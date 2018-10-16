Броня крепка: динамика военно-технического сотрудничества Москвы и Ташкента

Россия и Узбекистан выходят на новый уровень двусторонних отношений. В ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября запланировано подписание большого пакета документов. В том числе по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), которое обрело новую динамику с приходом к власти президента Шавката Мирзиёева.

Военные расходы Ташкента в 2018 году составят около 4% ВВП, то есть более 1,4 миллиарда долларов. К росту оборонного бюджета страну объективно подталкивает тревожная обстановка в Центральной Азии: международный терроризм, религиозный экстремизм, афганский наркотрафик (доходы от которого достигают 30 миллиардов долларов и используются для финансирования террористических организаций).

Первым делом – вертолеты

РФ с 2016 года поставляет Узбекистану вооружения по внутрироссийским ценам. Это единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями. Режим наибольшего благоприятствования позволяет республике ускоренно, до 2020 года модернизировать вооруженные силы и значительно повысить их боеспособность. Перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Ташкента оптимистичны. Россия останется для Узбекистана важнейшим поставщиком оружия на ближайшие десятилетия. В структуре узбекского внешнеторгового оборота доля России – 18,1% – вторая по значимости после китайского (19,2%).

Российско-узбекские договоренности о ВТС регламентируют подготовку узбекских военных кадров и переоснащение армии современным российским вооружением. Более 340 военнослужащих Узбекистана обучаются в военных вузах РФ. Объем закупок российской техники не разглашается, основная номенклатура поставок – танки, самолеты, комплексы ПВО.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев В России стартовали крупнейшие за 40 лет военные учения

Сегодня Сухопутные войска Узбекистана имеют на вооружении 420 танков, 715 боевых машин пехоты, 143 самоходных артиллерийских установки, 880 артиллерийских орудий и 109 систем залпового огня. Военно-воздушные силы страны представлены 69 истребителями, 89 фронтовыми бомбардировщиками, 50 транспортными самолетами, 73 вертолетами, включая 25 ударных. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower в 2017-м Узбекистан занимал достойное 48-е место (из 136 возможных), однако в нынешнем году поднялся сразу на девять позиций – 39-е место (выше Румынии и Белоруссии). Очевидно, рывок не случайный.

Военные учения России и Узбекистана: как страны шли к сотрудничеству =>>

Реализуя программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением, Ташкент и далее будет наращивать оборонную мощь. О приоритетах свидетельствует недавний контракт на поставку Узбекистану более 10 ударных вертолетов Ми-35. Огневая мощь этой боевой машины выше, чем у основных конкурентов, на 140%. Потенциал неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения Ми-35 превосходит аналоги на 30% (что позволяет эффективнее поддерживать войска на поле боя), и способен перевозить до восьми военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины (до 2400 килограммов на внешней подвеске). Ми-35 просто создан для сурового центральноазиатского театра военных действий и является технологическим ориентиром для перевооружения в других сферах боевого применения.

Потенциал развития

И Москва высоко оценивает развитие сотрудничества между министерствами обороны РФ и Узбекистана. На днях подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год. Полагаю, совсем не случайно 75-е заседание Совета министров обороны стран СНГ состоялось 12 октября не где-либо, а в Ташкенте.

Узбекистан наращивает ВТС с целым рядом государств, интересуясь новейшими видами боевой техники, современным военным образованием, передовыми тактическими наработками.

© Sputnik / Александр Кондратюк Боевое содружество: как прошли учения стран ШОС

Непростая равноудаленность

Ташкент кровно заинтересован в прочном военном союзе с Москвой, которая намерена создать пояс безопасности по линии стран СНГ. Россия служит гарантом региональной стабильности. Участие в маневрах на территории Узбекистана российских военнослужащих – дополнительный стабилизирующий фактор. Развитие договорной базы по линии ВТС нацелено, прежде всего, на противодействие афганским боевикам. Российское оружие через Ташкент направляется на поддержку правительственных сил Афганистана, где сохраняют активность радикальные исламисты.

Отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией строятся на двух основных договорах: о стратегическом партнерстве и углублении экономического содружества (подписаны в декабре 1999 года, в ходе визита в Ташкент президента РФ Владимира Путина). Однако с 2000 года Узбекистан стремился реализовать концепцию равноудаленности от основных "центров силы". Страна развивала ВТС с Соединенными Штатами и другими странами Запада, заморозила ВТС с Россией, вышла из состава ОДКБ и отказалась от интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Sputnik Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Отношения Ташкента с Вашингтоном активизировались после теракта в США 11 сентября 2001 года. Узбекистан предложил Пентагону использовать авиабазу Ханабад для операций в Афганистане. В период удобной и относительно безопасной для американцев эксплуатации авиабазы (2001-2005 годы) там размещались до полутора тысяч военнослужащих 10-й горной дивизии, истребители F-15, F-16 и военно-транспортные самолеты. Однако вмешательство Соединенных Штатов в андижанские события явилось началом конца американского военного присутствия в Узбекистане.

После подавления андижанского мятежа 2005 года и заявлений Госдепа США о "нарушении прав человека в Узбекистане" ЕС ввел эмбарго на поставки вооружений Ташкенту. Неизбежным стало военно-техническое сближение Ташкента с Москвой. Вскоре состоялись первые в постсоветской истории российско-узбекские военные учения с участием 400 военнослужащих, Ташкент активизировал свое участие в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Узбекский министр обороны Кабул Бердиев в ноябре 2016 года побывал в Москве и подписал со своим российским коллегой Сергеем Шойгу договор о развитии военно-технического сотрудничества на 2017 год. Дальше – больше. Москва и Ташкент обсудили перспективы ремонта и модернизации военной техники, доставшейся Ташкенту после распада СССР (танков Т-62 и Т-72, вертолетов).

Ташкент и Москва договорились о взаимном использовании воздушного пространства. Недавние совместные военные учения на территории Таджикистана и тренировка объединенной системы ПВО СНГ в воздушном пространстве Узбекистана подчеркивают перспективы взаимовыгодного ВТС.