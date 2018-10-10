Космическая "изюминка": чем примечателен первый визит Мирзиёева в Европу

Президент Узбекистана 8-9 октября совершил первый официальный визит в Европу — во Францию. По итогам поездки было подписано 10 двусторонних документов, а также достигнуты договоренности об инвестпроектах на 5 миллиардов евро.

Виктория Панфилова – для Sputnik Узбекистан.

Президент Шавкат Мирзиёев визитом в Париж открыл новый этап установления сотрудничества со странами так называемого "второго круга". В первый круг вошли соседние республики Центральной Азии, Россия, Китай, Турция и Индия. Франция же стала первым европейским государством, которое посетил узбекский лидер с момента вступления в должность. К тому же это первый визит главы Узбекистана в Париж более чем за 20 лет.

С президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном Шавкат Мирзиёев встретился в конце своего визита. Накануне состоялись его переговоры с председателем Сената Франции Жераром Ларше, а также с руководителями крупных французских компаний Thales Alenia Space, Total, Orano, Fives Stein, Rungis SEMMARIS, Vinci, Suez, SADE, Idemia, Mercier, Европейского банка реконструкции и развития, Французского агентства развития и др. Интерес деловых кругов Франции к экономике Узбекистана очевиден - стороны подписали инвестиционные соглашения на 5 миллиардов евро.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Глобализм по-французски: о чем будут говорить Макрон и Мирзиёев в Париже

Франция и Узбекистан, несмотря на географическую удаленность, различный уклад экономики и жизни в целом, в чем-то все-таки схожи. Обе страны стремятся укрепить положение в регионе и активны во внешнеполитической деятельности. Не случайно на переговорах в Елисейском дворце Макрон и Мирзиёев обсудили политические вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе проблемы безопасности и борьбы с терроризмом. Макрон так вовсе борьбу против терроризма превратил в дипломатический приоритет Франции. Победа над ним зависит и от Узбекистана, который взял на себя функции по урегулированию конфликта в Афганистане. Судя по ряду признаков, Франция может стать для Узбекистана проводником в западный мир и одним из первых политических и экономических европейских партнеров.

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев отметил, что "Франция – одна из сильнейших стран Европы, которые играют определяющую роль в Евросоюзе, где сложился немецко-французский тандем, и у Франции есть определенный интерес к региону Центральной Азии еще с начала 1990-х годов". Сейчас, как признаются французы, они заново открывают для себя Узбекистан. Растет интерес французского бизнеса к быстро развивающейся экономике РУ. И все это благодаря позитивным изменениям, происходящим как в этой стране, так и в Центральной Азии в целом.

Интерес Ташкента к Франции очевиден, считает Казанцев, и заключается он в том, что Мирзиёев открывает Узбекистан миру. "В этом есть и доля прагматизма, поскольку республике нужны инвестиции для ускорения экономического роста. С этой целью в стране проводится и определенная политическая либерализация, улучшается международный имидж. Все это создает возможности для привлечения инвестиций. Европейские инвесторы могут сыграть определенную роль в этом деле", – сказал эксперт.

До сих пор экономическое сотрудничество с Ташкентом не вызывало особого интереса во французских деловых и политических кругах. Достигнутые в 2017 году объемы двусторонней торговли в 126,5 миллиона евро, из которых 80 млн евро приходились на французский экспорт, – цифры, которые у европейского в целом и французского капитала в частности могут вызвать лишь улыбку.

Да и "безвиз" для граждан "белль Франс" сроком на 30 дней, указ о котором был подписан Шавкатом Мирзиёевым 4 октября, – не тема для ажиотажа, Узбекистан и его захватывающие дух красоты и древности не стали пока мечтой французского туриста.

Но есть одна "изюминка" в программе визита президента Узбекистана во Францию. Та, которая придает ему столь ценимый Парижем шарм и полностью меняет отношение к Ташкенту в деловых и политических кругах. А именно – космическая составляющая узбекистано-французского партнерства — документ о сотрудничестве в сфере космоса подписали главы двух государств Эммануэль Макрон и Шавкат Мирзиёев. Остальные более десяти межправительственных и межведомственных документов – соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами.

"Но договоренности между Шавкатом Мирзиёевым и Эммануэлем Макроном по вопросам, касающимся совместных проектов Ташкента и ThalesAleniaSpace — одной из ведущих международных космических и оборонных компаний в Европе с годовым оборотом примерно в 18,5 миллиарда долларов США – это даже не "изюминка", это настоящая жемчужина данного визита", — считает Казанцев. Договор открывает для Узбекистана, а вслед за ним – и для всей Центральной Азии, новую страницу технологий: от сотрудничества по интегрированным спутниковым системам до создания инфраструктуры для подключения Узбекистана к спутниковой широкополосной связи.

"Париж и Ташкент будут создавать в Узбекистане промышленную базу для космической отрасли, и это с привлечением и подготовкой местных кадров", – отметил заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро

По мнению эксперта, нет никаких сомнений, что и Париж, и руководство ThalesAleniaSpace рассматривают соглашение с Ташкентом как большой успех. Хотя бы потому, что Франция получает открытый доступ к центральноазиатскому рынку спутниковых сигналов, где пока доминирует Россия. А ThalesAlenia, которая работает в сферах аэронавтики, космоса, обороны и кибербезопасности, – возможность расширить производственную базу и привлечь новых клиентов на свою продукцию.

Если для французской стороны успех носит больше "количественный" характер, то для узбекской - именно качественный, открывающий для местной промышленности без преувеличения космические перспективы, которые, ко всему прочему, повышают статус Ташкента в регионе. По мнению некоторых экспертов, вслед за французским предложением Ташкенту стоит ждать серьезных предложений из Пекина, Москвы, Нью-Дели и Анкары.