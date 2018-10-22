База для рывка: с чем Москва и Ташкент перешли от союзничества к интеграции

Уже подсчитаны предварительные итоги беспрецедентного по инвестиционному масштабу и отраслевому охвату государственного визита российского президента в Узбекистан.

Более 800 соглашений на общую сумму около 27 миллиардов долларов подписаны в ходе первого межрегионального форума. В Узбекистане будут созданы 79 новых совместных предприятий, плюс к этому два десятка торговых домов, более десятка логистических центров. В 7-10-летней перспективе это прогнозируемо увеличит торговый оборот почти в два раза, переведя его за отметку в 10 млрд долларов.

По большому счету, новый виток отношений закономерен. Базу нового рывка ведомства двух стран готовили на протяжении 2018 года, она сформирована не на пустом месте.

Пусть не быстро, как хотелось, но сложилась основательная политико-юридическая база. Вспомним несколько вех.

Тринадцать лет назад, в 2005 году президенты Владимир Путин и Ислам Каримов подписывают Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном, имевший прикладные последствия не только в сфере безопасности. Об этом, кстати, недвусмысленно напомнил Владимир Путин в Ташкенте.

Прошло два года, в марте 2007 года в узбекской столице побывал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, проведший с Каримовым и Мирзиёевым, тогда премьер-министром, обстоятельные переговоры по основным вопросам двусторонних отношений.

Узбекистан и евразийская "тройка"

Сегодня экономисты и политологи решают важную прикладную задачу, определяя место Узбекистана в системе интеграции. Страна не вступает в "тесные" юридически обязывающие экономические организации, ограничиваясь режимом торговли в рамках ЗСТ СНГ - это, кстати, сближает Узбекистан с Азербайджаном (оба не члены ВТО).

© Sputnik / Алексей Никольский Узбекистан и Россия хотят нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов

При этом товарооборот почти в 5 млрд долларов - достаточно важная, даже критическая отметка для более глубокого взаимодействия. Конечно, Ташкент пока идет вслед за евразийскими партнерами: товарооборот России и Казахстана - более 17 млрд долларов, России и Беларуси - более 30 млрд. Однако нацеленность на общие промышленные и инвестиционные программы не просто сближает Узбекистан с "евразийской тройкой", но ставит в один ряд с этими странами.

Есть еще один фактор, который заставляет говорить уже о реальной интеграции узбекистанской экономики с российским социально-экономическим пространством. Специалисты и рабочие из Узбекистана - наиболее заметная "внешняя" часть российского рынка труда в строительстве, сфере услуг, торговле.

Мигранты из Узбекистана заняли первое место по переводам из России в 2017 году, инвестировав обратно на родину почти 4 (3,9) млрд долларов. Но есть и обратное влияние: фактически темпы роста малого и среднего бизнеса в РФ зависят от качества подготовки рабочих, инженерных и управленческих кадров, приезжающих извне.

Узбеки на российском рынке труда

© Sputnik / Алексей Никольский "Горючее" для модернизации, или Как Узбекистан будет прорастать в Россию

Включенность Узбекистана в российский рынок труда и позволяет говорить об интеграции. Отныне это фактор очевидного экономического симбиоза и взаимозависимости. Характерно, что Узбекистан - единственная страна, с которой Россия проводила переговоры по планированию и комплексному управлению процессами в сфере занятости. В этом году подписано межправительственное соглашение об организованном наборе для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. По итогам госвизита планируется открытие представительств узбекистанского Агентства по внешней трудовой миграции в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных регионов РФ. Кроме того, не будем забывать, что узбекистанцы формируют рынок занятости и в Казахстане. По статистике 2018 года, число переехавших на работу в Казахстан на два процента выше, чем в РФ (48,1% против 46% в РФ).

Обширный пакет подписанных документов из блока образования (127 документов) как раз подразумевает эту социально-экономическую связь рынков труда и занятости. Поступательному развитию евразийского пространства нужны квалифицированные и подготовленные кадры.

Новые технологии цифровой экономики стремительно проникают во все сферы нашей жизни.

Если раньше можно было говорить о подготовке штучных кадров в сфере высоких технологий, к примеру, для строительства той же АЭС, то теперь цифровые отрасли захватили и рынок продаж (онлайн-платформы), и логистику, агропром, коммунальное хозяйство и строительство.

Цифровой Узбекистан

Каковы перспективы совместной цифровой модернизации? Российские компании стали стратегическими партнерами узбекских, ожидается расширение сотрудничества по направлениям электронной коммерции, банковских технологий, управления технопарками и развития технологической инфраструктуры. По итогам путинского визита выделяются три важных шага.

© Sputnik / Валерий Мельников Робот и партнерская программа: с чем "Яндекс.Новости" пришли в Узбекистан

Первое: "Яндекс" и хокимият Ташкента обсуждают внедрение новых сервисов для горожан: "Яндекс.Махалля", по аналогу сервиса "Район", хорошо знакомого россиянам, - это сбор новостей, событий, информации об объектах торговли с комментариями потребителей - все, с учетом местоположения устройства. Напомним, что в Ташкенте уже действует служба "Яндекс.Такси" (подключено 4000 машин).

Второе: предложено объединить аппаратное оборудование на трехсторонней основе с Казахстаном на будущем казахстанском спутнике KazSat-2R в 2023 году. Это даст возможность узбекским специалистам получить прямой выход в глобальные коммуникации и управление региональным сегментом.

Третье: в школах Узбекистана будут внедрены электронные журналы и дневники по модели российского проекта "Дневник.ру" (в Узбекистане — компания KUNDALIK). Методика более пяти лет опробована во всех регионах РФ, аналоги действуют на вузовских платформах.

Таким образом, Узбекистан и Россия начнут совместное движение в направлении модернизации системы образования и профессиональной подготовки IT-кадров. Задача Узбекистана - увеличить рынок труда IT-специалистов до 2,5% от общей численности занятого населения страны.

Выполнению этой задачи помогут проекты поддержки стартапов (создание технопарков, привлечение венчурного капитала, организация бизнес-акселераторов и инкубаторов). Если все сложится, то удастся довести долю узбекского IT-сектора в ВВП до 4% и, возможно, кратно увеличить экспорт IT-услуг.

Впервые после развала Советского Союза Россия приходит в Узбекистан с совместно выработанной стратегией долгосрочной модернизации: подписанная Программа сотрудничества рассчитана на период до 2024 года, а "дорожная карта" или, говоря по-старому, "перечень мероприятий" включает 109 перспективных проектов.

Все это делается не из геополитической прихоти Москвы (что тоже немаловажно, учитывая интересы КНР и США к региону), а именно из осознания важности узбекского фрагмента в российской социально-экономической мозаике и перспектив будущего роста местных экономик, где Москва хотела бы сохранить "штурманские" позиции.