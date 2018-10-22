База для рывка: с чем Москва и Ташкент перешли от союзничества к интеграции

Уже подсчитаны предварительные итоги беспрецедентного по инвестиционному масштабу и отраслевому охвату государственного визита российского президента в Узбекистан.
Более 800 соглашений на общую сумму около 27 миллиардов долларов подписаны в ходе первого межрегионального форума. В Узбекистане будут созданы 79 новых совместных предприятий, плюс к этому два десятка торговых домов, более десятка логистических центров. В 7-10-летней перспективе это прогнозируемо увеличит торговый оборот почти в два раза, переведя его за отметку в 10 млрд долларов.
Пусть не быстро, как хотелось, но сложилась основательная политико-юридическая база. Вспомним несколько вех.
Тринадцать лет назад, в 2005 году президенты Владимир Путин и Ислам Каримов подписывают Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном, имевший прикладные последствия не только в сфере безопасности. Об этом, кстати, недвусмысленно напомнил Владимир Путин в Ташкенте.
Прошло два года, в марте 2007 года в узбекской столице побывал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, проведший с Каримовым и Мирзиёевым, тогда премьер-министром, обстоятельные переговоры по основным вопросам двусторонних отношений.
Узбекистан и евразийская "тройка"
Сегодня экономисты и политологи решают важную прикладную задачу, определяя место Узбекистана в системе интеграции. Страна не вступает в "тесные" юридически обязывающие экономические организации, ограничиваясь режимом торговли в рамках ЗСТ СНГ - это, кстати, сближает Узбекистан с Азербайджаном (оба не члены ВТО).
Есть еще один фактор, который заставляет говорить уже о реальной интеграции узбекистанской экономики с российским социально-экономическим пространством. Специалисты и рабочие из Узбекистана - наиболее заметная "внешняя" часть российского рынка труда в строительстве, сфере услуг, торговле.
Мигранты из Узбекистана заняли первое место по переводам из России в 2017 году, инвестировав обратно на родину почти 4 (3,9) млрд долларов. Но есть и обратное влияние: фактически темпы роста малого и среднего бизнеса в РФ зависят от качества подготовки рабочих, инженерных и управленческих кадров, приезжающих извне.
Узбеки на российском рынке труда
Обширный пакет подписанных документов из блока образования (127 документов) как раз подразумевает эту социально-экономическую связь рынков труда и занятости. Поступательному развитию евразийского пространства нужны квалифицированные и подготовленные кадры.
Новые технологии цифровой экономики стремительно проникают во все сферы нашей жизни.
Если раньше можно было говорить о подготовке штучных кадров в сфере высоких технологий, к примеру, для строительства той же АЭС, то теперь цифровые отрасли захватили и рынок продаж (онлайн-платформы), и логистику, агропром, коммунальное хозяйство и строительство.
Цифровой Узбекистан
Каковы перспективы совместной цифровой модернизации? Российские компании стали стратегическими партнерами узбекских, ожидается расширение сотрудничества по направлениям электронной коммерции, банковских технологий, управления технопарками и развития технологической инфраструктуры. По итогам путинского визита выделяются три важных шага.
Второе: предложено объединить аппаратное оборудование на трехсторонней основе с Казахстаном на будущем казахстанском спутнике KazSat-2R в 2023 году. Это даст возможность узбекским специалистам получить прямой выход в глобальные коммуникации и управление региональным сегментом.
Третье: в школах Узбекистана будут внедрены электронные журналы и дневники по модели российского проекта "Дневник.ру" (в Узбекистане — компания KUNDALIK). Методика более пяти лет опробована во всех регионах РФ, аналоги действуют на вузовских платформах.
Выполнению этой задачи помогут проекты поддержки стартапов (создание технопарков, привлечение венчурного капитала, организация бизнес-акселераторов и инкубаторов). Если все сложится, то удастся довести долю узбекского IT-сектора в ВВП до 4% и, возможно, кратно увеличить экспорт IT-услуг.
Впервые после развала Советского Союза Россия приходит в Узбекистан с совместно выработанной стратегией долгосрочной модернизации: подписанная Программа сотрудничества рассчитана на период до 2024 года, а "дорожная карта" или, говоря по-старому, "перечень мероприятий" включает 109 перспективных проектов.
Все это делается не из геополитической прихоти Москвы (что тоже немаловажно, учитывая интересы КНР и США к региону), а именно из осознания важности узбекского фрагмента в российской социально-экономической мозаике и перспектив будущего роста местных экономик, где Москва хотела бы сохранить "штурманские" позиции.