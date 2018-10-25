От магазинов до танков: как Россию позиционируют в Финляндии

Уровень антироссийской истерии на Западе приобретает невиданный размах. Европейского обывателя доводят до состояния, когда появление по соседству какого-нибудь захудалого русского магазинчика может послужить поводом для жутких страхов: мол, берегись, несчастный бюргер, вслед за этим магазином неминуемо последуют российские танки.

Несколько недель назад вся Финляндия была поставлена на уши небывалой по своим масштабам операцией Национального бюро расследований (НБР) в районе живописного архипелага Турку на юго-западе страны. Сотни вооруженных полицейских, военных, таможенников, представителей береговой охраны оцепили значительную территорию, провели обыски в 17 местах и даже закрыли для полетов любой авиации район примерно в 30 квадратных километров. И все это ради ареста трех человек разных национальностей и выемки финансовых документов.

Как только операция началась, моментально возникло слово "русские". Сразу пустили слух о том, что в этом районе идет охота за русскими подлодками. Эксперты всех мастей кинулись рассказывать о стратегическом значении архипелага. Затем выяснилось, что речь идет не о ловле шпионов, а о расследовании финансовой деятельности некой компании Airiston Helmi, подозреваемой в отмывании денег. Среди задержанных оказался и гражданин России, чего вполне хватило для обострения паранойи. И хоть полиция несколько раз повторила, что речь о шпионаже не ведется, финская пресса до сих пор изо дня в день повторяет истории об "этих страшных русских" и о том, насколько же Финляндия была наивной и неосторожной, позволив россиянам свободную скупку земель в "стратегически важных районах" (как будто там есть неважные).

Некоторые СМИ гордо сообщают: а мы еще десять лет назад предупреждали о появлении русских в этом районе. Канал MTV Uutiset вспомнил свою 45-минутную программу еще за 2009 год, посвященную тому, что в районе архипелага Турку открываются магазины, чьи владельцы — русские. Мол, своевременно проявили бдительность, просигнализировали кому надо, а власти беспечно закрыли глаза.

Подобные "расследования", конечно, порождают параноидальные выводы зрителей и читателей. Один из них призвал тщательно изучить русских покупателей участков с тем, чтобы убедиться, что "российские спецслужбы не инфильтруются в Финляндию под видом магазина сувениров".

Хотя, казалось бы, что же странного в том, что российские бизнесмены скупают живописные и сравнительно недорогие участки для летних коттеджей? А кто еще позарится на эти далекие от основной части Европы островки с коротким дачным сезоном и довольно суровой зимой? Все сделки были и остаются легальными, принося хорошие доходы в казну Финляндии. Что ж возмущаться-то? Причем финнов совершенно не смущает тот факт, что и их сограждане покупают земельные участки в российской Карелии. Или нам их тоже рассматривать как шпионов и поднимать панику на весь мир с криками "финны идут!"?

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Спустя пару недель после масштабного обыска в районе архипелага Турку ажиотаж вокруг "русской угрозы" начал спадать. Но, как всегда, на выручку приходят всевозможные кремленологи, специализирующиеся на раздувании истерики по поводу этой угрозы. Самая тиражная шведскоязычная газета Финляндии HBL опубликовала мнение известного британского специалиста Марка Галеотти, представляющегося миру в качестве "эксперта по российским спецслужбам". Конечно же, он считает, что покупка недвижимости россиянами — элемент страшной гибридной войны.

"Россия все еще рассматривает Финляндию и Швецию как регионы, где могут осуществляться крупные военные операции. В таком случае было бы логично обзавестись там землей и недвижимостью", — авторитетно заявил Галеотти.

При этом он прямо намекнул на то, что только членство Финляндии в НАТО защитит ее от "зеленых человечков". "Аннексия Крымского полуострова прошла без сучка и задоринки во многом благодаря тому, что там уже имелась военная инфраструктура, ведь в Севастополе располагалась база российского флота", — отмечает газета. То есть теперь тебе понятно, дорогой беспечный финн, почему возле тебя открылся магазинчик русских сувениров? Конечно же, он станет поводом для дальнейшего вторжения извне. Срочно под зонтик НАТО!

Вся эта истерия разворачивается в тот момент, когда пояс натовских учений у границ России расширяется неимоверными темпами. Только что закончились учения "Чистое небо", унесшие жизни американского и украинского летчиков. Одновременно в Норвегии проходили маневры Brilliant jump с участием до пяти тысяч военнослужащих. Только закончились они — а 25 октября стартуют беспрецедентные для Балтики и Скандинавии учения Trident, где планируется задействовать более 50 тысяч военных из 30 стран. Седьмого ноября активная фаза этих маневров должна закончиться, но уже на следующий день стартуют учения в Польше и Эстонии Anakonda (более 10 тысяч военных). Одновременно в Эстонии будут отрабатывать кибератаку (угадайте, против кого), а также состоятся командные учения НАТО в норвежском городе Ставангер.

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Военнослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом "Игла" на БТР-80 на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае

И эти люди до сих пор не могут успокоиться по поводу гораздо менее масштабных учений "Запад-2017", прошедших год назад в Белоруссии и России. И эти же люди призывают шарахаться от магазина сувениров на финском архипелаге.

В этот понедельник еще один известный британский кремленолог Эдвард Лукас в The Times написал колонку с заголовком "Паранойя — религия путинской России". По его утверждению, русских, мол, пугают тем, что НАТО их окружает. Ага, это ведь не НАТО проводит учения за учениями на наших границах, это ведь не на Западе шарахаются от русских магазинчиков. И они нас обвиняют в паранойе — ну, не смешно ли?

А вообще, вся эта шумиха вокруг недвижимости россиян за рубежом лишний раз подтверждает: те предупреждения, которые были обращены к российским бизнесменам из уст высших представителей нашей власти, приобретают все больше оснований. Уже не раз было сказано: собственность россиян лучше всего защищена в России. Иллюзии насчет того, что инвестиции в европейскую недвижимость позволят сохранить и приумножить капитал, стремительно развеиваются. Завтра в твоем магазине русских сувениров кинутся искать подлодку, а какие-нибудь эксперты, важно надувая щеки, заявят, что его используют как повод для нападения "зеленых человечков", засидевшихся в Крыму, — и плакали все твои инвестиции. Во многом для того данная истерия и поддерживается.