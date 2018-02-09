Дети из Узбекистана стали победителями на фестивале искусств в России

В конкурсе-фестивале приняли участие более 200 школьников из различных регионов России, Казахстана, Грузии и Армении

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Учащиеся детской музыкальной школы №1 Самарканда успешно выступили на международном конкурсе-фестивале "Чудеса искусства" в Саранске, пишет ИА "Жахон".

Ученица седьмого класса Мадина Каноатова заняла первое место по направлению "Одиночный танец". Также вместе с учащейся класса "Хореография" Ойширин Равшановой они завоевали первенство и в направлении "Танец дуэтом".

Лидерами в направлении "Групповой танец" стали Рухшона Каримова, Фарахноз Хамидова, Мохинур Нуруллаева и Рухшона Бегимова. В номинации "Эстрадный вокал" победила учащаяся пятого класса Муштарийбегим Хамидова.

В конкурсе-фестивале приняли участие более 200 школьников из различных регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Грузии и Армении.