Зачем актер Владимир Машков учил узбекский

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik, Алексей Стефанов. Первое, о чем попросил российский кинорежиссер Карен Оганесян, когда мы встретились — обязательно указать, что сюжет фильма "Медное солнце" не относится к Узбекистану, хотя сами съемки проходили именно в этой стране. В кадре — безымянная республика Центральной Азии, некий восточный город, в котором на фоне развала СССР происходят военные события.

"Это картина о трех днях из нашей общей истории, когда уходящие советские войска в неразберихе забыли в одной из среднеазиатских стран военный оркестр с дирижером, которого играет Владимир Машков. И эти ребята, которых никто не воспринимает всерьез, берут в руки оружие, чтобы защитить себя и своих близких. В течение дня они дают бой, ожидая подкрепления, которое должно спасти мирных жителей и наших музыкантов", — рассказывает о картине Оганесян.

Съемки фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ

Кинорежиссер Карен Оганесян и актер Владимир Машков во время съемок фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ

Съемки фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ

Съемки фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ

Съемки фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ

Съемки фильма "Медное солнце" Foto, PR-служба телекомпании НТВ 1 / 6 Foto, PR-служба телекомпании НТВ Съемки фильма "Медное солнце"

Режиссер подчеркивает, что ситуация, описанная в этой картине, характерна для того времени, будь то Армения, Грузия или другие советские республики, когда "люди, которые жили как братья, вне зависимости от национальности, вдруг стали врагами, не поняли, что нужно делать и как быть". А еще это фильм о людях, которые живут обычной жизнью, но, оказавшись на войне, становятся героями и выполняют свой долг — ценой своей жизни спасают мирных жителей, поясняет кинорежиссер.

"Основная часть съемок проходила в городе Хиве. Сказать, что в этом городе время остановилось, не сказать ничего. Потому что если убрать спутниковые тарелки, будет полное ощущение, что ты на машине времени переместился 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века. Мы снимали в реальных интерьерах — на улицах, в домах, достроить пришлось только 600 квадратных метров плаца и то только потому, что мы хотели сделать воинскую часть в определенном месте. А так — можно было просто пойти и снять кино где угодно. В Хиве время, конечно, красиво остановилось. Это важный момент. Потому что вся аура, фактура, атмосфера востока, который мы любим, там присутствует в каждом сантиметре. И сейчас, когда я монтирую фильм, визуально на картинке это очень красиво смотрится, глаз радует", — рассказывает российский режиссер.

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Кинорежиссер Карен Оганесян во время съемок фильма "Медное солнце"

В Узбекистане съемочная группа прожила два месяца. Из них около недели съемки проходили под Ташкентом, в остальное время — в Хиве. При этом местные жители по-разному реагировали на съемочную бригаду.

"Очень многие люди мечтали у нас работать. Для них это было событие, которое не каждый год случается в городе. Многие жители помогали нам. Но при этом некоторые принимали нас за сумасшедших, не понимали, как можно так много работать, быстро уставали, уходили домой либо не приходили на работу. Это были, конечно, в основном рабочие, водители игровых машин. Скажем, про инциденты с водителями — вызываем людей на смену, никто с ними в течение часа не общается, они думают, что не нужны, и уезжают по домам. Или у них обед и стоп работа. Спасало то, что я родился и вырос в Армении, знаю кавказские и восточные особенности характера. Мне удавалось находить с людьми общий язык даже в таких сложных ситуациях, не обострять их, переводить все в шутку", — улыбается Оганесян.

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Съемки фильма "Медное солнце"

Кинорежиссер привык к тому, что он человек за кадром — его не узнают на улицах. Даже в компаниях, в которых он бывает, часто не знают, чем занимается Оганесян, и не раз горячо обсуждали его картины, после чего ему приходилось признаваться. Не знают, что на его счету около двух десятков фильмов, а дебютом десять лет назад стала картина "Я остаюсь", в которой снялись такие звезды, как Андрей Краско, Федор Бондарчук, Андрей Соколов, Елена Яковлева. А вот Владимир Машков даже в Хиве не мог спокойно гулять.

