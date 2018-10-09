Нормы потребления электричества: что об этом следует знать

Современное информационное пространство настолько спрессовано и подается под таким эфирным давлением, что все происходящие в современном мире события сливаются в одну бесконечную ленту, которая, размываясь, несется сквозь наше сознание.

Что сегодня вызывает колоссальный отклик, послезавтра будет забыто и станет никому не интересно. В этой мелькающей последовательности событий крайне занятно наблюдать, как самая пассионарная часть нашего общества перепрыгивает с одной "жизненно важной" темы на другую, пишет колумнист РИА Новости.

Еще два месяца назад все небезразличные граждане, разрывая на груди различные предметы одежды, страдали по поводу передачи китайским горнодобывающим компаниям старого рудника в Забайкалье. Затем на медиаарену, казалось бы, навсегда вышел сибирский лес, практически полностью и бесповоротно вырубленный китайцами.

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Лес сменился озером Байкал, где те же самые азиаты в колоссальных объемах выкачивают и бутилируют воду (в реальности на том же Байкале русские параллельно умудряются строить второй кластер нейтринного телескопа, который лежит на дне и покрыт толщей вроде бы уже вывезенной в Китай воды).

На текущий момент безусловным лидером по частоте и ярости обсуждения стала инициатива правительства России о вводе социальных норм электропотребления. Тема обросла невероятным количеством слухов, баек и фантазий, ограниченных только степенью нелюбви авторов к "этой стране". Некоторые предсказуемо пророчествуют, что правительство будет массово грабить бабушек-пенсионерок и отключать свет сиротам.

Что же на самом деле взбудоражило активно-прогрессивную общественность?

Сама инициатива не нова: впервые о ней во всеуслышание заговорили почти четыре года назад. Тогда (просто напомним) планировалось ввести три нормы потребления электроэнергии на домохозяйство: менее 150 киловатт-часов в месяц, 151-600 и более 600 киловатт-часов. По данным Минэнерго, которое тщательно отслеживает колебания потребления электричества, на тот момент в первую категорию попадало подавляющее большинство россиян, владеющих недвижимостью, — более 73 процентов. Во вторую — около 25 процентов, в третью — менее двух. Подразумевалось, что первая (базовая и льготная) квота обеспечивает все потребности условного среднего домовладения, будь то квартира или частный дом. В данном диапазоне цена на использованные киловатт-часы была минимальной. При потреблении в рамках второй квоты стоимость электричества повышалась на 12 процентов, а в том случае, если вам и 600 киловатт мало, цена подпрыгивала сразу на 52 процента.

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Подобная инициатива даже была реализована на практике — сразу в семи пилотных регионах нашей страны. В них на каждого человека устанавливалась норма в 50-190 киловатт-часов в месяц. Так, например, в Красноярском крае соцнорма потребления была введена вообще в 2005 году, согласно ей каждый отдельно проживающий россиянин мог без увеличения стоимости использовать до 110 киловатт, а в семьях норма на каждого члена составляла 75 киловатт-часов. Одна из самых высоких соцнорм среди пилотных территорий была в Орловской области — до 200 киловатт-часов на домохозяйство с одним проживающим, в самом городе Орле норма была чуть ниже — 190 киловатт. Все, кто укладывался в указанные пределы, платил всего 3,74 рубля за киловатт-час, те же, кто "съел" больше, должен был заплатить уже 4,94 рубля.

Пилотным регионом с одной из самых низких норм потребления стала Ростовская область. Ей установили пороговые уровни в 96 киловатт-часов на первого зарегистрированного человека, 60 — на второго, и по 40 киловатт-часов на всех остальных членов семьи и проживающих.

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Нужно сказать, что во всех регионах, которые участвовали в тестировании данной системы, более 90 процентов жителей и домовладений уложились в минимальные квоты. Более того, в отдельных местах жители даже отмечали, что благодаря внедрению льготной тарификации они стали платить несколько меньше. Справедливости ради скажем, что не все прошло гладко, в нормы зачастую не укладывались владельцы ветхого жилья и многодетные семьи, а также все те, кто отапливал свое жилище при помощи электричества.

