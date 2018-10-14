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Мелко плавают. В США придумали, как убедить Европу обойтись без газа из РФ

© Sputnik / Максим Богодвид
Колумнисты
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Сенаторы США предлагают заплатить европейцам за покупку американского СПГ. Лишь бы те у России газ не покупали. Целый миллиард долларов предполагается выделить. Но, похоже, мелко их СПГ-танкеры плавают.

Не нытьем так деньгами задобрим. Не дает покоя Вашингтону разветвленная сеть поставок российского газа в Европу, пишет автор радио Sputnik Олег Обухов.

Досадно американцам, факт. Россия, значит, способна миллиардами кубометров снабжать "старушку", а Штаты чем хуже? Ничем! Даже лучше, заключили в Вашингтоне, льстя самим себе. Даже план придумали. Понимая, что трубопроводный российский газ дешевле, американцы решили помочь своим компаниям вложиться в стратегические проекты ЕС. А чтобы все было чинно и благородно, сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи сочинили целый законопроект, в котором красиво все расписали.  

Передача топлива с танкера
© Sputnik / Виталий Аньков
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Мол, простимулированный деньгами европейский бизнес сможет найти новые источники энергии, позволит создать новые рабочие места в США. И якобы это будет способствовать разрушению "контроля" России над Европой в энергетике.

Экономисты американских политиков поднимают на смех. Дело в том, что предлагаемая сумма (миллиард долларов) совсем не учитывает нынешние тенденции европейского рынка.  Джонсону и Мерфи, конечно, виднее. Однако миллиарда точно не хватит на все необходимые расходы. 

На какие такие проекты конкретно хотят нацелить Штаты своих предпринимателей – пока тайна за семью печатями. Однако есть подозрение, что инвестиции могут пойти, скорее всего, на строительство терминалов по приему и регазификации СПГ, чтобы потом его можно было запустить через трубы по всей Европе. 

Помнится, Брюссель как-то намекнул, что готов ради диверсификации поставок газа покупать его у США. Но только в том случае, если американские расценки начнут конкурировать с российскими. А это задача не из простых для Вашингтона. Потому что даже самая низкая стоимость голубого топлива, предлагаемого Вашингтоном, оказывается на треть выше предложения Москвы.

И вряд ли что-то изменится в пользу Штатов и в ближайшей, и в далекой перспективе. Как говорят специалисты, пусть попробуют, если очень хочется. 




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