Эксперт: Путин привез в Узбекистан системное "горючее" для его модернизации

Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом 18-19 октября. В рамках этого события состоялись также межрегиональный и образовательный форумы. По итогам двухдневных переговоров было подписано свыше 800 документов на общую сумму более 27 миллиардов долларов.

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik Узбекистан.

Государственному визиту президента России Владимира Путина в Республику Узбекистан предшествовали два крайне важных события.

Во-первых, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сделал заявление, вернее, "послал мировому сообществу новый месседж", которая зарубежная пресса интерпретировала следующим образом: "российский президент Путин отмахивается от западных стран, игнорируя плохие отношения с ними, считая, что связи и процессы на Востоке гораздо интереснее для России".

Все решили, что речь идет о дальнейшем развитии и углублении российско-китайских отношений. Это верно, но только отчасти. Объективно сегодня проявлен сильный геополитический импульс Москвы вернуться на каких-то новых основаниях в государства Центральной Азии.

Во-вторых, в Москве буквально накануне визита был открыт памятник Исламу Каримову – первому президенту независимого Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Астрономические цифры и космические планы: итоги визита Путина в Ташкент

Памятник был заказан модному английскому скульптору. Осуществить подготовку и установку монумента в Москве всего за год – это просто нереально. Но было сделано.

Приведенные факты позволяют дать объективную оценку значению визита Владимира Путина в Ташкент. Это выходит за рамки, определенные официозными СМИ с их "паркетными" публикациями.

Мы не будем перечислять все впечатляющие итоги визита, они тщательно пронумерованы и прокомментированы другими журналистами. Здесь нужен некий обобщающий символ. Я считаю, что он состоит в следующем: Россия отчетливо проявила желание принять участие в процессе модернизации узбекистанского общества.

Начало нового этапа модернизации

Не откроем Америки, если констатируем: процесс обретения суверенитета бывшими республиками СССР, в первую очередь республик Средней Азии сопровождался определенным социально-историческим откатом, архаизацией общества. Тут и объективная деиндустриализация из-за разрыва экономических связей с Россией, и возрастание роли религии, сближение клириков с властью, торможение научных исследований и сокращение научной среды, перестройка гуманитарной и культурной сферы. Конечно, не избежал таких процессов и Узбекистан при Каримове. Вспомним также, что еще при социалистической ипостаси общество в Узбекистане сохраняло определенные черты национальной традиционности, клановости.

После распада СССР социальные лифты советского времени перестали работать (и не только в Узбекистане). Вместо массово тиражируемых врачей, учителей и инженеров престижно стало быть представителем масс-культуры и шоу-бизнеса. Верхом успешности считалась должность топ-менеджера в банке или нефтегазовой компании.

Путин привез в Узбекистан системное "горючее" для нового этапа модернизации. Сразу подчеркну, что инициатором и архитектором этого проекта, разумеется, является нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это его политический выбор и, думаю, историческая заслуга. К чести российской власти, она и словом и делом поддержала его начинания.

Пресс-служба Агентства "Узатом" Как Узбекистан готовится стать пионером атомной энергетики в ЦА

Доказательство доверия

Тут ситуация вот в чем. Без атомной электростанции Узбекистан мог бы еще долго жить – живут же в Африке. Но это невозможно без рывка в создании новой высокотехнологичной отрасли , что потребует подготовки большого числа инженерных и научных кадров, а это, в свою очередь, потребует создания соответствующих вузов, филиала Российского ядерного научно-исследовательского университета, например. А новый пласт научно-технической интеллигенции не сможет существовать без опоры на пласт новых, ориентированных на будущее гуманитариев и так далее.

Лично меня весьма впечатлили планы совместного строительства радиотелескопа для исследований Вселенной. Это действительно круто! Сюда же припишем и планы по организации заводов по совместному производству военной техники. Пусть не боевые лазеры, но и для традиционных программ необходимо значительное количество высококвалифицированных специалистов – отнюдь не офисного планктона.

Для реализации всех этих грандиозных планов нужна устойчивость экономики, да и инвестиции не помешают. Здесь и сейчас. Россия предоставила для этого все пакеты и линии. Это доказательство веры в Узбекистан.

Боюсь показаться непоправимым оптимистом, но представляется, что мы стали свидетелями появления новой формы интеграции постсоветских стран. Спокойной и эффективной. Узбекистан будет прорастать в Россию, а Россия в Узбекистан. На благо и в интересах обеих стран. Запомним эту дату: "19 октября 2018 года".