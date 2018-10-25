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Дети играют на площадке детского сада

Спасительный кидшеринг: как родителям ненадолго избавиться от рутины

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Колумнисты
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Тамара Рузиева
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Многим родителям кажется, что дети всегда должны быть "на виду" и, конечно, ночевать дома. Но специалисты утверждают, что пребывание в гостевой семье полезно любому ребенку как элемент социального развития

С ними согласна колумнист Sputnik Кыргызстан Тамара Рузиева.

Появляется ли у родителей, дети которых ходят в детсад или школу, желание на время "передать" их кому-нибудь под присмотр? Можете, конечно, сказать, что вопрос странный, но я думаю — вполне закономерный.

Например, моя дочь в моменты, когда два ее ученика лениво делают дома уроки, выходит из себя, приговаривая: "С каким удовольствием я отдала бы вас в интернат!". Кстати, судя по заявлениям соцработников, сегодня у 95 процентов воспитанников интернатов в стране есть хотя бы один родитель. Причиной являются не только мигрантские кочевья за границу: просто многим родителям хочется, чтобы с их детьми кто-то постоянно занимался… Поэтому я не удивляюсь, когда дочь с большим удовольствием отправляет ко мне детей на выходные.

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Но отправка чада в интернат — шаг все-таки радикальный. Проблему можно решить более мягким способом. Сейчас в некоторых странах становится популярным кидшеринг: ребенка на время "передают" в другую семью. Кстати, у нас подобное тоже наблюдается, правда, не в рамках нового движения, а на уровне родственных связей: скажем, когда дяди/тети берут к себе племянников. А если у них есть свои дети почти такого же возраста, для двоюродных братьев и сестер просто наступает праздник.

Может быть, кто-то вспомнит, как сам, будучи ребенком, просил родителей разрешить ему остаться ночевать у друга или подруги. При этом всегда радостно сообщалось, что родители друзей не против, а им так будет веселее. В принципе, тогда и появлялось что-то вроде гостевой семьи, как говорят сейчас. Вам самим, вероятно, тоже хотя бы раз приходилось оставлять у себя заигравших до позднего вечера приятелей ваших детей. Откровенно говоря, мне это не очень нравилось. Однако нынче под все подводится научная база, и специалисты утверждают, что пребывание ребенка в гостевой семье очень полезно для него.

Сторонники кидшеринга говорят, что даже кратковременное проживание ребенка в семье друзей сплачивает их, и, кроме того, вносит разнообразие в жизнь взрослых. Кстати, скоро начнутся осенние каникулы, и некоторые родители подумывают, чем занять школьников в этот период. Создаются даже специальные "каникулярные" сообщества. Нечто подобное есть и в нашем дворе: дети "кочуют" из одной квартиры в другую, и это делает соседей дружнее. Кто-то прибегает к помощи социальных сетей, пытаясь найти единомышленников неподалеку.

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Да, не такое уж и новое явление этот кидшеринг. Когда-то у кыргызов, особенно у молодых, было принято отдавать первенцев на воспитание родителям, причем на довольно длительный срок. Сегодня такое встречается редко. Говорят, в основном потому, что наши люди стали создавать семьи в более зрелом возрасте, а значит, позже становятся родителями. Хотя желание на время "сплавить" кому-нибудь свое чадо все-таки возникает у многих. Скорее всего, в этом есть определенный психологический подтекст: может, предоставив детям дополнительную возможность пообщаться друг с другом вживую, вы хоть ненадолго оторвете их от компьютеров. Ведь глубокое погружение в виртуальную реальность не очень полезно для юных голов.

Теги:
Родители и дети, Семья



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