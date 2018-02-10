Воспевая Алишера Навои: в Самарканде вспомнили великого поэта

Литературно-духовное наследие Алишера Навои вспомнили учащиеся школы № 29 и их преподаватели

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Самарканде состоялся литературно-музыкальный вечер "Поклонение Алишеру Навои", посвящённый 577-летию со дня рождения великого узбекского поэта, мыслителя и просветителя.

Мероприятие было подготовлено стараниями учащихся общеобразовательной школы № 29 под руководством наставников из Центра культуры и досуга населения им. Амира Темура.

Фото: А. Иванова/Самаркандский городской Центр культуры и досуга населения им. Амира Темура В Самарканде состоялся литературно-музыкальный вечер «Поклонение Алишеру Навои»

Со сцены в исполнении школьников прозвучали стихи Абдуллы Арипова и Эркина Вахидова, воспевающие Алишера Навои.

"Стихотворения Алишера Навои, инсценировки его литературных произведений, красочные исторические костюмы, трогательные инструментальные композиции, мерцающие свечи — всё это перенесло присутствующих в далёкое прошлое, в эпоху, когда жил и творил великий мастер слова", — сообщает пресс-служба Центра.

Украшением мероприятия стало выступление вокалистов ЦКДН Шерзода Турсунова и Салохиддина Орипова, исполнивших лирические песни на стихи Алишера Навои.

Фото: А. Иванова/Самаркандский городской Центр культуры и досуга населения им. Амира Темура В Самарканде состоялся литературно-музыкальный вечер «Поклонение Алишеру Навои»

Кроме того, в зале школы была развёрнута иллюстративно-тематическая выставка, на которой были представлены книги поэта.