Капитан команды КВН International: планируем отдохнуть, но это не точно

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Ташкентская команда КВН International после участия в Ежегодном фестивале команд КВН в Сочи получила приглашения выступать в различных лигах, но участники пока не приняли окончательное решение, заявил Sputnik капитан Дмитрий Рахимов.

"Фестиваль в Сочи как всегда превзошел все наши ожидания, даже несмотря на то, что для нас этот фестиваль был не первым. На гала-концерте выступали команды, которых отбирают для Высшей лиги в Москве. А чтобы попасть в этот отбор, нужно пройти немаленький путь от участия в официальных лигах до поиска партнеров и спонсоров команды", — рассказал Рахимов.

© Foto: Из личного архива команды Команда КВН International

По его словам, они получили 3-4 приглашения в различные лиги, но участие пока не обсуждали, потому что сразу же после прилета в Ташкент начали подготовку к международной игре с командой КВН Азия Mix. "Азия Mix" приехала на Кубок дружбы с чемпионами высшей лиги КВН Узбекистана. Команды сыграли приветствие и разминку, ну а после конкурсов гости порадовали зрителей концертной программой.

"В этом году в Высшей лиге Москвы лично я буду болеть за команду КВН "Планета Сочи", очень уж они мне запомнились на фестивале. Что касается нашей команды, то пока мы планируем отдохнуть, но это не точно", — добавил капитан.

В январе в Сочи проходит фестиваль команд, с которого стартует каждый новый сезон КВН. На этом фестивале проходит отбор команд для Высшей и Премьер-лиги. В телеэфир выходит гала-концерт с участием лучших команд.