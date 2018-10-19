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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Астрономические цифры и космические планы: итоги визита Путина в Ташкент

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Колумнисты
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Антон Курилкин
Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (50)
2652120

В рамках визита президента России в Узбекистан и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысили 27 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Инвестиции в энергетику и промышленность, научные и образовательные проекты, новые производства и увеличение товарооборота до десяти миллиардов и в прямом смысле космические перспективы – с такими предложениями президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан. В деталях визита разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это только начало

Основной темой и лейтмотивом поездки стали, прежде всего, вопросы экономического сотрудничества. На предваряющем визит двустороннем форуме межрегионального сотрудничества узбекские и российские компании подписали более 800 соглашений на общую сумму около 27 миллиардов долларов.

Большая часть соглашений – инвестиционные (20,8 миллиардов долларов), еще 6,2 миллиарда долларов приходится на торговые контракты.

Подписанные инвестиционные документы создадут в Узбекистане 79 новых совместных предприятий, а также 23 торговых дома и 20 логистических центров.

Эти цифры на порядок превосходят аналогичную статистику экономических связей Узбекистана не то, что с соседями, но и с крупнейшими мировыми финансовыми центрами – например, с Францией, США или Германией. Таким образом, Россия закрепила за собой место первого экономического партнера Ташкента, и увеличила отрыв от наступающего на пятки Китая.

Говорили о торговле и президенты – они договорились об увеличении товарооборота в ближайшие несколько лет до 10 миллиардов долларов в год.

В рамках прошедших встреч на высшем уровне и в формате бизнес-форума было подписано свыше 800 документов, в том числе инвестиционные соглашения на 25 миллиардов долларов.
© Sputnik /
Мирзиёев и Путин - об экономических итогах переговоров в Ташкенте
"В сентябре успешно проведено заседание межправительственной комиссии под председательством глав правительств. Развивается взаимодействие между регионами. Реализуются крупные инвестиционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками. В этом году, по нашим оценкам, товарооборот достигнет 6 миллиардов долларов. Эта цифра превышает наши планы. Задача на ближайшие годы – 10 миллиардов", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Российский лидер в свою очередь отметил, что инвестиции РФ в узбекскую экономику приближаются к 9 миллиардам долларов и "это только начало". По мнению Владимира Путина, у стран огромный потенциал сразу в нескольких отраслях.

В частности, прозвучало предложение построить в Узбекистане совместные заводы по производству вооружения.

"Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана",— сказал Путин.

В свете решения президента Узбекистана о модернизации вооруженных сил республики, такое предложение Москвы выглядит перспективным.

От атома до космоса

Еще до визита российского президента в Узбекистане объявили о совместном строительстве АЭС – реализовывать проект будет госкорпорация Росатом в сотрудничестве с созданным недавно Узатомом. Несмотря на упорные поиски политического подтекста в данном решении, выбор именно российского подрядчика для строительства столь сложного сооружения объясняется просто – именно Россия занимает первое место по строительству АЭС в мире в частности и в атомных технологиях в целом.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин: строительство АЭС запустит в Узбекистане целую отрасль
Во рамках визита президенты совместно дали старт строительству атомной электростанции – ожидается, что через 8-10 лет она вступит в строй. При этом АЭС будет обеспечивать до 20% необходимой Узбекистану электроэнергии.

На создание аналогов "зеленых" источников электроэнергии ушло бы гораздо больше времени и ресурсов. К тому же ни солнечные электростанции, ни ветряные не могут обеспечивать выработку электроэнергии все время. Понимаю это и узбекистанские власти, несколько лет назад принявшие программу по развитию солнечной энергетики в стране.

Не менее сложной и важной задачей остается развитие научного сотрудничества между странами – и тут главы государств "вышли на околоземные орбиты". Как рассказал Шавкат Мирзиёев, Россия и Узбекистан возобновляют сотрудничество по совместному изучению космического пространства, реализуя проект по созданию радиотелескопа на плато Суффа. А узбекский лидер даже не исключил, что узбекские космонавты в будущем могут отправиться в космос на российских кораблях.

Кадры решают все    

Что для работы АЭС, что для исследования космоса необходимы и соответствующие кадры – а для их воспитания необходима мощная образовательная база.

Президент Узбекистана анонсировал открытие в республике филиалов МИФИ (национальный исследовательский ядерный университет), ряда филиалов технических российских вузов, а также кузницы российских дипломатов – МГИМО (У) МИД РФ.

Помимо экономических договоров, политических консультаций, исследования космоса и запуска АЭС, успели президенты обсудить и культурное сотрудничество. Стороны подписали соответствующую программу на ближайшие годы.

Ректор МИСиС Алевтина Черникова на церемонии открытия филиала вуза в Алмалыке
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Черникова: для МИСиС узбекские студенты давно стали родными
Учитывая масштаб и уровень подписанных соглашений, визит Владимира Путина в Ташкент стоит рассматривать, прежде всего, как гуманитарно-экономический. Безусловно, лидеры государств обсудили и политическое взаимодействие, и вопросы безопасности, и борьбу с терроризмом. Однако именно инвестиционные, промышленные и образовательные проекты были в центре внимания последних двух дней, как самые фундаментальные в укреплении двусторонних связей.    

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (50)
Теги:
Образование, АЭС, Инвестиции, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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