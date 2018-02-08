Небесная империя без купюр: журналист снял кино об "Узбекистон хаво йуллари"

Фильм рассказывает о деятельности компании "Узбекистон хаво йуллари" в годы независимости

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои показали документальное кино "Лайнеры мечты для Узбекистана".

Картину сняли известный журналист Борис Бабаев, режиссер Дилшод Назиров и оператор Анвар Азизхужаев по заказу Национального агентства "Узбеккино". Лента рассказывает о деятельности авиакомпании в годы независимости, сообщается на сайте хокимията Ташкента.

"Надеемся, что наш фильм понравится зрителям. Большое место уделено происходящим в последние годы преобразованиям, современным воздушным судам "Боинг-787 Dreamliner", — сказал Борис Бабаев.

После просмотра участники мероприятия поделились своими мнениями и впечатлениями о нем. Ранее "Узбекистон хаво йуллари" возглавила топ-10 авиакомпаний СНГ, которые получили наибольшее количество позитивных отзывов, связанных с питанием на борту.