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Китай отказался от газа. Кому придется за это платить

© Sputnik / Александр Кондратюк
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Китайская Народная Республика отказалась от импорта сжиженного газа из США.

Если учесть, что еще в прошлом году на рынки КНР американцы поставили порядка 3,6 миллиона тонн СПГ, то это очень серьезный удар по американскому энергетическому сектору. Как выяснилось, Китай "этих ваших шуточек" с ограничениями в торговле как-то не понимает.

Война — так война.

И американцам с этим нужно стремительно что-то решать. Все просто.

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Согласно аналитикам Reuters, в течение прошедшего года американские производители СПГ в среднем "стригли" с китайских рынков порядка миллиарда долларов в месяц. И это было для китайцев во многом политическим выбором: о "рыночности" американского сланцевого газа — плюс операция "сжижение/разжижение" — написано столько, что повторение будет носить уже откровенно издевательский характер для наших уважаемых читателей. А учитывая планомерное снижение китайских угольных мощностей и рост газовых потребностей КНР, в настоящее время (и это уже не прогноз, а реальность) Соединенные Штаты Америки теряют доступ к самому перспективному рынку Юго-Восточной Азии.

Доподлинно известно, что не позже ноября текущего года Китай станет безусловным лидером среди импортеров газа, потеснив с этой позиции соседнюю Японию.

Большинство как китайских, так и международных экспертов уверены, что уже к концу следующего десятилетия потребление газа КНР как минимум удвоится и приблизится к абсолютно космической цифре в полтриллиона кубометров в год.

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© Foto : Свободная пресса
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И в общем места на этом рынке хватило бы всем. Даже американским сланцам. Если, разумеется, "политическая крыша" этих самых сланцев будет себя прилично вести.

Но нам в Российской Федерации тут интересна более краткосрочная историко-экономическая перспектива. Так, уже на следующий год американцы планируют ввод мощностей по производству СПГ, увеличивающий импорт приблизительно до 100 миллиардов кубометров в год.

Так вот: с учетом вынужденного "политического" ухода американского СПГ с растущих китайских рынков эти потенциальные продажи придется где-нибудь замещать.

Для американских энергетических структур в данном случае перепроизводство — очень плохие новости. Особенно если учитывать параллельно входящие мощности российского Ямала, рядом с которыми американские сланцы не очень конкурентоспособны именно на азиатских рынках: тут и свойства самого газа, и преимущества сжижения при низких арктических температурах, и особенности логистики, и вообще много чего. Сахалинский и охотоморский российский газ также пользуется, мягко говоря, повышенным покупательским спросом.

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Американцы здесь нам технически — просто не конкуренты. Более того, частично и сами готовы (это уже доказано практикой) закупать российский СПГ.

Не сильно конкурентоспособен американский СПГ и по сравнению с традиционными для рынков Юго-Восточной Азии поставщиками из Катара и других государств Залива.

Поэтому сейчас обсуждается целесообразность строительства гигантского завода СПГ в Луизиане мощностью восемь миллионов тонн в год. Но чтобы не нарушать стратегические планы (американцы собираются в течение следующих пяти лет обеспечить увеличение предложения на рынке сжиженного природного газа примерно на 75% его роста), этим танкерам куда-то все равно надо будет идти.
Причем самой подходящей жертвой американской сланцевой экспансии выглядят именно европейские рынки. И никакое строительство "северных" и "турецких" потоков не сможет им в этом помешать.

Нет, то, что обе ветки Nord Stream, как и "путинско-эрдогановского" "Турецкого потока", будут построены, — сомнений ни у кого, в том числе и у американцев, нет. Но это вовсе не значит, что вся Европа будет сидеть на потреблении именно дешевого и качественного российского трубопроводного газа.

В конце концов, ресурсная база у России хоть и огромна, но все-таки не безгранична.

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© Sputnik / Виталий Аньков
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А у русских есть еще как минимум два газовых коридора в Китай, есть геополитически важный "корейский маршрут". Есть честолюбивые планы по контролю не менее четверти мировых рынков СПГ.

Поэтому Россия и сама начинает потихоньку задумываться о необходимости дальнейшей "газопроводной экспансии" в европейском направлении. Поэтому в различных международных энергетических кругах уже сейчас довольно активно обсуждается негласный консенсус по фиксации импорта российского газа в Европу на уровне объемов Nord Stream и Nord Stream 2, плюс "турецкие коридоры" и "советские" маршруты. Причем с их возможным снижением: благо для этого и делать ничего особо не надо, достаточно не сильно мешать той же Украине угрохать свою собственную ГТС.

С учетом падения европейской добычи этого будет вполне достаточно для того, чтобы на европейские рынки прополз и американский СПГ. И такой расклад на европейских направлениях будет более или менее компромиссно устраивать всех относительно значимых игроков среди поставщиков.

А что касается потребителей — то кто не спрятался и передал право принятия решений иным "центрам силы", тот сам виноват.
Источник: РИА Новости

Теги:
Газ, США, Китай



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