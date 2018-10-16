Броня крепка: динамика военно-технического сотрудничества Москвы и Ташкента

Россия и Узбекистан выходят на новый уровень двусторонних отношений. В ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября запланировано подписание большого пакета документов. В том числе по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), которое обрело новую динамику с приходом к власти президента Шавката Мирзиёева.
Военные расходы Ташкента в 2018 году составят около 4% ВВП, то есть более 1,4 миллиарда долларов. К росту оборонного бюджета страну объективно подталкивает тревожная обстановка в Центральной Азии: международный терроризм, религиозный экстремизм, афганский наркотрафик (доходы от которого достигают 30 миллиардов долларов и используются для финансирования террористических организаций).
Первым делом – вертолеты
Российско-узбекские договоренности о ВТС регламентируют подготовку узбекских военных кадров и переоснащение армии современным российским вооружением. Более 340 военнослужащих Узбекистана обучаются в военных вузах РФ. Объем закупок российской техники не разглашается, основная номенклатура поставок – танки, самолеты, комплексы ПВО.
Военные учения России и Узбекистана: как страны шли к сотрудничеству =>>
Реализуя программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением, Ташкент и далее будет наращивать оборонную мощь. О приоритетах свидетельствует недавний контракт на поставку Узбекистану более 10 ударных вертолетов Ми-35. Огневая мощь этой боевой машины выше, чем у основных конкурентов, на 140%. Потенциал неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения Ми-35 превосходит аналоги на 30% (что позволяет эффективнее поддерживать войска на поле боя), и способен перевозить до восьми военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины (до 2400 килограммов на внешней подвеске). Ми-35 просто создан для сурового центральноазиатского театра военных действий и является технологическим ориентиром для перевооружения в других сферах боевого применения.
Потенциал развития
И Москва высоко оценивает развитие сотрудничества между министерствами обороны РФ и Узбекистана. На днях подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год. Полагаю, совсем не случайно 75-е заседание Совета министров обороны стран СНГ состоялось 12 октября не где-либо, а в Ташкенте.
Узбекистан наращивает ВТС с целым рядом государств, интересуясь новейшими видами боевой техники, современным военным образованием, передовыми тактическими наработками.
Непростая равноудаленность
Отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией строятся на двух основных договорах: о стратегическом партнерстве и углублении экономического содружества (подписаны в декабре 1999 года, в ходе визита в Ташкент президента РФ Владимира Путина). Однако с 2000 года Узбекистан стремился реализовать концепцию равноудаленности от основных "центров силы". Страна развивала ВТС с Соединенными Штатами и другими странами Запада, заморозила ВТС с Россией, вышла из состава ОДКБ и отказалась от интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
После подавления андижанского мятежа 2005 года и заявлений Госдепа США о "нарушении прав человека в Узбекистане" ЕС ввел эмбарго на поставки вооружений Ташкенту. Неизбежным стало военно-техническое сближение Ташкента с Москвой. Вскоре состоялись первые в постсоветской истории российско-узбекские военные учения с участием 400 военнослужащих, Ташкент активизировал свое участие в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ташкент и Москва договорились о взаимном использовании воздушного пространства. Недавние совместные военные учения на территории Таджикистана и тренировка объединенной системы ПВО СНГ в воздушном пространстве Узбекистана подчеркивают перспективы взаимовыгодного ВТС.