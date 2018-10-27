Китай отказался от газа. Кому придется за это платить

Если учесть, что еще в прошлом году на рынки КНР американцы поставили порядка 3,6 миллиона тонн СПГ, то это очень серьезный удар по американскому энергетическому сектору. Как выяснилось, Китай "этих ваших шуточек" с ограничениями в торговле как-то не понимает.
Война — так война.
И американцам с этим нужно стремительно что-то решать. Все просто.
Доподлинно известно, что не позже ноября текущего года Китай станет безусловным лидером среди импортеров газа, потеснив с этой позиции соседнюю Японию.
Большинство как китайских, так и международных экспертов уверены, что уже к концу следующего десятилетия потребление газа КНР как минимум удвоится и приблизится к абсолютно космической цифре в полтриллиона кубометров в год.
Но нам в Российской Федерации тут интересна более краткосрочная историко-экономическая перспектива. Так, уже на следующий год американцы планируют ввод мощностей по производству СПГ, увеличивающий импорт приблизительно до 100 миллиардов кубометров в год.
Так вот: с учетом вынужденного "политического" ухода американского СПГ с растущих китайских рынков эти потенциальные продажи придется где-нибудь замещать.
Для американских энергетических структур в данном случае перепроизводство — очень плохие новости. Особенно если учитывать параллельно входящие мощности российского Ямала, рядом с которыми американские сланцы не очень конкурентоспособны именно на азиатских рынках: тут и свойства самого газа, и преимущества сжижения при низких арктических температурах, и особенности логистики, и вообще много чего. Сахалинский и охотоморский российский газ также пользуется, мягко говоря, повышенным покупательским спросом.
Не сильно конкурентоспособен американский СПГ и по сравнению с традиционными для рынков Юго-Восточной Азии поставщиками из Катара и других государств Залива.
Поэтому сейчас обсуждается целесообразность строительства гигантского завода СПГ в Луизиане мощностью восемь миллионов тонн в год. Но чтобы не нарушать стратегические планы (американцы собираются в течение следующих пяти лет обеспечить увеличение предложения на рынке сжиженного природного газа примерно на 75% его роста), этим танкерам куда-то все равно надо будет идти.
Причем самой подходящей жертвой американской сланцевой экспансии выглядят именно европейские рынки. И никакое строительство "северных" и "турецких" потоков не сможет им в этом помешать.
Нет, то, что обе ветки Nord Stream, как и "путинско-эрдогановского" "Турецкого потока", будут построены, — сомнений ни у кого, в том числе и у американцев, нет. Но это вовсе не значит, что вся Европа будет сидеть на потреблении именно дешевого и качественного российского трубопроводного газа.
В конце концов, ресурсная база у России хоть и огромна, но все-таки не безгранична.
Поэтому Россия и сама начинает потихоньку задумываться о необходимости дальнейшей "газопроводной экспансии" в европейском направлении. Поэтому в различных международных энергетических кругах уже сейчас довольно активно обсуждается негласный консенсус по фиксации импорта российского газа в Европу на уровне объемов Nord Stream и Nord Stream 2, плюс "турецкие коридоры" и "советские" маршруты. Причем с их возможным снижением: благо для этого и делать ничего особо не надо, достаточно не сильно мешать той же Украине угрохать свою собственную ГТС.
С учетом падения европейской добычи этого будет вполне достаточно для того, чтобы на европейские рынки прополз и американский СПГ. И такой расклад на европейских направлениях будет более или менее компромиссно устраивать всех относительно значимых игроков среди поставщиков.
А что касается потребителей — то кто не спрятался и передал право принятия решений иным "центрам силы", тот сам виноват.
Источник: РИА Новости