Нынче в школе первый класс вроде института: заметки мамы на полях учебников

Недавно мне позвонила медсестра из школы, где учится моя дочь, и ошарашила: "Вы знаете, что у девочки давление 90 на 50? Она не переутомляется у вас?" И я судорожно начала вспоминать, где и когда она могла настолько переутомиться. Ответ оказался банальным и заставил колумниста Sputnik Беларусь провести свой анализ сложившейся ситуации.

Сколько часов длится "рабочий день" вашего ребенка?

Я подсчитала, что моя дочь на занятия в двух школах ежедневно тратит 6-7 часов (5-6 уроков в общеобразовательной и 1-3 урока в музыкальной). Плюс курсы по рисованию и репетитор по английскому и куча времени на дорогу к ним.

Профили школ, репетиторов и спецкурсов могут быть разными, но факт остается фактом: ежедневно, часто включая субботу, всевозможные занятия у наших детей отнимают времени не меньше, а часто даже больше (!), чем у взрослого работа, то есть больше положенных 8 часов.

И если я, вернувшись после работы, могу позволить себе поужинать и отдохнуть перед сном, то для ребенка это роскошь. И все родители знают ответ на вопрос "Почему?". Домашнее задание никто не отменял!

Даром преподаватели…

Я периодически просматриваю учебники дочери за 6-й класс. Для подготовки этого материала я проштудировала около пяти учебников по разным предметам и многое узнала для себя, в том числе ненужного и неинтересного.

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Я согласна с тем, что все мы должны знать, что мир за окном многообразен, он населен разными видами-подвидами и группами-подгруппами живых организмов.

Я даже согласна один раз прослушать все подробности о местах распространения протистов, о теле амебы, выпячивание на котором называется ложноножка.

Я согласна один раз узнать все про ту самую инфузорию, ее длину, ширину и подробный поминутный отчет об образе жизни и смерти.

Один раз прослушать об этом интересный рассказ учителя, который, кстати, в наш век технического прогресса для пущей убедительности можно дополнить видеорядом или документальным фильмом. А иначе зачем все классы оборудованы, в том числе и с участием родителей, разной техникой?

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Услышать, увидеть и, если мне это вообще не интересно, перейти к другой теме, без всякого закрепления домашними мучительными заучиваниями. Открою своей уважаемой учительнице по биологии страшную тайну: несмотря на все ее и мои старания (а училась я хорошо), из всего курса я запомнила лишь форму этой самой инфузории и только потому, что она так и называется — "туфелька".

До момента подготовки этого материала я не помнила и то, что раки, морские крабы, креветки, омары и лангусты относятся к одной группе ракообразных. Однако это не мешает мне их употреблять при случае. И вряд ли информация о том, что все они вместе еще и членистоногие, может улучшить мой аппетит.

Память стерла и все виды папоротников, когда-то тщательно заученные. Однако когда я решила разводить комнатные растения, я изучила все (спасибо безжалостному конкуренту учителей – интернету) и о папоротниках, и об орхидеях, и о других цветах. Изучила с чувством, толком, расстановкой и тут же применила на практике.

Кипящий мозг

Учебник по биологии для 9-го класса, на мой взгляд, вообще адресован исключительно будущим медикам, а к 9-му классу, поверьте, они уже точно определились с профессией. Все остальные, безусловно, должны ознакомиться со строением человека, его клетками, органами, тканями и системами для того, чтобы правильно сказать скорой, где болит.

Но зачем обычному человеку подробности про цитоплазму, органоиды, плазматическую мембрану? Зачем мне со школьной скамьи знать, сколько в нервных клетках коротких, сильно ветвящихся дендритов и длинных, слабоветвящихся аксонов? Разве недостаточно того, что ученые доказали — нервные клетки восстанавливаются!

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Таламус, гипоталамус, гипофиз, средний мозг, промежуточный мозг, продолговатый мозг, задний мозг, конечный мозг… сейчас у меня мозг, по-моему, закипит! Увы, даже безупречное знание всего этого перечня без соответствующей квалификации на количестве мозгов никак не отразится.

