Ваше здоровье: как правильно пить вино

- Чувствуете вишневую нотку? – винодел загадочно воздел глаза к потолку и поиграл губами. Вишню я ела давно, помню смутно и судорожно стала давить языком вино во рту, чтобы вытащить уже эту вишневую нотку. Нотка не появлялась.
Гости были если не чопорны, то очень серьезны. Почти что профи. Виноделие, оно, знаете, дело солидное. Знатоков было только два – переквалифицировавшаяся учительница и отчисленный с пятого курса студент. Им сам Бог велел ловить тыкву, пишет Sputnik Грузия.
– Может, тыкву чувствуете хотя бы? – из винодела стал настойчиво пробиваться садовник. Тыквы тоже не было. - А теперь, вот теперь, - он отпил и смачно задвигал щеками, - слышно лакрицу и можжевельник.
Признаваться, что я не пробовала в жизни лакрицу и ведом не ведаю, какой на вкус этот можжевельник, мне было неловко. Овощи заканчивались, а я так ничего и не унюхала.
Остальные участники мероприятия сосредоточенно гоняли белое сухое по полости рта. На столе стояли тарелки с нарезанной чурчхелой, орехами и оливками. Никто не улыбался. Поднимали бокалы наверх, рассматривали на свет, при этом почему-то хмурились. Нюхали долго и так сосредоточенно, что казалось, сейчас решится вопрос жизни и смерти. Причмокивали каждым глотком и опять жмурились.
Я чувствовала себя на криминалистическом исследовании следов биологического происхождения. Но после шести часов прогулки по горам желудочный сок начинал предательски бурчать в желудке и мешал мироощущению и виновосприятию.
Вдруг внесли блюда с сырами. Аромат пошел такой, что все срочно проглотили вино (за сплевывание грузинского вина полагалось харакири, об этом группу предупредили еще на границе) и обратились к столу. Сыр манил, но надо было искать лакрицу.
Главный разлил новую бутылку и жестом пригласил всех к столу. Закусили сыром. Сыр улетел в миг. Распробовали еще бутылочку. Затем внесли грузинский хлеб шоти. Сосредоточенность ушла, и народ начал расслабленно улыбаться.
Разлили еще одну, белого. Засовывали носы в вазы-бокалы, и кто слышал лесной гриб, кто запах дыма, но уже как-то весело слышали. Два спеца нашли в бокалах уже все, что только могло расти и давать запах.
И тут внесли чахохбили и жареного цыпленка. Закуска не подразумевала такой поворот, и потому народ забыл про можжевельник. Студент совсем не по-винному опрокинул остатки вина в рот и взялся за нож с вилкой. Где-то включили "Сулико". Врач ослабил галстук на шее. Учительница рассказала анекдот про хинкали.
Аджапсандали не помещался на столе, и два декантера убрали. Маринованный чеснок и джонджоли были так сказочны, что блогер начал что-то писать в записной книжке. Жена врача сделала фото каждого блюда отдельно.
За "Сулико" включили "Тбилисо". За столом больше не было профессионалов, были почитатели, поклонники и ценители маленькой страны.
Грузия всех превращает в рассказчиков. Ваше здоровье!