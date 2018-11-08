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Начало учебного года в школах России

Нынче в школе первый класс вроде института: заметки мамы на полях учебников

© Sputnik / Александр Кондратюк
Колумнисты
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Мама школьницы и колумнист Sputnik Тамара Зенина пытается составить уравнение занятости дочки и вывести собственное решение проблемы переутомления.

Недавно мне позвонила медсестра из школы, где учится моя дочь, и ошарашила: "Вы знаете, что у девочки давление 90 на 50? Она не переутомляется у вас?" И я судорожно начала вспоминать, где и когда она могла настолько переутомиться. Ответ оказался банальным и заставил колумниста Sputnik Беларусь провести свой анализ сложившейся ситуации.

Сколько часов длится "рабочий день" вашего ребенка? 

Я подсчитала, что моя дочь на занятия в двух школах ежедневно тратит 6-7 часов (5-6 уроков в общеобразовательной и 1-3 урока в музыкальной). Плюс курсы по рисованию и репетитор по английскому и куча времени на дорогу к ним.  

Профили школ, репетиторов и спецкурсов могут быть разными, но факт остается фактом: ежедневно, часто включая субботу, всевозможные занятия у наших детей отнимают времени не меньше, а часто даже больше (!), чем у взрослого работа, то есть больше положенных 8 часов.

И если я, вернувшись после работы, могу позволить себе поужинать и отдохнуть перед сном, то для ребенка это роскошь. И все родители знают ответ на вопрос "Почему?". Домашнее задание никто не отменял!

Даром преподаватели…

Я периодически просматриваю учебники дочери за 6-й класс. Для подготовки этого материала я проштудировала около пяти учебников по разным предметам и многое узнала для себя, в том числе ненужного и неинтересного.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Я согласна с тем, что все мы должны знать, что мир за окном многообразен, он населен разными видами-подвидами и группами-подгруппами живых организмов.

Я даже согласна один раз прослушать все подробности о местах распространения протистов, о теле амебы, выпячивание на котором называется ложноножка.

Я согласна один раз узнать все про ту самую инфузорию, ее длину, ширину и подробный поминутный отчет об образе жизни и смерти.

Один раз прослушать об этом интересный рассказ учителя, который, кстати, в наш век технического прогресса для пущей убедительности можно дополнить видеорядом или документальным фильмом. А иначе зачем все классы оборудованы, в том числе и с участием родителей, разной техникой?

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Услышать, увидеть и, если мне это вообще не интересно, перейти к другой теме, без всякого закрепления домашними мучительными заучиваниями. Открою своей уважаемой учительнице по биологии страшную тайну: несмотря на все ее и мои старания (а училась я хорошо), из всего курса я запомнила лишь форму этой самой инфузории и только потому, что она так и называется — "туфелька".

До момента подготовки этого материала я не помнила и то, что раки, морские крабы, креветки, омары и лангусты относятся к одной группе ракообразных. Однако это не мешает мне их употреблять при случае. И вряд ли информация о том, что все они вместе еще и членистоногие, может улучшить мой аппетит.

Память стерла и все виды папоротников, когда-то тщательно заученные. Однако когда я решила разводить комнатные растения, я изучила все (спасибо безжалостному конкуренту учителей – интернету) и о папоротниках, и об орхидеях, и о других цветах. Изучила с чувством, толком, расстановкой и тут же применила на практике.

Кипящий мозг

Учебник по биологии для 9-го класса, на мой взгляд, вообще адресован исключительно будущим медикам, а к 9-му классу, поверьте, они уже точно определились с профессией. Все остальные, безусловно, должны ознакомиться со строением человека, его клетками, органами, тканями и системами для того, чтобы правильно сказать скорой, где болит.

Но зачем обычному человеку подробности про цитоплазму, органоиды, плазматическую мембрану? Зачем мне со школьной скамьи знать, сколько в нервных клетках коротких, сильно ветвящихся дендритов и длинных, слабоветвящихся аксонов? Разве недостаточно того, что ученые доказали — нервные клетки восстанавливаются!

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Таламус, гипоталамус, гипофиз, средний мозг, промежуточный мозг, продолговатый мозг, задний мозг, конечный мозг… сейчас у меня мозг, по-моему, закипит! Увы, даже безупречное знание всего этого перечня без соответствующей квалификации на количестве мозгов никак не отразится.

