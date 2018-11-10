Иллюзий больше нет: в России запрещают анонимов, а в США — президента

Какой была бы реакция на некоторые новости из 2018 года 10 лет назад?

Колумнист РИА Новости предлагает поставить мысленный эксперимент.

Представим, что десять лет назад, в конце 2000-х годов, людям оказалась предоставлена возможность прочитать пару новостей из 2018 года.

Новость первая: российское правительство утвердило запрет на анонимное пользование мессенджерами. Через 180 дней сервисы станут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона. Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера, причем сотовому оператору дается двадцать минут на обработку запроса от сервиса.

Новость вторая: Facebook запретил распространять у себя последний рекламный ролик в поддержку переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году ввиду его содержания, "унижающего человеческое достоинство". Речь идет о 30-секундном видео, авторы которого сравнивают участников продвигающегося по Мексике к границе США "каравана мигрантов" с мексиканцем Луисом Бракамонтесом, осужденным за убийство двух полицейских в калифорнийском Сакраменто в 2014 году.

"Таким опасным преступникам-нелегалам, как убийца полицейских Луис Бракамонтес, нет дела до наших законов", — произносит голос за кадром в ролике. Ранее телеканалы NBC и Fox News отказались от дальнейшего показа видео, а телекомпания CNN охарактеризовала его как расистское.

Легко предсказать, какой была бы медийно доминирующая общественная реакция на эти сообщения десять лет назад.

Первое вызвало бы повсеместное возмущение и осуждение: поднявший голову проклятый российский Левиафан посягает на ключевые ценности и основы интернета — свободу и анонимность.

Зато второе дало бы повод в очередной раз привести в пример российским "сатрапам и душителям свободы" хранящие верность демократии, правам и свободам человека США. Частная компания, не согласная с позицией американского президента, заставляет того следовать своим правилам на собственной территории — и не боится, что станет объектом преследования со стороны государства. Причем защищает Facebook, а за ним и ведущие СМИ, идеологические основы современного Запада в виде политкорректности и открытых границ, являя всему миру пример истинной западной демократии и воплощения в жизнь самых прогрессивных идей.

Немногочисленные же голоса, попытавшиеся взглянуть на эти новости с другой стороны (например, напомнить про угрозы, которые несет в себе неконтролируемый государством интернет, а также о проблемах, связанных с миграцией), потонули бы в многократно преобладающем гуле возмущения. Да и сами авторы подобных высказываний с большой вероятностью стали бы объектом нападок и обвинений в ксенофобии, ретроградстве и замшелом консерватизме.

Эта небольшая фантазия дает наглядное представление о том, насколько далеко мы — не только Россия, но и весь мир — ушли от той эпохи интернет-, да и политической невинности.