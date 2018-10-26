Мастер-класс от Китая: воспитание творческой интеллигенции

Китайские власти выкатили штрафы на астрономическую сумму — более 130 миллионов долларов — китайской же актрисе Фань Бинбин за уклонение от уплаты налогов.

О том, чем так интересна история китайской актрисы, рассказывает колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

На днях история получила новый поворот, в котором фигурируют уже куда более известные отечественной публике Брюс Уиллис и Мел Гибсон, и еще более крупные — и к тому же голливудские — деньги.

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Все началось аж в 2004 году, когда на киноэкраны вышла китайская комедийная драма "Мобильник", сюжет которой строился вокруг популярного телеведущего, изменяющего жене. Фильм оказался кассовым хитом и при этом собрал охапку фестивальных наград, в общем, успех был со всех сторон. Одну из главных ролей сыграла 23-летняя тогда Фань Бинбин, которой это кино обеспечило старт карьеры китайской кинозвезды и селебрити мирового уровня. Однако был и недовольный кинокартиной — известный китайский телеведущий Цуй Юнъюань, послуживший прототипом для главного героя фильма.

Казалось бы, какая связь между фильмом почти 15-летней давности и колоссальным штрафом за налоговые нарушения Фань Бинбин в 2018 году?

Непосредственная. Именно Цуй Юнъюань инициировал скандал вокруг огромных "серых" доходов актрисы в мае этого года. Он опубликовал в соцсети документы, которые якобы свидетельствовали о том, что Фань Бинбин укрывает от налогов большую часть заработков. Обнародованные Юнъюанем документы, в частности, касались фильма "Несгибаемый дух", чье производство заканчивалось в тот момент и в котором была занята актриса.

При этом Юнъюань не скрывал, что к данному шагу его подтолкнули съемки сиквела "Мобильник-2" (также с участием Фань Бинбин), поскольку, по его словам, первый фильм нанес его репутации огромный ущерб.

Выступления Цуй Юнъюаня хватило, чтобы налоговые органы Китая мертвой хваткой вцепились в компании Фань Бинбин и начали трясти ее финансовые дела. В итоге натрясли на 130 миллионов долларов штрафов.

В следующие месяцы развернулась настоящая санта-барбара. Актриса, которая всегда была крайне активна в соцсетях, с начала лета исчезла "со всех радаров". Власти Китая уклонялись от объяснений по поводу ее местонахождения. Версии ширились и множились: от побега Фань Бинбин за границу и ее заточения в мрачных казематах Министерства общественной (а может, даже государственной) безопасности КНР до пребывания актрисы просто под домашним арестом.

Как бы то ни было, в начале октября все благополучно разрешилось. Китайские власти обнародовали информацию о налоговых нарушениях Фань Бинбин и об огромном штрафе, а спустя несколько часов вышла на связь в соцсети и сама актриса, которая повинилась в своих ошибках и пообещала дальше быть хорошей и законопослушной.

Казалось бы, хеппи-энд? А вот и нет.

Несколько дней назад стало известно, что власти Китая отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму "Несгибаемый дух", с которого, собственно, и начался весь скандал. Однако это не просто китайская кинокартина. Это совместное китайско-американское производство — стомиллионный (в долларах США) блокбастер с Брюсом Уиллисом и Эдрианом Броуди в главных ролях, а также с Мелом Гибсоном в качестве продюсера.

Это грандиозная патриотическая картина об отражении китайскими пилотами японских бомбардировок города Чунцин во время Второй мировой войны с помощью бравых американских военных. В общем, китайский "Перл-Харбор" должен был быть.

Но уже не будет.

Государство близко к сердцу приняло финансовые махинации создателей ленты. Тем более что эти махинации оказались не первыми — в 2015 году одного из главных инвесторов фильма Shanghai Kuailu Investment Group уже обвиняли в мошенничестве и незаконном сборе средств. В общем, фильму, который должен был выйти на экраны 26 октября, в последний момент перекрыли прокат.

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Стоит иметь в виду, что, несмотря на интернациональный звездный состав, фильм был заточен под китайский рынок, который представляет собой крайне лакомый кусок не только для местных кинодеятелей, но и для Голливуда. Теперь же про кинопрокат картины в Китае можно забыть, а вслед за этим, специалисты полагают, та же участь постигнет и ее мировой прокат.

В общем, 100 миллионов бюджета и огромные кассовые сборы, на которые вполне обоснованно надеялись создатели ленты, канули безвозвратно.

Эта занимательная история дает почву для множества поучительных выводов. И про нравы творческой интеллигенции, которые, похоже, одинаковы во всем мире, и про особенности ведения бизнеса в этой среде, и про государство, вынужденное иметь дело с творцами, страдающими мегаломанией и уверенностью, что все им можно и ничего им за это не будет.

России все это тоже очень хорошо знакомо — с поправками на национальную специфику — будь то "режиссер" Сенцов, сидящий за терроризм, или признавший обналичивание бюджетных средств и уход от налогов режиссер Серебренников, или снимающий комедию о блокаде Ленинграда режиссер Красовский, или многие-многие другие режиссеры, актеры, писатели и певцы ртом.

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Можно спорить, чья государственная политика в отношении сферы искусства эффективнее — более суровая у Китая или куда более мягкая у России.

Но нельзя не признать обаяние системы, после взаимодействия с которой красавица-актриса Фань Бинбин в самом первом после долгого отсутствия посте в соцсети написала следующее: "Сегодня я столкнулась с ужасом и опасениями по поводу ошибок, которые я совершила! Я приношу всем искренние извинения. Как публичная персона я должна следовать законам и быть примером обществу и индустрии. Даже в поисках финансовой выгоды я не должна терять самообладание и обходить административные процедуры, чтобы не нарушать закон. Без Коммунистической партии, хорошей политики государства и без любви людей не было бы Фань Бинбин".

Пассаж про компартию и "хорошую политику государства" по российским меркам выглядит некоторым перебором. А вот все остальное очень хотелось бы услышать и от представителей отечественной творческой общественности.