"Владимиру Львовичу не помогали даже усы его героя, дирижера Корякина. Под ними его тоже узнавали — и местные жители, и приезжие. Российские туристы вообще не понимали, что он делает в этом городе за тысячу километров от Ташкента. В итоге Машков выучил несколько фраз на узбекском, и при случае пояснял, что его с кем-то спутали ", — смеется Оганесян.

© Foto: PR-служба телекомпании НТВ Владимир Машков на съемках фильма "Медное солнце"

За два месяца, которые съемочная группа прожила в Узбекистане, у кинорежиссера сложилось впечатление, что они находятся в пионерском лагере — "прилетели вместе, жили вместе, улетали вместе, даже Владимир Львович с нами в одном самолете летел". Кому-то это нравилось, а на кого-то давило. На досуг времени практически не оставалось, но и не было ничего развлекательного вокруг. При этом чтобы максимально захватить световой день, вставать приходилось в 4-5 утра — все-таки на дворе была осень, а темнело уже около четырех дня. "Это был жесткий график", — признается режиссер.

"Но зато с погодой нам повезло. Нужно было солнце — и оно было. Да, иногда было холодно, а для кадра надо было максимально раздеваться, но все терпимо. И я скажу — не знал, что в Узбекистане такая земля и что растет в ней столько всего прекрасного, вкусного и не один раз в год. Природа меня удивила, я не думал, что там так красиво. А какие горы, какие люди! В какой-то момент у меня было полное ощущение, что я в Армении, просто люди разговаривают не на армянском. А так все похоже — время течет медленно, люди никуда не спешат", — вспоминает режиссер.

В своих фильмах Оганесян старается использовать дублеров и каскадеров в самых крайних случаях. Новый фильм не стал исключением — на протяжении трех месяцев Владимир Машков репетировал свою роль вместе с консультантами Президентского оркестра России. Чуть меньше с оркестром репетировали остальные актеры, сыгравшие музыкантов.

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Съемки фильма "Медное солнце"

"Владимир Машков по четыре часа в день учился дирижировать. В фильме будет эпизод, в котором артисты исполняют гимн, и они реально сыграли его сами. Более того, наш главный консультант из Президентского оркестра сказал, что Машков идеально дирижировал, только однажды сфальшивил, и теперь может данное произведение исполнять с любым оркестром", — отметил Оганесян.

А еще артисты израсходовали на съемках около 10 тысяч патронов. И хотя они были холостые, им все-таки досталось.

"Когда горячие гильзы вылетают, они тоже могут сильно поранить. К концу съемок у Машкова все лицо было исцарапано. Но я дублирую артистов, только если это действительно опасно для жизни, а тут такой жесткой опасности не было".

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Владимир Машков на съемках фильма "Медное солнце"

Съемки в Хиве запомнились кинорежиссеру еще и потому, что практически все время он ходил от гостиницы до площадки пешком, "потому что там все рядом", чего никогда не бывает. Поэтому, когда из тихого, спокойно неспешного города он вернулся домой в шумную и бурлящую Москву, неделю не мог прийти в себя.

"Было очень тяжело — прямо как тяжелое похмелье. А еще ночами мне снились съемки, и я просыпался от того, что вдруг вспоминал, что одного героя мы забыли убить, а другого — наоборот, и надо бы все переснять. Но сейчас, когда начался монтаж фильма, а он будет в двух версиях — телевизионным сериалом и в полном метре, я пришел в себя, и понимаю, что эти два месяца съемок в Узбекистане никогда не забуду", — подытожил Карен Оганесян.

Карен Оганесян — армянский и российский кинорежиссер, продюсер и монтажер, обладатель специального приза "Серебряный абрикос" Ереванского международного кинофестиваля за фильм "Я остаюсь".