На Каннском кинофестивале впервые появится павильон Узбекистана

В павильоне РУ состоится презентация фестиваля кино "PROlogue", который пройдет в октябре 2018 года в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Во Франции на 71-м Каннском международном кинофестивале впервые откроют павильон Узбекистана.

"Центром развития кинематографии заключен соответствующий договор с дирекцией Каннского кинофестиваля", — сообщает ИА "Жахон".

Павильон республики подготовят Союз молодежи Узбекистана, Центр развития кинематографии и Совет молодых кинематографистов. В нем состоится презентация кинофестиваля "PROlogue", который недавно получил статус международного проекта и будет проведен в октябре 2018 года в Ташкенте.