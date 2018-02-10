Воспевая Алишера Навои: в Самарканде вспомнили великого поэта

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Самарканде состоялся литературно-музыкальный вечер "Поклонение Алишеру Навои", посвящённый 577-летию со дня рождения великого узбекского поэта, мыслителя и просветителя.
Мероприятие было подготовлено стараниями учащихся общеобразовательной школы № 29 под руководством наставников из Центра культуры и досуга населения им. Амира Темура.
Со сцены в исполнении школьников прозвучали стихи Абдуллы Арипова и Эркина Вахидова, воспевающие Алишера Навои.
"Стихотворения Алишера Навои, инсценировки его литературных произведений, красочные исторические костюмы, трогательные инструментальные композиции, мерцающие свечи — всё это перенесло присутствующих в далёкое прошлое, в эпоху, когда жил и творил великий мастер слова", — сообщает пресс-служба Центра.
Украшением мероприятия стало выступление вокалистов ЦКДН Шерзода Турсунова и Салохиддина Орипова, исполнивших лирические песни на стихи Алишера Навои.
Кроме того, в зале школы была развёрнута иллюстративно-тематическая выставка, на которой были представлены книги поэта.