Эксперимент 2013-2014 годов был проведен совсем не с целью пожировать на народной шее, а в рамках оптимизации алгоритмов перекрестного субсидирования, которое повсеместно применяется в большинстве стран мира. Суть его в том, что одна категория потребителей доплачивает за другую. Такой аналог прогрессивного налога на доходы. Правительство России неоднократно подчеркивало, что стремится максимально отойти от данной практики. По состоянию на день сегодняшний полностью сделать указанное не удалось. Обусловлено это, в частности, тем, что тарифы, по которым население рассчитывается за электричество, до сих пор ниже реальных затрат энергетиков, то есть "недоимки" покрывают средние и крупные потребители — объекты производства и промышленности. Чтобы не быть обвиненными в лоббизме интересов бизнеса, просто приведем цифры статистики. Темпы роста цен на электроэнергию для средних потребителей по сравнению с населением росли на 7,7 процента в 2017 году против 6,9 процента в 2016-м. Для крупных — на 10,5 против 4,3 процента соответственно. При этом промышленность покупает все меньше энергии: за последние три года отмечен спад на 495 миллионов киловатт-часов. А вот население покупает все больше, за тот же период россияне сожгли на семь процентов больше электричества, что равно 161 добавочному миллиону киловатт-часов.

На начало 2017 года российское Министерство энергетики оценивало минимально необходимый объем субсидирования данного сектора энергетики в 368 миллиардов рублей. Согласно прогнозу этого же министерства, если не реформировать порядок бытового потребления электроэнергии, то к 2022 году потребуется уже 417 миллиардов. Было подсчитано, что для того, чтобы привести показатели субсидирования к плановым 89 миллиардам, нужно было еще год назад повысить тарифы на электричество сразу на 13,9 процента. Не отдельным категориям граждан, а сразу всей стране. И выполнять аналогичное повышение каждый год. Что характерно, правительство от этого отказалось. В 2014 году этот проект в целом — ввиду неоднозначных результатов — был признан преждевременным и не отвечающим реальному уровню доходов граждан, его свернули и отложили до лучших времен.

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И вот наступило лето 2017 года. Проект вынули из-под сукна, пересмотрели и отправили в профильные ведомства на доработку и оптимизацию. Об этом во всеуслышание объявил вице-премьер Дмитрий Козак. И грянул гром. Отбросив рассуждения уровня слухов на лавочке, обратимся непосредственно к документам, описывающим данную инициативу.

Начнем с того, что, согласно всем официальным данным, новый вариант соцнорм будет мягче, чем его предшественник, и при этом будет иметь целый ряд отличий. Во-первых, теперь учет потребления планируется вести не по количеству проживающих в доме, а по точкам подключения (то есть по отдельным квартирам или домовладениям). На каждую такую точку правительство предлагает установить стандартную норму потребления 300 киловатт-часов. При потреблении в диапазоне 300-500 киловатт-часов электричество будет оплачиваться по увеличенному тарифу, а в случае превышения показателя в 500 киловатт — по "экономически обоснованному производителем и поставщиком". Что именно подразумевается в последнем случае, пока непонятно, ибо отсутствуют детальные пояснения от соответствующих официальных лиц.

Во-вторых, будет значительно урезан список различных льготных потребителей. Например, из него исключат садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, частные хозпостройки (сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и еще ряд других.

Самый скользкий момент предварительной версии реформы в том, что она слабо учитывает интересы жителей деревни, а также всех пользователей электроплит. Для них ФАС предлагала ввести тридцатипроцентную скидку, но данная инициатива встретила сопротивление со стороны представителей генерирующих компаний и крупного производства. Для всех остальных социально незащищенных групп предполагается введение многоуровневой системы субсидий. Если судить по имеющимся сегодня фактам, то под тарифный удар попадут в первую очередь владельцы частных домов большой площади, а также владельцы множества энергоемких приборов, особенно любители отапливать свое жилище при помощи электрических теплых полов.

По данным ФАС, в 2017 году один россиянин в месяц в среднем использовал около 85 киловатт-часов электричества. В южных регионах, например в Крыму, подавляющее большинство семей укладывается в норму 150 киловатт. Максимальный же расход среди российских регионов зафиксирован в Иркутской области: там каждый житель в среднем "тянет" 225 киловатт в месяц. Исходя из этого большинство экспертов российской энергетики считают, что норма в 300 киловатт позволит полностью закрывать все основные потребности семьи в составе двух взрослых и одного ребенка (семьи с большим количеством детей в этом случае должны попасть в разряд льготников).

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Какой будет окончательная редакция данной инициативы? Увидим уже в январе 2019 года — именно тогда все профильные ведомства должны подать в Минэнерго свои обоснованные предложения.

Все сказанное выше не означает, что инициатива в итоге никак не затронет подавляющее большинство граждан. Но ознакомление с предварительными планами правительства поможет, по крайней мере, разобраться в моментах, на которые следует обращать внимание. Это более продуктивно, чем репостить мифы об ограблении пенсионерок.