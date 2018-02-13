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Команда КВН International

Капитан команды КВН International: планируем отдохнуть, но это не точно

Foto, Из личного архива команды
Культура
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Капитан команды КВН International поделился со Sputnik впечатлениями от фестиваля в Сочи и планами на сезон

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Ташкентская команда КВН International после участия в Ежегодном фестивале команд КВН в Сочи получила приглашения выступать в различных лигах, но участники пока не приняли окончательное решение, заявил Sputnik капитан Дмитрий Рахимов.

"Фестиваль в Сочи как всегда превзошел все наши ожидания, даже несмотря на то, что для нас этот фестиваль был не первым. На гала-концерте выступали команды, которых отбирают для Высшей лиги в Москве. А чтобы попасть в этот отбор, нужно пройти немаленький путь от участия в официальных лигах до поиска партнеров и спонсоров команды", — рассказал Рахимов.

Команда КВН International
© Foto: Из личного архива команды
Команда КВН International

По его словам,  они получили 3-4 приглашения в различные лиги, но участие пока не обсуждали, потому что сразу же после прилета в Ташкент начали подготовку к международной игре с командой КВН Азия Mix. "Азия Mix" приехала на Кубок дружбы с чемпионами высшей лиги КВН Узбекистана. Команды сыграли приветствие и разминку, ну а после конкурсов гости порадовали зрителей концертной программой.

"В этом году в Высшей лиге Москвы лично я буду болеть за команду КВН "Планета Сочи", очень уж они мне запомнились на фестивале. Что касается нашей команды, то пока мы планируем отдохнуть, но это не точно", — добавил капитан.

В январе в Сочи проходит фестиваль команд, с которого стартует каждый новый сезон КВН. На этом фестивале проходит отбор команд для Высшей и Премьер-лиги. В телеэфир выходит гала-концерт с участием лучших команд.

Теги:
Международный Союз КВН, Телевидение



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