Честно, не помню, учила ли это я, но моему ребенку придется, потому что ее школе с учительницей по биологии реально повезло. Про таких говорят: "знает свое дело". Она – находка для поступающих в медицинские и прочие профильные заведения. Но даже мысль о том, что кто-то может не любить, не понимать биологию, что она кому-то в жизни может понадобиться в меньшей степени, чем другие науки, этот учитель не допускает. Поэтому будущие гуманитарии, физики-математики, программисты, строители, музыканты и художники уже много лет, перетерпев вместе с родителями тяжелые препирания с учителем, выходят из школы, часто имея в аттестате только одну низкую оценку — по биологии.

Нормандия, Бургундия, Шампань или Прованс

К предметам, по которым домашние задания можно было бы задавать по желанию и потребностям учеников, я бы отнесла и историю. При этом я считаю, что историю Беларуси с древнейших времен должны учить и знать абсолютно все. А вот историю Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, равно как и перипетии между данными территориями в Средние века, все должны прослушать, чтобы знать основные вехи и сделать выводы, а заучивать подробности могут те, кому это действительно интересно.

Я хорошо училась в школе, но о Нормандии, Бургундии, Шампани и Провансе узнала из книг Дюма, об американском капитализме и индустриализации — из книг Драйзера, а о первой мировой войне — из непревзойденных романов Ремарка.

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И все это было после окончания школы.

Я даже не буду пытаться вспомнить дату хотя бы одной битвы при Пуатье. Но это никак не мешает мне путешествовать по Франции. Я знаю, как появились Франция, Италия и Германия, но ужасно путаюсь в именах всех их королей и императоров, которые сейчас по требованию учителя зубрит моя дочь.

Интересно, французские или немецкие школьники тоже учат подробно историю Великого Княжества Литовского и причины третьего раздела Речи Посполитой? Знают ли они имя хоть одного правителя наших земель, кроме Александра Лукашенко?

Сомневаюсь. Так зачем же наши дети все поголовно: и те, кто станут историками и продолжат писать летопись, и те, кто будет скромно работать на тракторном заводе или в пекарне, — тратят столько времени и сил для того, чтобы выучить историю Франции или Италии лучше самих французов или итальянцев?

Чему не учат в школе

Безусловно, нужные и важные науки – физика и химия. Все должны знать, как появилось радио, телевидение и, наконец, интернет, лазеры, транзисторы, ядерная бомба, космический корабль и многое другое, очевидное и невероятное. Все должны знать, как отмыть накипь с чайника или почистить серебряное кольцо. Конечно, человек со средним образованием не должен задумываться над вопросом о том, кто такие Никола Тесла, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев.

Но всем ли нужны формулы средней квадратической скорости молекул газа или уравнение дифракционной решетки?

Зато всем нужно уметь правильно вкрутить лампочку, а сегодня еще неплохо бы разбираться в видах энергосберегающих ламп, знать, как в случае чего отключить электричество и почему нельзя ронять фен в воду.

Белки, жиры и углеводы – это органические вещества, и это написано в учебнике по биологии, а вот как они сочетаются и подсчитываются, как составить правильное сбалансированное меню и чем опасны модные нынче крайности в питании — об этом на уроках не говорят. А следовало бы. И именно подросткам. Как не говорят и о глутамате натрия, ферроцианиде калия, декстрозе и прочих Е-добавках, стабилизаторах и загустителях, массово поедаемых нами в последние годы.

По-моему, таблицу Менделеева давно пора учить по этикеткам на продуктах, а не по скучным спискам из школьных учебников.

На уроках по охране живой природы уже нужно рассказывать не только про Красную книгу и заповедники, но и про раздельный сбор мусора, про то, почему европейские страны отказываются от одноразовой посуды и аккумуляторных заводов, которые готовы вместе со всей прибылью презентовать нам.

Возможно, изучая темы с актуальными примерами из жизни, дети по-другому бы воспринимали уроки и домашние задания?

Пока же у нас всех поголовно учат одинаково. Правильно ли это, спрашиваю я себя каждый раз, когда, вернувшись из музыкалки к 9 часам вечера и наскоро перекусив, моя дочь начинает зазубривать строение растительной клетки вместо того, чтобы полчаса передохнуть и лечь вовремя спать…

Собственно, с тех пор как у нее от переутомления начались проблемы со здоровьем, мы вывели и выучили новое правило: лучше не доучить, чем не доспать, не доесть или не доплавать в бассейне — и теперь строго ему следуем!

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