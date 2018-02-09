Пассажирам ташкентского метро предложили прочитать стихи Алишера Навои

Те пассажиры, которые смогли процитировать строки из творчества поэта наизусть, получили право бесплатного проезда, для остальных организаторы подготовили подсказки и памятные подарки

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На станции метро "Алишера Навои" в Ташкенте прошла акция, приуроченная ко дню рождения великого поэта, — всем желающим предложили прочитать его стихи, сообщает "Народное слово".

Акцию организовали сотрудники Республиканской детской библиотеки совместно с работниками Ташкентского метрополитена и актерами Узбекского Национального академического драматического театра. Те пассажиры, которые смогли процитировать строки из творчества поэта наизусть, получили право бесплатного проезда. Для остальных организаторы подготовили подсказки и памятные подарки.

Д. Чиркова/ Народное слово Акция по чтению стихов Алишера Навои в ташкентском метро

В самой библиотеке прошло литературное мероприятие, посвященное 577-летию Алишера Навои. Гостями праздника стали учащиеся столичных общеобразовательных школ, воспитанники городского детского центра "Баркамол авлод". Участники исполнили народные песни, декламировали стихи и разыгрывали сценки, посвященные творчеству поэта.

Ранее школьники из Беларуси прочитали произведения Алишера Навои вместе с мамами.

Выдающийся тюркский поэт Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года.