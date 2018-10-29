Ваше здоровье: как правильно пить вино

- Чувствуете вишневую нотку? – винодел загадочно воздел глаза к потолку и поиграл губами. Вишню я ела давно, помню смутно и судорожно стала давить языком вино во рту, чтобы вытащить уже эту вишневую нотку. Нотка не появлялась.

© Sputnik / Руслан Кривобок Бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка в США за $558 тысяч

Винодельня была хороша и интеллигентна. Группа тоже – пожилой профессор с сыном, семейная пара врачей, блогер, бывшая учительница, студент и я. В плане дня дегустация значилась с "закуской", все были согласны и шумного застолья изначально не требовали: приехали цивилизованно, и сенсационно упиваться - это не про нас, мы тут исключительно по делу.

Гости были если не чопорны, то очень серьезны. Почти что профи. Виноделие, оно, знаете, дело солидное. Знатоков было только два – переквалифицировавшаяся учительница и отчисленный с пятого курса студент. Им сам Бог велел ловить тыкву, пишет Sputnik Грузия.

– Может, тыкву чувствуете хотя бы? – из винодела стал настойчиво пробиваться садовник. Тыквы тоже не было. - А теперь, вот теперь, - он отпил и смачно задвигал щеками, - слышно лакрицу и можжевельник.

Признаваться, что я не пробовала в жизни лакрицу и ведом не ведаю, какой на вкус этот можжевельник, мне было неловко. Овощи заканчивались, а я так ничего и не унюхала.

Остальные участники мероприятия сосредоточенно гоняли белое сухое по полости рта. На столе стояли тарелки с нарезанной чурчхелой, орехами и оливками. Никто не улыбался. Поднимали бокалы наверх, рассматривали на свет, при этом почему-то хмурились. Нюхали долго и так сосредоточенно, что казалось, сейчас решится вопрос жизни и смерти. Причмокивали каждым глотком и опять жмурились.

Эмоций вообще было много – хмурились, жмурились, прикрывали один глаз, пристально смотрели вдаль и внимательно слушали хозяина погреба. Говорили о сусле, плесени, об отделении гребней, оседании отмирающих дрожжей и уравнении Вант-Гоффа. Некоторые что-то конспектировали. Винодел был доволен.

Я чувствовала себя на криминалистическом исследовании следов биологического происхождения. Но после шести часов прогулки по горам желудочный сок начинал предательски бурчать в желудке и мешал мироощущению и виновосприятию.

Вдруг внесли блюда с сырами. Аромат пошел такой, что все срочно проглотили вино (за сплевывание грузинского вина полагалось харакири, об этом группу предупредили еще на границе) и обратились к столу. Сыр манил, но надо было искать лакрицу.

Главный разлил новую бутылку и жестом пригласил всех к столу. Закусили сыром. Сыр улетел в миг. Распробовали еще бутылочку. Затем внесли грузинский хлеб шоти. Сосредоточенность ушла, и народ начал расслабленно улыбаться.

Разлили еще одну, белого. Засовывали носы в вазы-бокалы, и кто слышал лесной гриб, кто запах дыма, но уже как-то весело слышали. Два спеца нашли в бокалах уже все, что только могло расти и давать запах.

Я искала хоть что-нибудь, но мне пахло просто вином. Хорошим белым грузинским вином, какое делал мой дедушка. Тыква так и не появилась, но появилось непреодолимое желание произнести что-то душевное.

И тут внесли чахохбили и жареного цыпленка. Закуска не подразумевала такой поворот, и потому народ забыл про можжевельник. Студент совсем не по-винному опрокинул остатки вина в рот и взялся за нож с вилкой. Где-то включили "Сулико". Врач ослабил галстук на шее. Учительница рассказала анекдот про хинкали.

Аджапсандали не помещался на столе, и два декантера убрали. Маринованный чеснок и джонджоли были так сказочны, что блогер начал что-то писать в записной книжке. Жена врача сделала фото каждого блюда отдельно.

Sputnik / Рамиз Бахтияров In Vino Veritas: Узбекистан принимает участие в крымском фестивале вина

Горячий хачапури окончательно сделал свое дело, и профессор встал с бокалом в руке. Он попросил пригласить хозяйку дома и выпил за ее здоровье. Врач поднял тост за мир и процветание. Блогер долго говорил о красоте Грузии и ее щедрости. Все забыли про декантацию и пили за счастье и долголетие, детей и дружбу. Вспоминали истории из жизни, веселые случаи и казусы.

За "Сулико" включили "Тбилисо". За столом больше не было профессионалов, были почитатели, поклонники и ценители маленькой страны.

Грузия всех превращает в рассказчиков. Ваше здоровье!