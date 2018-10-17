Форпосты на Амударье: почему Кремль заинтересован в Ташкенте

18-19 октября президент России Владимир Путин совершит визит в Ташкент. И приедет он не с пустыми руками – Москва заинтересована в расширении и углублении контактов с самой, пожалуй, важной страной Центральной Азии.
Овощи, атом и политическая воля
На сегодняшний день Узбекистан является одной из наиболее динамично развивающихся и меняющихся стран Центральной Азии. И до того имевший множество условий для развития – более чем 30 миллионов населения (средний возраст которого 28,5 года), орошаемые земли, запасы природных ископаемых – Ташкент получил еще и политическую волю. Президент Мирзиёев инициировал ряд экономических и социальных реформ, которые должны сделать Узбекистан ведущей страной региона, лидером Центральной Азии.
Так, между странами растет товарооборот. По данным узбекистанских статистических служб, он увеличился за первые 9 месяцев 2018 года на 20% и составил почти 4,2 миллиарда долларов. Москва находится на втором месте в списке внешнеторговых партнеров Узбекистана, немного уступая лишь Китаю.
Впрочем, торгово-инвестиционные контакты развиваются не только в рамках традиционных сфер, но и по высокотехнологичным проектам. 13 октября Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Москвой о строительстве в Узбекистане первой АЭС – два энергоблока мощностью до 1,2 ГВт каждый. По некоторым расчетам, это позволит республике не только стать первой страной Центральной Азии с АЭС, но и экономить около 3,7 миллиарда кубов газа в год (примерно 6% национальной добычи).
Люди, оружие, президент
Не менее важным является и сотрудничество в образовательной сфере. На территории России учится более 25 тысяч узбекистанских студентов, и, вполне вероятно, квоты для Узбекистана будут увеличены. А в Узбекистане действуют филиалы трех российских учебных заведений – буквально во время визита будет открыт еще один. Филиалы еще двух российских университетов планируется запустить в 2019 году.
В рамках визита Владимира Путина в Ташкенте состоится первый узбекско-российский образовательный форум, на который прибудут более 80 ректоров ведущих вузов России, ожидается подписание более сотни различных соглашений.
Граждане Узбекистана едут в Москву не только учиться, но и работать, поэтому и в этой сфере стороны наводят порядок. Так, Москва и Ташкент реализуют соглашения об организованном наборе трудящихся, целью которых является упорядочивание миграционных потоков и вывод их из тени. И Россия, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы узбекские трудовые мигранты (каковых в целом насчитывается порядка 2,6 миллиона, и миллион из них находится в РФ) работали в российских городах на легальных основаниях и понимали, что их права защищены.
Наконец, немаловажной сферой сотрудничества является оборонка – особенно в свете обострения афганской проблемы. В Ташкенте осознают степень угрозы, поэтому наращивают оборонный бюджет – расходы достигают 1,4 миллиарда долларов (4% ВВП). Ну и ожидают помощи со стороны Москвы, которая заинтересована в безопасности Центральной Азии не меньше самих центральноазиатских государств.
"В настоящий момент Узбекистан не ставит вопрос о возобновлении своего членства в ОДКБ, однако активно поддерживает сотрудничество с Москвой в вопросах безопасности на двусторонней основе, - поясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. - Россия и Узбекистан с 2017 года реализуют план совместной программы защиты афганских рубежей. Проводятся совместные учения вооруженных сил на случай купирования прорывов боевиков. Ведутся поставки вооружений, в том числе авиатехники для нужд пограничной охраны".
В частности, Москва заключила с Ташкентом контракт на поставку ударных вертолетов Ми-35. Узбекистан является единственной страной СНГ вне ОДКБ и Таможенного союза, кому Россия поставляет вооружения по внутрироссийским ценам, что является еще одним доказательством того, насколько ценят в России сотрудничество с Ташкентом.