Выбор невесты "вслепую", или Как в Таджикистане заключают браки

В Таджикистане выбирают себе спутницу жизни, почти не зная ее. Сколько лет потом держатся такие браки, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Современная молодежь в выборе спутника жизни пользуется не только традиционными методами знакомства, но и прибегает к помощи разнообразных приложений в телефоне или даже многосерийных онлайн-шоу, как делает российская телеведущая и певица Ольга Бузова.

Советская армия свадьбе не помеха

И всякий раз, переключая как можно быстрее на следующий канал, я вспоминаю, как находили себе пару люди в наше время в Таджикистане.

Казалось бы, все просто: парень идет по улице (заходит в аудиторию, магазин, рабочий кабинет и так далее), встречается глазами с особой противоположного пола, между ними пробегает искра, и через некоторое время звучит марш Мендельсона. Верно, но не для Таджикистана.

Мой двоюродный брат служил в армии, когда его родители (мои дядя и тетя) решили, что кровиночке пора остепениться и завести семью. Кастинг длился полгода. Еще полгода утрясали детали с родственниками "финалистки": дату и место свадьбы, размер приданого, место проживания молодых. Кстати, количество гостей в те годы не обсуждали - принимали всех пришедших на торжество.

Уладив все вопросы, жениху, который ни сном ни духом не догадывался о своем новом статусе, прислали письмо с фотографией его будущей жены. В тексте послания содержался единственный вопрос. Человек, не разбирающийся в таджикских традициях, подумает, что он касался темы, нравится ли ему невеста. А вот и нет! Родители спрашивали, когда у сыночка дембель, чтобы забронировать ресторан.

Послушный отпрыск уточнил у командира точную дату исполнения военным оркестром марша "Прощание славянки", каковую и отправил предкам в ответном письме.

Всем известно, что в армии все делается по распорядку, продиктованному уставом. Открою страшную тайну: такое бывает не всегда (если быть точнее, почти никогда). Вот и вышло, что радостное событие для моего кузена (я о дембеле, если кто не понял) внезапно задержалось на целую неделю. Казалось бы, соответственно должна была сдвинуться дата второго счастливого события (тут уже речь о свадьбе).

Но это кажется правильным только тем, кто незнаком с таджикскими традициями. Обмануть в наилучших ожиданиях кучу родственников, соседей, гостей, да и просто тех, кто краем уха прослышал про намеченное торжество? Не бывать этому в Таджикистане! Мероприятие прошло точно в назначенные день и время.

Sputnik / Стас Этвеш Как прошла таджикская свадьба в Москве и почему невеста была в красном

Нет, мой кузен не дезертировал из рядов Советской армии. Просто на церемонии бракосочетания вместо него присутствовала… правильно, фотография! Она стояла на свадебном столе в очень красивой рамке, где жених был запечатлен в парадной форме, в полный рост и с автоматом Калашникова в руках. Сопутствующие заключению брака формальности были сметены обстоятельством непреодолимой силы – мой дядя был директором совхоза, на территории которого располагался ЗАГС.

Я тогда заканчивал среднюю школу и был возмущен таким способом "выбора" спутницы жизни со всей страстью новообретенного юношеского максимализма. Жилище новой ячейки общества называл "фотоателье", а самих молодоженов – "друзьями по переписке".

Прошло три десятка лет, двоюродный брат до сих пор живет в счастливом браке, они с женой понимают друг друга с полуслова, никогда не ссорятся и составляют две половинки одного целого. У них трое совершеннолетних и воспитанных детей. Я люблю бывать у них в гостях, где меня немного раздражает только одно обстоятельство – супруги называют друг друга именем старшего сына (это такая традиция).

Предъявила паспорт - забрали замуж

Расскажу еще одну лавстори, где абсолютно нет фотографий, но замешаны спецслужбы. Не подумайте, никаких "Бондов, Джеймс Бондов" и "Смешать, но не взбалтывать". Тесть моего знакомого в холостяцкой молодости работал начальником отдела Комитета госбезопасности в одном из районов Кулябской области, граничащих с Афганистаном.

© REUTERS / KIM HONG-JI Женятся все: в Южной Корее прошла массовая свадебная церемония 14

В один прекрасный день юный старлей, совершая обход вверенной ему территории, по какой-то надобности посетил директора местной школы. В приемной его кабинета он узрел столь же юное прекрасное создание, приткнувшееся на стульчике в самом углу и мявшее от волнения в руках платочек.

Кто-то подумает, что он тут же начал осыпать ее газелями (не животными, а стихами!) Хафиза или Бедиля, и будет в корне неправ. Напомню, герой служил в КГБ. Поэтому он четким шагом подошел к трепетной лани, громко представился и строго спросил, есть ли у нее специальный пропуск, дающий право на нахождение в пограничной зоне (помните про Афганистан?).

Оказалось, что это новая учительница, присланная из Душанбе по разнарядке после окончания пединститута, у которой из всех документов в наличии только паспорт и диплом, благоухающий запахом типографской краски.

© Sputnik / Владимир Вяткин Медовый месяц в Узбекистане: в республике хотят развивать свадебный туризм

Именно на такой ответ и рассчитывал коварный кагэбэшник. Со снисходительной интонацией пожурив "нарушительницу", он приказал ей сдать паспорт для всесторонней проверки благонадежности свежеиспеченного педагога. Девушке же строго приказал явиться после обеда в райотдел.

Выйдя из школы, он со всех ног понесся не на рабочее место для составления телефонограммы в столицу с запросом о личности новой учительницы, а в другое учреждение, не столь грозное, но не менее государственное.

Когда "злостная нарушительница" на подгибающихся ногах вошла в его кабинет, уже готовая ехать куда-нибудь на Колыму, начальник вручил ей паспорт, с отметкой, разрешающей нахождение в погранзоне.

На соседней странице документа был оттиснут штамп районного отдела ЗАГС, свидетельствовавший, что с этого дня офицер спецслужбы и вчерашняя выпускница вуза состоят в законном браке. Союз этот длится уже сорок с лишним лет, и обе его стороны абсолютно счастливы.

"Ну что за дикость!" - воскликнет нынешнее поколение, выросшее и воспитанное на низкопробных телешоу. А как по мне, то выбирать спутника жизни, транслируя это на целую страну, растягивая процесс на целый сезон и обещая еще и сезон следующий, – дикость гораздо большая.

Впрочем – не мне судить. Гораздо лучше меня сказал об этом в глубокой древности великий Хайям: "Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Две главных мудрости запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало ешь, и лучше будь один, чем вместе с кем попало".