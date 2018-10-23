Шаг к атомной войне: США выходят из договора о ракетном паритете

После заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из Договора РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) схлынула первая тяжелая волна международной реакции, и в странах, наиболее приближенных к теме, начали задумчиво протирать от пыли счетчики Гейгера.
Военная инфраструктура для постоянной дислокации ударных войсковых группировок альянса и быстрого глобального удара США создана и развивается в Балтийском регионе, в непосредственной близости от Москвы (800 км), Санкт-Петербурга (350 км), Пскова (280 км) и российских стратегических объектов. Вероятно, очередным этапом "сдерживания России" станет бесконтрольное размещение в странах Балтии ядерных ракет средней дальности.
Сегодня американские крылатые ракеты "Томагавк" корабельного и авиационного базирования из акватории Балтийского моря способны долететь до Урала (2000 км). Ракеты США средней дальности (до 5500 км) из Балтии смогут "достать" Забайкалье и рассредоточенные на просторах Сибири позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.
Обезьяна с гранатой
Предлог для выхода из Договора РСМД – надуманный, ведь США с 2014 года бездоказательно обвиняют Россию в нарушении договоренностей, то есть в создании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, дальность которой якобы превышает установленные ограничения. Причем сами американцы еще в 2010 году создали ракету средней дальности "Гера" в нарушение Договора РСМД.
На этом фоне монолог Дональда Трампа: "Нам придется создавать такое оружие, если только Россия не обратится к нам, если только Китай не обратится к нам, если все они не обратятся к нам и не скажут: "Давайте будем благоразумными, и пусть никто из нас не будет разрабатывать такое оружие" – бессмысленная фигура речи. Может ли кто-нибудь представить национальных лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Дзиньпина, синхронно "бьющих челом" американскому президенту?
Вероятнее иной вариант развития событий. Как и ранее, Москва и Пекин будут отстаивать суверенитет. Решение о выходе США из договора вступит в силу через полгода, затем "Геру" (или ее аналоги) легализуют и "пропишут" в Европе и Азии. России и Китаю придется адекватно реагировать (причем варианты капитуляции заведомо исключены). Очевидно, Москва и Пекин не позволят установить на планете американскую диктатуру.
Мировое господство технологически возможно, и США настойчиво движутся к этой цели уже второе столетие, чередуя мирную экспансию и применение силы. Американские спутники круглосуточно сканируют поверхность Земли. Боевые корабли ВМС США контролируют основные проливы и судоходные пути в Мировом океане. Американские серверы пытаются анализировать информационные потоки всего человечества.
Выпускники американских университетов становятся национальными лидерами на всех континентах. Однако возможности параллельно существующих суверенных государств (не только России и Китая) объективно работают против воинственного Вашингтона.
США все чаще склоняются к силовому разрешению любых геополитических проблем, но мечта о мировом господстве "американской исключительности" обречена. Это можно было понять и в августе 2008 года в Грузии, и весной 2014 года на Украине. Полагаю, следующим щелчком по носу (танцем на граблях) для Соединенных Штатов и НАТО может стать Балтийский регион, и это будет очень болезненный опыт. К сожалению, слов "партнеры" не понимают.
История повторяется
Значение Договора РСМД для всего человечества и бесперспективность его разрушения американцами можно осознать, вспомнив кризисную международную обстановку 1970-х. Тогда, в ходе длительного военного противостояния специалисты США и СССР создали системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения ракет высокой точности. Появилась технологическая возможность нанести обезглавливающий ядерный удар – до ответно-встречного удара противника.
Идею победы в ограниченной ядерной войне за счет выигрыша в подлетном времени ракет малой и средней дальности американцы в 1974 году закрепили в ядерной стратегии. Затем модернизировали систему передового базирования в Западной Европе.
Триста мобильных "пионеров" имели 900 боевых блоков индивидуального наведения на цели (каждый – мощностью до 150 килотонн), и позволяли за несколько минут уничтожить всю военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Западной Европе.
В свою очередь Совет НАТО в 1983 году решил разместить в Европе 572 ракеты "Першинг-2" с подлетным временем до целей 6 – 8 минут, что давало возможность нанести первый удар по командным пунктам и пусковым установкам советских МБР.
Администрация президента-демократа Джимми Картера колебалась – первый удар безопасности все же не гарантировал. После победы на выборах 1980 года сторонник более жесткой политики в отношении СССР республиканец Рональд Рейган парадоксальным образом вышел на разумный компромисс с Михаилом Горбачевым.
Вашингтон и Москва в 1987 году договорились уничтожить РСМД как класс ракет под контролем инспекторов. Таким образом, СССР избавлялся от угрозы твердотопливных "Першингов", которые могли из Германии долететь до Москвы за 8 минут с ядерными моноблоками мощностью до 80 килотонн и поразить защищенные подземные объекты на глубине до 70 метров.
Американцы выигрывали материально, ведь по договору СССР уничтожал в два раза больше ракет, а "утилизированные" системы управления и наведения "Першингов" по сей день используются в американской ракете-мишени "Гера", которую российские специалисты классифицируют как баллистическую ракету наземного базирования средней дальности.
Призрак третьей мировой войны исчез, чтобы вернуться через три десятилетия. И сегодня руководителям ядерных супердержав потребуется немало мудрости и жизнелюбия для спасения своих народов и мира от новой угрозы ядерного уничтожения.