Честно, не помню, учила ли это я, но моему ребенку придется, потому что ее школе с учительницей по биологии реально повезло. Про таких говорят: "знает свое дело".  Она – находка для поступающих в медицинские и прочие профильные заведения. Но даже мысль о том, что кто-то может не любить, не понимать биологию, что она кому-то в жизни может понадобиться в меньшей степени, чем другие науки, этот учитель не допускает. Поэтому будущие гуманитарии, физики-математики, программисты, строители, музыканты и художники уже много лет, перетерпев вместе с родителями тяжелые препирания с учителем, выходят из школы, часто имея в аттестате только одну низкую оценку — по биологии. 

Нормандия, Бургундия, Шампань или Прованс

К предметам, по которым домашние задания можно было бы задавать по желанию и потребностям учеников, я бы отнесла и историю. При этом я считаю, что историю Беларуси с древнейших времен должны учить и знать абсолютно все. А вот историю Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, равно как и перипетии между данными территориями в Средние века, все должны прослушать, чтобы знать основные вехи и сделать выводы, а заучивать подробности могут те, кому это действительно интересно.

Я хорошо училась в школе, но о Нормандии, Бургундии, Шампани и Провансе узнала из книг Дюма, об американском капитализме и индустриализации — из книг Драйзера, а о первой мировой войне — из непревзойденных романов Ремарка.

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И все это было после окончания школы.

Я даже не буду пытаться вспомнить дату хотя бы одной битвы при Пуатье. Но это никак не мешает мне путешествовать по Франции. Я знаю, как появились Франция, Италия и Германия, но ужасно путаюсь в именах всех их королей и императоров, которые сейчас по требованию учителя зубрит моя дочь.

Интересно, французские или немецкие школьники тоже учат подробно историю Великого Княжества Литовского и причины третьего раздела Речи Посполитой? Знают ли они имя хоть одного правителя наших земель, кроме Александра Лукашенко?

Сомневаюсь. Так зачем же наши дети все поголовно: и те, кто станут историками и продолжат писать летопись, и те, кто будет скромно работать на тракторном заводе или в пекарне, — тратят столько времени и сил для того, чтобы выучить историю Франции или Италии лучше самих французов или итальянцев?

Чему не учат в школе

Безусловно, нужные и важные науки – физика и химия. Все должны знать, как появилось радио, телевидение и, наконец, интернет, лазеры, транзисторы, ядерная бомба, космический корабль и многое другое, очевидное и невероятное. Все должны знать, как отмыть накипь с чайника или почистить серебряное кольцо. Конечно, человек со средним образованием не должен задумываться над вопросом о том, кто такие Никола Тесла, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев.

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Но всем ли нужны формулы средней квадратической скорости молекул газа или уравнение дифракционной решетки?

Зато всем нужно уметь правильно вкрутить лампочку, а сегодня еще неплохо бы разбираться в видах энергосберегающих ламп, знать, как в случае чего отключить электричество и почему нельзя ронять фен в воду. 

Белки, жиры и углеводы – это органические вещества, и это написано в учебнике по биологии, а вот как они сочетаются и подсчитываются, как составить правильное сбалансированное меню и чем опасны модные нынче крайности в питании — об этом на уроках не говорят. А следовало бы. И именно подросткам. Как не говорят и о глутамате натрия, ферроцианиде калия, декстрозе и прочих Е-добавках, стабилизаторах и загустителях, массово поедаемых нами в последние годы.

По-моему, таблицу Менделеева давно пора учить по этикеткам на продуктах, а не по скучным спискам из школьных учебников.

Салат. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay.com
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На уроках по охране живой природы уже нужно рассказывать не только про Красную книгу и заповедники, но и про раздельный сбор мусора, про то, почему европейские страны отказываются от одноразовой посуды и аккумуляторных заводов, которые готовы вместе со всей прибылью презентовать нам.

Возможно, изучая темы с актуальными примерами из жизни, дети по-другому бы воспринимали уроки и домашние задания?

Пока же у нас всех поголовно учат одинаково. Правильно ли это, спрашиваю я себя каждый раз, когда, вернувшись из музыкалки к 9 часам вечера и наскоро перекусив, моя дочь начинает зазубривать строение растительной клетки вместо того, чтобы полчаса передохнуть и лечь вовремя спать…

Собственно, с тех пор как у нее от переутомления начались проблемы со здоровьем, мы вывели и выучили новое правило: лучше не доучить, чем не доспать, не доесть или не доплавать в бассейне — и теперь строго ему следуем!

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.




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