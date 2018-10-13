Психические напасти, или Список душевных недугов современности

Учитывая, что мы живем в непростое время, когда умственный труд во многом заменил и продолжает вытеснять физический, удивляться ничему не приходится. Если раньше знания о психических заболеваниях ограничивались одной шизофренией, теперь в списке появились более легкие ее диагнозы, которыми можно болеть и даже не подозревать об этом.

Сами убедитесь. Привожу в пример некоторые из этих диагнозов.

Реакция на стресс и расстройство приспособляемости

Это расстройство, возникающее вследствие каких-то сильных переживаний, связанных с трагическими событиями и резкими переменами в жизни. К этому списку можно отнести стихийное бедствие, потерю близкого человека, тяжкое преступление, социальное потрясение, теракт. То есть это ответная реакция на нанесенную психическую травму, которая проявляется в виде депрессии, чувства тревоги, нарушения сна, а иногда даже агрессии по отношению к другим людям и суицидальные мысли.

Неврастения

Ничего общего с истерией она не имеет. Это скорее астенический невроз, возникающий как результат истощения нервной системы при длительной психической и физической нагрузке. Причем, как ни странно, наблюдается больше у мужчин, чем у женщин, которым больше свойственна истерия. Уж простите, дорогие дамы.

Все мы время от времени истерим, это не болезнь, а состояние души. Но если это все сопровождается головной болью, ощущением слабости, усталости, напряжения, неуверенности, раздражительностью, нарушением сна, головокружениями и расстройством пищеварения, тогда пора бить тревогу и бежать к врачу.

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Нельзя путать неврастению с общеизвестной шизофренией, относящейся к разряду психозов. Хотя и эта болезнь, несмотря на технический прогресс, не теряет своих позиций, охватывая все функции психики: мыслительную, эмоциональную, поведенческую. Явные симптомы: галлюцинации, негативизм, замкнутость, апатия.

Биополярное расстройство

Биополярное расстройство или маниакально-депрессивный психоз тоже довольно распространенное заболевание. Распознать болезнь можно по сначала повышенному настроению, усиленной двигательной и речевой активности больного. Люди этого типа много говорят, шутят, смеются, берутся за множество дел… А потом так же резко "сникают". Не сосредоточиваются на чем-то одном, в результате чего ни одно начинание не доводят до конца.

Депрессия

© Sputnik / Олег Ласточкин Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой из-за депрессии

Депрессия — одно из самых распространенных заболеваний, которое тоже относят к психическим и которое может даже перерасти в более тяжелую форму. Если у вас постоянно мрачное настроение, пессимистичный взгляд на окружающий мир, непроходящие печаль, тоска и уныние, возможно, стоит задуматься об отдыхе и получить как можно больше положительных эмоций. В тяжелых случаях можно воспользоваться антидепрессантами, или же обратиться за помощью к специалисту.

Facebook-депрессия — вообще отдельная тема для разговора. Это когда человек, наблюдая за жизнью своих подписчиков, уверяет себя в том, что в его жизни "ловить" нечего, и что у других она намного интереснее.

Нервная анорексия

Пожалуй, на этот пункт стоит особо обратить внимание стройным девушкам, которые, смотрясь в зеркало, видят "толстого слона". Это заболевание, которое часто может заканчиваться летальным исходом. Оставьте все эти глянцевые журналы, не сотворите себе "идеала" — его не существует. Иначе бы модели не болели анорексией. А то, что вы видите на обложках модных журналов –лишь фотошоп. Запомните, это болезнь трудно излечима, потом придется привлекать дорогущих специалистов: психологов и диетологов.

Сексуальные отклонения

Эксгибиционизм, вуайеризм, фроттеризм, патологическая сексуальная агрессивность, трансвестизм, мазохизм, садизм, телефонное хулиганство с целью сексуального удовлетворения. Ну что тут сказать…

© Sputnik / Максим Богодвид Депрессия ведет к нарушению мыслительного процесса

Клептомания

Это болезнь многих шопоголиков. У некоторых руки так и чешутся что-нибудь прихватить с прилавка, причем довольно нередко этим промышляют люди среднего достатка, которые в состоянии себе купить эту вещь. Если вы увидели в этих людях себя, не переживайте. В конце концов, во всем же виноваты яркие витрины магазинов с красивой бижутерией и аксессуарами, которые так и манят.

В основном, конечно же, все наши болезни от нервов, стрессов, обид, неразделенной любви, иногда необоснованных тревог и страхов. Поэтому, по возможности, избегайте этих состояний.

Берегите себя и будьте здоровы!