Проще и доступнее: как получить российский паспорт соотечественникам

Российские власти хотят упростить порядок получения паспорта соотечественникам, проживающим за рубежом, а также беженцам и другим категориям лиц.

Шестой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, открылся в Москве – он продлится два дня.

География конгресса охватывает 98 стран – более 400 делегатов съехались в Россию со всего мира, в том числе из Узбекистана.

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Участие в пленарном заседании примут президент России Владимир Путин, ряд федеральных министров, депутаты Государственной думы и сенаторы, а также многочисленные общественные деятели и представители религиозных объединений. В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с защитой прав соотечественников за рубежом и сохранением русскоязычного пространства в мире.

"Москве важно, чтобы те, кто разделяет ее ценности, соотносит себя с русской культурой и языком, хочет укрепления отношений своих государств с Россией, чувствовали себя максимально комфортно в родных странах, не подвергались политическим преследованиям", - говорится в релизе.

В случае, если соотечественники по тем или иным причинам желают перейти в российское гражданство, должны быть созданы максимально простые и эффективные механизмы получения ими российского паспорта.

Так, несколько дней назад Государственная дума в первом чтении уже поддержала подготовленный российским правительством законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "O гражданстве Российской Федерации", направленный на облегчение получения российского паспорта.

Суть изменений

Законопроект предлагает предоставить президенту России право в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут претендовать на получение российского паспорта в упрощенном порядке.

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Авторы проекта прямо указывают, что прежде всего это позволит помочь соотечественникам, проживающим в странах со сложной политической и экономической обстановкой, жертвам вооруженных конфликтов и вынужденным переселенцам.

Кроме того, предлагается упростить прием в гражданство участников госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, которые уже имеют разрешение на временное проживание или российский вид на жительство. Теперь они смогут подать заявление на гражданство прямо по месту своего пребывания, без предъявления справки о регистрации по месту жительства.

Это важно, поскольку сейчас, например, многие беженцы с Украины проживают в домах или квартирах у лиц, которые не дают согласия на их регистрацию, и в результате возникает рынок криминальных услуг по фиктивному осуществлению этой процедуры. Принятие же законопроекта избавит переселенцев от этих бюрократических ограничений.

Для жителей Украины и Беларуси также могут отменить экзамен на знание русского языка.

Гуманистический акт

Очень важно, что в центре предложенных правительством изменений стоит именно гуманистический аспект. Глава государства не просто наделяется правом упрощать получение гражданства отдельными категориями граждан, сделан акцент на том, что это должно служить самым высоким, человеколюбивым целям: защите тех, кто пострадал от войны и незаконных преследований.

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Помощь и принятие этих людей в число граждан России – не только моральная ответственность, но и важная часть работы по созданию условий для экономического развития страны. Российские соотечественники – это зачастую одна из самых высокообразованных, культурных и экономически активных групп в той или иной зарубежной стране.

Если они по каким-либо причинам не могут реализовать себя там, Россия заинтересована в привлечении этих кадров. Принятие беженцев и предоставление гражданства соотечественникам – это не только долг Москвы, но и инвестиция в будущее России.

В зависимости от ситуации

Разумеется, не только на современной Украине соотечественники находятся в непростом положении, подвергаясь языковой и национальной дискриминации. Особую обеспокоенность вызывает, например, судьба соотечественников в Прибалтике, прежде всего – в Латвии, где недавно были приняты поправки в законодательство об образовании, фактически означающие постепенную ликвидацию системы русских школ в стране.

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Вместо того чтобы признать русский язык частью уникального и разнообразного культурного наследия Латвии, где русская культура широко представлена как минимум с начала XVIII века, местные этнократы ведут откровенно шовинистическую политику в образовании и культуре, объявляя всех несогласных с ней "агентами Кремля".

Предложенные в российский закон о гражданстве поправки создают механизм быстрого и эффективного реагирования на изменения статуса соотечественников в той или иной стране. В случае резкого ухудшения гуманитарной ситуации возможно без внесения дополнительных изменений в законодательство быстро оказать им поддержку, дать возможность получить российское гражданство без бюрократической волокиты.

Возможно, российским законодателям стоит поразмыслить и над юридическим оформлением некоего промежуточного статуса, который, не являясь гражданством, будет, тем не менее, закреплять связь соотечественников с Россией. В Варшаве, например, более десяти лет назад был создан механизм т.н. "карты поляка", который позволяет гражданам других государств, чувствующих свои историческую и языковую связь с Польшей, пользоваться целым рядом льгот и привилегий, включая облегченный визовый режим.

Поддержка соотечественников и упрощенная процедура предоставления им гражданства вовсе не означает, что все русскоязычные должны покинуть свои страны и устремиться в Россию – но они должны иметь такую возможность.