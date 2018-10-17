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27 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин перед началом неформального обеда глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе. Слева: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, справа: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Форпосты на Амударье: почему Кремль заинтересован в Ташкенте

© Sputnik / Алексей Дружинин
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (17)
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Доцент кафедры политологии Финансового университета Геворг Мирзаян рассуждает для Sputnik Узбекистан о приоритетных для России направлениях сотрудничества с Узбекистаном.

18-19 октября президент России Владимир Путин совершит визит в Ташкент. И приедет он не с пустыми руками – Москва заинтересована в расширении и углублении контактов с самой, пожалуй, важной страной Центральной Азии.

Овощи, атом и политическая воля

На сегодняшний день Узбекистан является одной из наиболее динамично развивающихся и меняющихся стран Центральной Азии. И до того имевший множество условий для развития – более чем 30 миллионов населения (средний возраст которого 28,5 года), орошаемые земли, запасы природных ископаемых – Ташкент получил еще и политическую волю. Президент Мирзиёев инициировал ряд экономических и социальных реформ, которые должны сделать Узбекистан ведущей страной региона, лидером Центральной Азии.

Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев
Бахтиёр Эргашев рассказал, чего ждать от визита Путина в Узбекистан
В рамках этого развивается и российско-узбекское сотрудничество – ведь Москва абсолютно не против амбиций Ташкента. Чем стабильнее и богаче будет Узбекистан, тем меньше будут шансы на радикализацию его населения и последующий экспорт исламизма в Россию. Чем сильнее и безопаснее будет себя чувствовать Ташкент, тем стабильнее будет Центральная Азия в целом. Поэтому Кремль готов всячески помогать реформам Мирзиёева и развитию Узбекистана – но, естественно, не забывая при этом и о своих интересах. Прежде всего экономических.

Так, между странами растет товарооборот. По данным узбекистанских статистических служб, он увеличился за первые 9 месяцев 2018 года на 20% и составил почти 4,2 миллиарда долларов. Москва находится на втором месте в списке внешнеторговых партнеров Узбекистана, немного уступая лишь Китаю.

Макет будущей АЭС в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Ключевым моментом визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков
Отдельного упоминания стоит, конечно же, экспорт узбекской сельхозпродукции в Россию – фермеры стараются по максимуму пользоваться введенными Москвой санкциями против европейских конкурентов. По словам политолога Бахтиёра Эргашева, за первые шесть месяцев 2018 года экспорт сельхозпродукции из Узбекистана в Россию вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Отчасти потому, что Москва снимает различные таможенные препоны на пути этого экспорта. Узбекистанская плодоовощная продукция была фактически брендом в советский период, и хочется надеяться, станет таковым и в современной России.

Впрочем, торгово-инвестиционные контакты развиваются не только в рамках традиционных сфер, но и по высокотехнологичным проектам. 13 октября Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Москвой о строительстве в Узбекистане первой АЭС – два энергоблока мощностью до 1,2 ГВт каждый. По некоторым расчетам, это позволит республике не только стать первой страной Центральной Азии с АЭС, но и экономить около 3,7 миллиарда кубов газа в год (примерно 6% национальной добычи).  

Люди, оружие, президент

Не менее важным является и сотрудничество в образовательной сфере. На территории России учится более 25 тысяч узбекистанских студентов, и, вполне вероятно, квоты для Узбекистана будут увеличены. А в Узбекистане действуют филиалы трех российских учебных заведений – буквально во время визита будет открыт еще один. Филиалы еще двух российских университетов планируется запустить в 2019 году.

В рамках визита Владимира Путина в Ташкенте состоится первый узбекско-российский образовательный форум, на который прибудут более 80 ректоров ведущих вузов России, ожидается подписание более сотни различных соглашений.

Президент РФ В. Путин
Рамиль Ситдиков
Путин даст старт строительству АЭС в ходе поездки в Узбекистан
Власти обеих республик уделяют этой сфере очень большое значение – и не напрасно. Образование дает не только знания, но формирует смыслы, картину мира. Чем больше молодых узбекистанцев будут обучаться по российским стандартам и в рамках российских смыслов, тем глубже они станут понимать Россию. По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, "узбекская сторона проявляет заинтересованность в открытии в регионах… центров русского языка на базе вузов, ведущих обучение по специальности "русский язык и литература".

Граждане Узбекистана едут в Москву не только учиться, но и работать, поэтому и в этой сфере стороны наводят порядок. Так, Москва и Ташкент реализуют соглашения об организованном наборе трудящихся, целью которых является упорядочивание миграционных потоков и вывод их из тени. И Россия, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы узбекские трудовые мигранты (каковых в целом насчитывается порядка 2,6 миллиона, и миллион из них находится в РФ) работали в российских городах на легальных основаниях и понимали, что их права защищены.

Наконец, немаловажной сферой сотрудничества является оборонка – особенно в свете обострения афганской проблемы. В Ташкенте осознают степень угрозы, поэтому наращивают оборонный бюджет – расходы достигают 1,4 миллиарда долларов (4% ВВП). Ну и ожидают помощи со стороны Москвы, которая заинтересована в безопасности Центральной Азии не меньше самих центральноазиатских государств.

"В настоящий момент Узбекистан не ставит вопрос о возобновлении своего членства в ОДКБ, однако активно поддерживает сотрудничество с Москвой в вопросах безопасности на двусторонней основе, - поясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. - Россия и Узбекистан с 2017 года реализуют план совместной программы защиты афганских рубежей. Проводятся совместные учения вооруженных сил на случай купирования прорывов боевиков. Ведутся поставки вооружений, в том числе авиатехники для нужд пограничной охраны".

В частности, Москва заключила с Ташкентом контракт на поставку ударных вертолетов Ми-35. Узбекистан является единственной страной СНГ вне ОДКБ и Таможенного союза, кому Россия поставляет вооружения по внутрироссийским ценам, что является еще одним доказательством того, насколько ценят в России сотрудничество с Ташкентом.  

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин и Мирзиёев подпишут солидный пакет документов в рамках встречи в РУ
Развитию двусторонних контактов способствуют и личные отношения, которые сложились между Путиным и Мирзиёевым. Этакой микс из доверия и уважения. Да, Мирзиёев не клянется в верности России и не следует полностью в фарватере Кремля - однако это и не обязательно. В России рассматривают узбекского президента как амбициозного технократа, который не испытывает идеологической неприязни к Москве, не склонен избегать выполнения взятых на себя обязательств и собирается выстраивать реальную многоверкторность (суть которой не в том, чтобы дружить со всеми против всех, а в том, чтобы дружить со всеми не против кого-либо). С таким лидером Москва готова работать. 

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (17)



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