили билеты, платные трансляции, а рекламодатели жаждали разместить свои логотипы на шортах спортсменов. В результате организаторы озолотились. По подсчетам одного из спортивных сайтов, доход от этого боя составил минимум 200 миллионов долларов. За вычетом налогов, гонораров спортсменам, аренды зала у UFC осталась очень внушительная сумма.

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Меня очень смущает тот момент, что технология по пиару уже откатана и в следующий раз можно будет заставить весь мир смотреть бой слона с китом, пираньи с щукой, между мной и моим другом, а ведь мы боимся спортзала и боевых секций, как черт ладана.

Кстати, после боя произошла скандальная драка. Нарочно или нет, не знаю, но уверен, что пиарщики этим обязательно воспользуются и еще полтора года весь мир будет обсуждать супер-реванш. За это я и жму им руки, уверен, пиарщики отработают свое дело на все 200 то ли процентов, то ли миллионов долларов.

P.S. Во время следующего чемпионата мира по футболу я отомщу тем, кто прожужжал мне уши про Хабиба и Конора.

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