От мелкого воришки до лидера радикалов: хроники террора в Казахстане

Молодой человек быстро понял, как управлять неокрепшими умами единоверцев, и создал такую радикальную группировку, которая принесла бы немало бед, не обезвредь ее вовремя силовики, пишет колумнист Sputnik Казахстан.

Пророк для Домбагулова: уголовник и психопат

Уроженца поселка Жансугуров Алматинской области Дулата Абдраимова местные полицейские знали с подросткового возраста: больно часто он попадал в отдел то за мелкие кражи, то за драки. Окончив школу, дальше учиться молодой человек не пошел и жил, чем придется.

Непостоянные заработки, подозрительные компании и случайные знакомства однажды закончились плохо: в драке Абдраимов убил человека. Но тюрьмы ему удалось избежать. Парень сумел доказать врачам и экспертам, что он невменяем и не отдавал отчета своим действиям в момент совершения преступления.

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением в поселке Актас Алматинской области, куда на принудительное лечение отправляют невменяемых, совершивших тяжкие преступления, от мест заключения в те времена отличалась мало, но, тем не менее, режим в ней был чуть полегче, чем на обычной зоне. Да и выйти отсюда можно было гораздо скорее. Так в 2002 году и случилось с Дулатом Абдраимовым. Видя, что в интенсивном лечении он не нуждается, его перевели в стационар психиатрической лечебницы в Талдыкорган.

Для того, чтобы оказаться на свободе, Абдраимову нужно было всего лишь спокойно пересидеть здесь несколько месяцев. Но он не удержался и совершил побег. Правда, на свободе он пробыл недолго: оперативники задержали Дулата, и решением суда он снова был водворен в психиатрическую лечебницу в поселке Актас.

"Через год, в 2003-м, меня опять перевели из Актаса в стационар, откуда меньше чем через год выписали с заключением "здоров". В 2004 году осудили на год за попытку продажи 5 000 патронов от автомата Калашникова и обреза. Дали год в лагере общего режима в Балхаше, восемь месяцев отсидел и по УДО освободился. В зоне в Балхаше принял ислам", — коротко описал несколько лет своей дальнейшей жизни Абдраимов следователям.

Поиск "попутчиков" на пути к джихаду

Находясь на воле и получив свободный доступ к интернету, Абдраимов полностью погрузился в изучение радикального ислама. Лекции террориста Саида Бурятского (известный террорист Александр Тихомиров – один из лидеров северо-кавказского бандподполья) окончательно укрепили в нем намерение пойти по пути джихада. По признанию самого Дулата, он всерьез задумался выехать в Афганистан и примкнуть к какой-нибудь террористической организации. Но для этого были необходимы деньги, которых у него не было.

Из сложившейся ситуации Абдраимов, человек без образования и прежде по-настоящему нигде не работавший, нашел только один выход – грабить. Но мелочами заниматься он не хотел: нужно было много и сразу.

Провернуть подобное в одиночку было нереально, и тогда Дулат решил найти сподвижников. Как он сам пояснит позже в полиции, не подельников, а именно сподвижников, которые также были бы одержимы идеями джихада и пошли бы с ним на преступление именно во имя веры, а не для банального обогащения.

С единомышленниками и единоверцами Абдраимов познакомился в алматинском микрорайоне "Тастак". Адильхан Нурхитов, называвший себя Абдул Адил, и Манас Домбагулов тоже были в самом начале пути к джихаду, а потому быстро прониклись путанными рассказами Дулата о моджахедах, борьбе с неверными и угнетателями мусульман. Всего нескольких встреч с Абдраимовым им хватило для того, чтобы окончательно уверовать в то, что на пути джихада они могут безнаказанно истреблять неверных — кафиров — и совершать с именем Всевышнего на устах все, что они посчитают нужным.

Крупное дело и разочарование в братьях по вере

К этому моменту Дулат Абдраимов уже наметил первую цель для нападения. По его мнению, денег, которые его вновь созданная группа фанатиков должна была получить в результате налета, должно было хватить для выезда в Афганистан на джихад.

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В поле зрения радикалов попала семья предпринимателей Зайнуллиных из Капчагая. Их Абдраимов приметил задолго до создания группировки, временно проживая в этом городе. Супруги имели крупную торговую точку, и ему сразу стало понятно, что она приносит хороший доход.

Несколько недель преступники провели в Капчагае, изучая образ жизни будущих жертв. И неизвестно, когда бы решились на совершение нападения, если бы в ситуацию не вмешался случай.

В один из вечеров, 20 марта 2009 года, когда банда следила за будущими жертвами, к Зайнуллиным пришли гости. Около полуночи супружеская пара вышла их проводить и назад возвращалась через безлюдный двор. Этот шанс бандиты, всегда вооруженные и готовые действовать, решили не упускать. Напав на мужчину и женщину, они без объяснения причин жестоко избили своих жертв, а уже после потребовали сказать, где в доме лежат деньги.

