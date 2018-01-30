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Ведущий детского вокального шоу Ты супер! Вадим Такменев

Второй сезон "Ты супер!" стартует на НТВ 10 февраля

PR-служба НТВ
Культура
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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (5)
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Состав звездного жюри будет объявлен 31 января, пока известно, что одним из судей станет Сергей Лазарев

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. На телеканале НТВ 10 февраля начнется показ нового сезона международного конкурса "Ты супер!". Этот уникальный вокальный проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.

Певец Сергей Лазарев
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Сергей Лазарев станет судьей во втором сезоне "Ты супер!" на НТВ
Как и в прошлом году, ведущим шоу станет Вадим Такменёв, а вот состав звездного жюри будет объявлен только на пресс-конференции, которая состоится 31 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

На прошлой неделе стало известно, что одно из судейских кресел займет Сергей Лазарев. Напомним, что победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" участвовал в проекте "Хочу к Меладзе" на НТВ в качестве наставника, и команда под руководством Сергея одержала победу в шоу.

Имена остальных членов жюри второго сезона шоу "Ты супер!" будут раскрыты 31 января. 

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (5)
Теги:
Конкурс, Ты супер, Россия



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