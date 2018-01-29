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Татьяна Каримова и Ислам Каримов во время бракосочетания

Татьяна Каримова рассказала о том, что больше всего любил ее супруг

© Фонд им. И.Каримова
Культура
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Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
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В преддверии 80-летия первого президента Ислама Каримова его супруга Татьяна Акбаровна рассказала о его школьных годах, совместной жизни и любви к птицам

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Накануне 80-летия первого президента Узбекистана Ислама Каримова его супруга Татьяна Акбаровна дала интервью фонду его имени.

Памятник Исламу Каримову
Пресс-служба президента Кыргызстана
Фильм, встречи, конференция: как отметят 80-летие Ислама Каримова
Сначала Татьяна Акбаровна вспомнила детство президента, которое пришлось на военные и послевоенные годы.

"После войны все жили очень тяжело. Семья была малообеспеченной. Простая семья, которая жила в старой части города Самарканда. Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности окончил учебу с золотой медалью. Его сочинения зачитывали всему классу, и, как позже признавались одноклассники, они писали шпаргалки с его сочинений для поступления в вуз", — говорит Каримова.

Ислам Абдуганиевич не знал, что станет президентом, но когда в школе учеников спросили, кто бы кем хотел стать, когда вырастет, он удивил всех и ответил: "Хочу стать как Амир Тимур".

Поженились Татьяна Акбаровна и Ислам Абдуганиевич после пары встреч на семейных вечерах и одной прогулки в парке накануне Международного женского дня.

"Мы впервые шли и разговаривали без чьего-либо присутствия. Говорили о природе, погоде, учебе. Обычный разговор. Но тут вдруг Ислам Абдуганиевич остановился и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?". Это стало полной неожиданностью для меня. Не знаю, как объяснить: было такое состояние, когда ум еще не успел осознать, оценить, а душа и сердце уже ответили "да", — вспоминает Татьяна Каримова.

О совместной жизни она отзывается тепло. Жили дружно, ремонт делали сами: белили комнаты, красили двери, лакировали полы, стеклили балконы.

"Обычно ремонт в доме Ислам Абдуганиевич делал своими руками. Все работы у него получались очень ловко. И вообще, он все любил делать сам", — говорит Каримова.

"Ислам Абдуганиевич очень любил дарить цветы. Это ему всегда доставляло большое удовольствие, как в начале нашей совместной жизни, так и когда он уже стал президентом," — рассказывает Татьяна Акбаровна.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов
© Sputnik/ Алексей Дружинин
К 80-летию Ислама Каримова: честная жизнь, достойная честного мифа
Первый президент очень любил птиц. Они были для него символом мира, добра и спокойствия.

"Однажды к нам прилетели на зимовку два аиста, а позже их количество увеличилось до 70-80. Несмотря на то что это было непростое соседство, Ислам Абдуганиевич очень бережно относился к птицам и требовал такого же отношения от других", — рассказала историю Татьяна Каримова.

Она также вспомнила другие моменты совместной жизни с Исламом Абдуганиевичем. Полную версию интервью можно прочитать на сайте фонда.

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
Теги:
президент, Татьяна Каримова, Ислам Каримов, Узбекистан



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