"Было темно. Место тихое. Мы их пытали, угрожали обрезом и ножом, говорили, что убьем, если не скажут, где деньги. Мужчина сказал, что 600 тысяч тенге лежат в серванте. Я взял ключи, поднялся и забрал деньги. Заглянул в комнаты. Там спали дети. Потом сразу ушел", — вспоминал Абдраимов.

Следующими в квартиру поднялись Нурхитов и Домбагулов. Обшарив жилище и перевернув все, они нашли драгоценности и еще один тайник с крупной суммой денег. В общем, преступники унесли с собой добра на шесть миллионов тенге. Кстати, спавшие в комнатах дети так и не проснулись, что, вероятно, уберегло их от стресса или того хуже, от расправы.

После сообщения о преступлении полицейские вели активный поиск нападавших, но все оказалось тщетно. К моменту обращения потерпевших в правоохранительные органы преступники уже делили добычу на съемной квартире одного из них. И даже не подозревали, что через пару дней банда распадется. А причиной станет ни что иное, как разное отношение к новой для преступников вере.

"Через несколько дней я приехал домой к Адул Адилу. От него сильно пахло перегаром. Я спросил его, не пил ли он. Он ответил, что нет. Мне этот ответ не понравился. Он врал. Я полностью порвал с ними отношения и после не видел ни его, ни Домбагулова", — рассказывал на допросе Абдраимов.

"Рождение" эмира Домбагулова: упоение властью

Манас Домбагулов оказался не так прост, как это могло показаться изначально. Но свои качества лидера новой ячейки радикалов он проявит несколько позже. Пока же он вместе со старым другом Адильханом Нурхитовым просто тратил награбленное при налете на семью Зайнуллиных в Капчагае и развлекался, как мог.

Не зная, чем заняться, 23 апреля 2009 года парни решили просто покататься по ночному Алматы.

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Около трех часов ночи, проезжая перекресток улиц Жибек-Жолы – Кунаева, Домбагулов и Нурхитов увидели, как на дорогу перед автомашиной выскочила девушка, которая судорожно пыталась остановить машину. Попутчицу друзья подобрали. Оказалось, что она убегала от группы выпивших парней, которые к ней приставали.

Оказавшись в авто, девушка успокоилась и назвала адрес. Тогда она еще не знала, какие мучения ее ожидают впереди.

Нурхитову и Домбагулову попутчица по имени Джамиля приглянулась сразу. Для того, чтобы решить, что делать дальше, им не пришлось даже договариваться. В один из моментов девушке брызнули газом из баллончика в лицо, и, пока она приходила в себя, вывезли за город, на 42-й километр трассы Алматы — Бишкек. На пустыре, в ста метрах от дороги, друзья ее по очереди изнасиловали. А после, тут же, не отходя от машины, прочитали намаз.

Нужно ли говорить о том, что после этого шансов остаться в живых у потерпевшей практически не было? Но Домбагулов и Нурхитов решили по-другому. Сразу после издевательств над Джамилей они поставили ей условие: "Или смерть, или станешь женой одного из нас". В надежде спасти себе жизнь девушка согласилась. И выбрала Домбагулова. Она сразу поняла, что в этой паре он – лидер.

Почему после задержания полиция отпустила Домбагулова

Десять долгих дней Домбагулов держал свою "жену", а если быть точнее, пленницу, под замком, в доме родственников. И каждый день ее насиловал. Причем не только физически. Он мог часами читать ей проповеди и требовать, чтобы она запоминала их и пересказывала ему. В этом Джамиля признается более чем через год и скажет, что еще немного, и она готова была бы стать шахидкой.

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Пока девушку искали родители, Домбагулов успел облачить Джамилю в хиджаб и добиться полного подчинения от нее. А однажды, понимая, что родные не прекратят поиски девушки, потребовал, чтобы она позвонила им из телефонного автомата и сообщила, что с ней все в порядке, а искать ее не надо, потому что она вышла замуж. Девушка беспрекословно подчинилась. Но тогда полицейским не удалось выяснить, откуда был звонок.

Выйти на радикала Домбагулова удалось позже, после того, как Джамиля позвонила подруге на старую работу и попросила привезти ее вещи. На встречу вместе с девушкой приехали оперативники. Манаса Домбагулова задержали.

Но в изоляторе временного содержания Домбагулов не задержался надолго. Его выпустили, так как Джамиля, видимо, испытывая дикий страх перед ним, не стала писать заявление и давать показаний против него. Она только твердила, что сама приняла решение о замужестве и что ее супруг кристально чист перед законом.

Девушка еще не раз пожалеет об этом впоследствии. Но в данный момент оснований для дальнейшего содержания Манаса Домбагулова под стражей у оперативников не было.

Продолжение следует…