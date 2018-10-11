Цена мира: переговоры правительства Узбекистана с непобедимым "Талибаном"

По мнению многих экспертов, достижение договоренностей с экстремистским движением – очень сложная задача.

Афганка Асила, которая участвовала в конференции по Афганистану в Ташкенте в марте этого года, делясь тогда своими первыми впечатлениями о стране, произнесла следующие слова: "Приехав в Узбекистан, я поняла, что такое мир..."

Это важное событие стало второй попыткой в истории Узбекистана принести мир в Афганистан.

История двух фотографий

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов опубликовал на своей официальной странице в Instagram фотографию с лидером движения "Талибан" Муллой Омаром и с министром иностранных дел Афганистана Муллой Мутавакилом.

"Сложный путь к миру с Афганистаном. С Муллой Мутавакилем – министром иностранных дел Афганистана. Кандагар, 1999 год. Из личного архива", - говорится в комментарии к фото.

Напомним, тогда в 1999 году, на уровне заместителей министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран Ташкент проводил совещание контактной группы "6 + 2".

В мероприятии приняли участие представители контактной группы в составе Узбекистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Китая, противоположной стороны - в частности, движения "Талибан", а также государств-гарантов — России и США.

После переговоров была принята "Ташкентская декларация об основных принципах искоренения конфликта в Афганистане".

На страничке главы МИД Узбекистана опубликована еще одна фотография.

На ней изображена встреча министра иностранных дел Узбекистана с афганским политическим оппозиционером Гульбеддином Хекматияром в Кабуле в июле 2018 года.

"19 лет спустя. С Гульбеддином Хекматияром – бывшим полевым командиром, премьер-министром Афганистана (1993-1994гг., 1996г.). Кабул, июль 2018 года. Из личного архива".

В марте 2018 года, спустя 19 лет после встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Муллы Умара — Муллой Мутавакилом в Ташкенте по инициативе президента Узбекистана прошла международная конференция, целью которой было решить афганскую проблему и создать платформу для общения всех заинтересованных сторон.

Тогда, на конференции, все речи и призывы политиков и экспертов затмила, казалось бы со стороны самая обычная речь девушки-афганки - Асилы, приехавшей в Узбекистан за знаниями.

"Приехав в Узбекистан, я поняла, что такое мир..."

Это были не просто слова — это была мольба уставшего от войны и кровопролития молодого поколения, обращенная ко всему миру.

Ведь именно здесь, в Узбекистане, они впервые не услышали выстрелов, никто друг на друга не поднимал оружия, а благоустроенный Термез, где учится афганская молодежь, бесспорно, был оценен афганскими студентами как настоящий рай.

Изображения, опубликованные на странице в социальной сети министра иностранных дел, свидетельствуют пусть даже о скромных, но усилиях, правительства Узбекистана по установлению мира в Афганистане на протяжении многих лет.

ООН бьет тревогу: в 2018 году в Афганистане число погибших выросло на 5%

За первые девять месяцев 2018 года жертвами военных действий в Афганистане стали более 2,9 тысячи мирных жителей, еще 5,2 тысячи получили ранения. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг ежегодном отчете миссии ООН по содействию в Афганистане.

Таким образом, с 2017 года число пострадавших снизилось на 3%, а количество погибших выросло на 5%.

"Невозможно преодолеть конфликт в Афганистане военным путем, поэтому ООН призывает к немедленному и мирному разрешению ситуации в стране…Стороны должны сделать все возможное для защиты мирных граждан, включая принятие конкретных мер для мирного урегулирования", — говорится в заявлении спецпредставителя Генсекретаря по Афганистану Тадамичи Ямамото, его слова цитируются в отчете.

В документе приведены три основных причины гибели мирных граждан: взрывы самодельных бомб и действия террористов-смертников (45%, чуть более 1000 человек), наземные вооруженные столкновения (39%, 600 человек) и целенаправленное истребление мирных граждан (8%, около 400 человек).

Эксперт: афганцев не сломать угрозами

Эксперт, который многие годы жил и работал в Афганистане - Мухаммаджон Кадыров заявляет, что переговоры с "Талибаном" действительно непростая задача.

"Давлением и угрозами, даже сбросом атомной бомбы невозможно заставить их "прийти к миру", — говорит он, и положив тем самым конец предположениям что афганский конфликт может быть разрешен военным путем.

Более 100 тысяч военнослужащих из бывшего СССР в свое время, поняв это, покинули регион, а Соединенные Штаты еще не сделали необходимые выводы из этого. В настоящее время на территории страны находится военный контингент США численностью более 10 тысяч человек.

Узбекский политолог Мухаммаджон Кадыров позитивно оценивает инициативы Узбекистана и поясняет, почему они так важны.

"Узбекистан, несмотря на все трудности продолжает свои усилия по установлению мира в Афганистане. Это хорошо, так как шесть миллионов человек в Афганистане – узбеки. Республика проявляет инициативу – и так и должно быть. Вот построили железную дорогу, устанавливаются торговые отношения. Если афганский народ почувствует мир, будут создаваться рабочие места, страна снова начнет развиваться и будут изменения".

"Слова афганской молодежи, которые устали от войны, следует рассматривать как призыв. Строить мир нелегко — талибы выдвигают свои условия. Они настаивают, чтобы Америка вывела военных, и тем самым они хотят сказать, что с действующим правительством им не о чем говорить", — добавляет Кадыров.

По его мнению, в этих условия добиться поставленных целей можно только путем обучения афганской молодежи, показывая им мир и стабильность.

"Сейчас на стороне талибов в основном воюет молодежь: они служат тем, кто платит им деньги. И это очень опасно. Они не умеют ни читать, ни писать, не обучены профессии. Они только умеют держать оружие в руках. Против такого невежества нужно бороться только просвещением. Узбекистан должен дать образование афганской молодежи", — заключил эксперт.

Еще в марте, выступая на Ташкентской конференции, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика готова будет предоставить площадку для переговоров оппозиции и действующей власти. Есть надежда, что афганский народ скоро увидит долгожданный мир в своей стране, во всяком случае, для этого прикладываются все усилия.