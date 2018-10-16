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Как "жесткий ответ" РПЦ Константинополю отразится на простых верующих

© Sputnik / Игорь Зарембо
Колумнисты
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Антон Скрипунов
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Синод Русской православной церкви констатировал отсутствие евхаристической связи с Константинополем.

Ответ Русской православной церкви на признание патриархом Варфоломеем украинских раскольников и вторжение на свою каноническую территорию оказался жестким. Теперь прихожанам РПЦ нельзя причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Насколько ощутимыми будут последствия — в материале РИА Новости.

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Более тысячи лет на горе Афон слышится русская речь. Особенно в последнее время, когда выросло число паломников из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других стран бывшего СССР. Тот же русский Пантелеимонов монастырь, по последним данным, ежегодно посещают десятки тысяч верующих Русской православной церкви.

Правда, сама обитель находится в формальном подчинении у Константинопольского патриархата и лично его главы, патриарха Варфоломея.

Неизвестно, понимал ли он, к чему приведут его действия на Украине: легализация раскольников и неканоническое создание своей структуры на чужой церковной территории. Но в результате такой стремительной экспансии Русская православная церковь "признала невозможным пребывание в евхаристическом общении" с Константинополем.

"Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится и к монастырям Святой Горы Афон, в которых поминается имя Вселенского (Константинопольского. — Прим. ред.) патриарха Варфоломея", — сказал зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

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Принятые синодом решения распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви. Речь идет о 16 странах: России, Украине, Беларуси, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Эстонии, Японии, Монголии и Китае, а также ряде приходов в других государствах. По числу храмов (более 36 тысяч) и духовенства (более 40 тысяч) Русская православная церковь - крупнейшая из 15 поместных православных церквей. По словам патриарха Кирилла, численность прихожан Московского патриархата, "проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 миллионов человек". Всего же в мире, по данным исследовательского центра Pew, 260 миллионов православных.

Сами себя наказали

Испокон веков мировое православие подвергалось проверкам на прочность. Согласно церковным канонам, раскол означает, что какая-то группа верующих утратила духовную связь со Вселенской церковью и тем самым "лишилась благодати Святого Духа". Поэтому совершаемые ими таинства считаются недействительными.

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Именно по этой причине синод Русской православной церкви констатировал отсутствие евхаристической связи с Константинополем.

"Поскольку совершенно незаконным образом Константинопольский патриархат вступил в каноническое общение с раскольниками, мы не можем продолжать евхаристическое общение с ним. Согласно канонам, кто вступил в такое общение с раскольником — тот сам стал раскольником, кто причастился с отлученным — сам отлучен", — говорит протоиерей Николай Балашов.

Константинопольский патриархат легализовал главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской православной апостольской церкви Михаила. На Филарета РПЦ и вовсе в 1997 году наложила анафему — за нежелание каяться "в учинении раскола" на Украине и ряд других неприемлемых для церковного сознания поступков, включая клятвопреступление и шантаж.

Как объяснили специалисты в области церковного права, если верующий все же причастится в каком-либо храме КПЦ, то он возьмет на душу грех.

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"Однако нет инструментов, позволяющих регулировать благочестивую жизнь отдельно взятого мирянина и ограничивать его поведение. Поэтому он в таком случае причащается на свои страх и совесть", — подчеркивает заместитель заведующего кафедрой Вселенской церкви и канонического права ПСТГУ священник Дмитрий Пашков.

Раскол изнутри

Постановление синода Русской церкви касается всех территорий Константинопольского патриархата. Это Крит, Финляндия, ряд приходов в США и Европе.

Но особое место занимает Афон. Его святыни особо почитаемы как раз среди прихожан Русской церкви. В их числе мощи апостола Андрея Первозванного, великомученика Пантелеимона, пояс Богородицы, Иверская икона Богоматери и многие другие реликвии.

"Если для Фанара (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.) каноны и догматы еще имеют значение, то там задумаются и исправят нынешнее положение. Благо в Русской церкви четко сформулировали критерии для восстановления общения", — полагает политолог Аркадий Малер.

Чего же ждут от Константинополя? Как минимум, отмечает эксперт, отзыва своих представителей на Украине и прекращения создания так называемой "автокефальной украинской церкви". Это вполне реалистичный сценарий — в самой КПЦ "может начаться раскол": там ведь далеко не все довольны политикой патриарха Варфоломея.

"Я недавно был на острове Родос и общался с местными православными. Хочу сказать, что и духовенство, и миряне вообще не в курсе происходящего. Дело в том, что Константинопольский патриархат не привык информировать своих прихожан о текущих событиях. Я уверен, что сейчас огромное количество православных не знают, что творится. И эта новость может стать для них неприятным сюрпризом", — продолжает Малер.

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Ответ РПЦ на неканонические действия Константинополя он считает неожиданным для Фанара. "Там привыкли к тому, что Русская церковь всегда вела себя с ними крайне дипломатично и осторожно. Сейчас они будут думать, что делать дальше, ведь, например, русские паломники, живущие на канонической территории Константинопольского патриархата, перестанут ходить в его церкви, финансировать их и причащаться там", — заключает эксперт.

Теги:
Церковь (сооружение), Русская православная церковь, Православие, Россия



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