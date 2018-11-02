Американская правда сгнила. Эксперты обвиняют Россию

Причем в качестве основной угрозы (как вы уже, наверное, догадались) обсуждалась Россия и ее тлетворное воздействие на западные политические системы в целом, а также на американские выборы и инфополе в частности, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

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"Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" (Roberta Wohlstetter Forum on National Security) был организован "мозговым центром" Rand Corporation — очень известной аналитической структурой, в свое время сыгравшей важную роль в выработке схем и подходов, которые США использовали для победы в холодной войне. Хотя Rand Corporation и является частной некоммерческой организацией, у нее есть очень серьезные интеллектуальные, организационные и материальные ресурсы, которые исторически обеспечивались и обеспечиваются многочисленными спонсорами, в том числе армией США, Министерством внутренней безопасности США, Министерством обороны США, секретными службами США, а также филантропическими организациями вроде фонда семьи Рокфеллеров.

По обсуждениям экспертов этого "мозгового танка" можно составить представление о том, как экспертное сообщество США смотрит на Россию и какие направления работы против нас они считают наиболее перспективными. Иногда очень полезно посмотреть на себя глазами самых яростных и последовательных врагов. "Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" был закрыт для широкой публики, но из материалов спикеров, которые находятся в общем доступе, и из трансляции, которую вела пресс-служба RAND Corporation, можно сделать достаточно интересные выводы.

Показательно, что обсуждения на форуме вращались вокруг нескольких "стержневых" тем: война в киберпространстве, война в условиях применения новых технологий, в том числе в контексте "высокотехнологичных" повстанческих движений, война в информационном пространстве, а в качестве финальной (и очень грустной для американских экспертов) темы была выбрана роль США в современном мире.

Оставив обсуждение войны в физическом и онлайн-пространствах профильным специалистам, стоит сконцентрироваться на том, как наши оппоненты видят ситуацию в информационной войне. И тут нужно признать, что они далеко продвинулись в описании тех проблем, которые им создают Россия и другие "враждебные акторы". Чтобы объяснить, и прежде всего самим себе, тот кризис (не)доверия к мейнстримным политикам, СМИ и лидерам мнений, бушующий сейчас на Западе и ломающий все привычные правила игры, была разработана специальная теория, краеугольным камнем которой стало понятие "гниение правды".

Феномен "гниения правды" представляется экспертам RAND Corporation до такой степени важным, что они его вынесли в специальный хештег #TruthDecay для продвижения результатов форума в твиттере. "Гниение правды" заключается в том, что враги США (чаще всего в этом контексте упоминается, как вы догадываетесь, Россия) используют когнитивные уязвимости американской аудитории для создания условий, в которых правда никого не интересует, частное мнение легко воспринимается как факт, теряется доверие к признанным и устоявшимся авторитетам. И в конце концов в информационном поле происходит "замещение" настоящей реальности на некую смесь вброшенных и навязанных аудитории мнений. Участники обсуждения сетовали на то, что "инструменты Кремля" бывают поразительно разнообразными и среди них фигурируют как государственные структуры, так и простые американцы, которые, сознательно или нет, занимаются распространением "московской пропаганды".

Чтобы понять глубину отчаянья, царящего в респектабельном американском аналитическом центре, достаточно обратить внимание на следующий факт: в качестве примера хоть сколь-нибудь успешной борьбы с тлетворным влиянием российской пропаганды приводится опыт Эстонии, которая разработала схему "прививок" против российских информационных вбросов. Если ноу-хау эстонской пропаганды — лучшее, что может предложить американское экспертное сообщество, то приходится лишь констатировать определенную деградацию американской школы информационной войны. Двадцатилетнее отсутствие квалифицированных оппонентов сыграло с вашингтонскими кудесниками пропаганды и дезинформации очень злую шутку.

Кстати, по оценке экспертов RAND, США "потребуются десятилетия", чтобы избавиться от последствий "гниения правды". Это здравая, хотя, вероятно, и слишком оптимистичная оценка. Если судить по воздействию на наших сограждан той мифологии, которую им влили в мозг во время перестройки, то последствия у некоторых из них не прошли до сих пор.

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Есть известная теория о том, что иногда метафоры или шутки вскрывают глубокие истины, которые зачастую находятся за рамками восприятия их авторов. Вот и в случае с "гниющей правдой" авторы метафоры-хештега копнули глубже, чем бы им хотелось. Ибо дело не в том, что у российской пропаганды какие-то невероятные успехи (хотя они, бесспорно, есть), а в том, что эксперты RAND ощущают утрату монополии на истину. То, что когда-то казалось не просто правдой, а истиной в последней инстанции, вдруг начало гнить и разлагаться прямо у них на глазах, причем "единственная мейнстримная истина" оказывается уязвимой перед шутками, мемами, постингами в фейсбуке и роликами RT.

Дело тут не в агентах Кремля, а в том, что американская аудитория больше не признает за собственными политиками и медиа права определять, что является правдой, а что — нет. Каждый, кто изучал деградацию и развал СССР, прекрасно знает, что одним из ключевых факторов этой катастрофы было тотальное недоверие, которое граждане испытывали к власти. Сейчас американцы начинают осознавать, что они столкнулись с первыми ростками аналогичной проблемы, а дальше будет хуже.

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В некотором смысле ситуация США сложнее, чем у позднего СССР. Потому что для политической элиты Штатов жизненно важно сохранить не только доверие собственных граждан, но и американскую мировую гегемонию, без которой экономика страны, по слухам, может случайно посыпаться. Обсуждая роль Вашингтона в современном мире, директор направления международной безопасности RAND Corporation Кристина Вормут подчеркивает: "Мы должны ревитализировать послевоенный мировой порядок. Мы находимся в той точке истории, где больше невозможно навязывать американскую волю и придерживаться существующей системы". Она и ее коллеги призывают больше не считать ведущую роль США в мире чем-то самим собой разумеющимся и прекратить использование армии США в качестве главного инструмента внешней политики. Более того: подчеркивается необходимость "миссионерства" в пользу США в других странах.

Пункт о необходимости "миссионерства" самый интересный. Очень вероятно, что уже в ближайшее время наши заокеанские оппоненты захотят сделать так, чтобы в очередной раз политическая катастрофа накрыла нас раньше, чем их (как уже произошло в конце прошлого века). В наши соцсети, блоги и СМИ потянутся вереницы "миссионеров" — причем не только "миссионеров всего американского", но и тех, кто с едва уловимым "эстонским" акцентом будут настраивать россиян против государства, против армии, против правоохранительных органов и вообще намекать на то, что разнести страну в клочья — это лучший рецепт достижения счастья и обеспечения личностной самореализации. И вот от того, насколько наше общество готово этим "миссионерам" поверить, во многом и зависит будущее страны.