21:26 14 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Олег Терновой

Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект "Песни" на ТНТ

Телеканал ТНТ
Культура
Получить короткую ссылку
16210

Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Актер, начинающий певец и бывший фельдшер из Узбекистана Олег Терновой прошел в следующий этап нового шоу "Песни" на российском телеканале ТНТ, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал сам Олег, сейчас он учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана. До этого он работал обычным фельдшером скорой помощи.

"Я начал заниматься вокалом в театральном институте. Я считаю, что все те навыки, которые я приобрел во время обучения, без сомнения помогут мне в проекте. Я хочу выступать, мне нравится, когда зрители смотрят на меня, скандируют мое имя, это эйфория, это кайф. Я чувствую, что для этого создан, это мое предназначение", — так прокомментировал свое участие в шоу узбекистанец.

На первом этапе представитель Узбекистана исполнил песню Hype. Это своеобразное сочетание репа и советской песни в стиле Муслима Магомаева. Что касается голоса, то конечно, представителю республики еще есть куда расти, но подача была искренняя и драйвовая. Все трое судей — Максим Фадеев, Тимати и Гарик Мартиросян сказали Олегу "да" и пропустили его в следующий этап.

Напомним, что после жесткого отбора 20 лучших артистов заселятся в башню "Меркурий" в "Москва-Сити", где начнется настоящее реалити-шоу.

Узбекские конкурсанты Ты супер! рассказали о своих кумирах
Sputnik
Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах
Изо дня в день профессионалы музыкальных лейблов Black Star и MALFA, под руководством продюсеров, будут ковать из участников суперзвезд для нового российского шоу-бизнеса. Лучшие будут отбираться в ходе еженедельных концертов в эфире ТНТ.

Победителя шоу определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. Затем продюсеры шоу Тимати и Максим Фадеев решат, кто из участников подпишет контракты с их музыкальными лейблами.

Теги:
ТНТ, Популярная музыка, Телевидение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Помощник Президента Азербайджана Али Гасанов, фото из архива
    Пятно на репутации

    Помощник президента Азербайджана рассказал об организаторах и исполнителях кампаний, целью которых является нанесение вреда имиджу государства.

  • Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская
    Всегда готовы!

    Глава Минобороны Беларуси заявил о готовности ввести миротворцев на юго-восток Украины, но назвал необходимые для этого условия.

  • Встреча вице-президента с делегацией из ПМР
    Планы на будущее

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Приднестровья – что обсуждали стороны?

  • Олег Мкртчан
    "При первом же шухере"

    Миллиардер армянского происхождения грозит "слить" украинских чиновников и силовиков, причастных к многомиллионным махинациям.

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

  • Граница
    Стой, кто идет?

    Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Купание в шоколаде на День святого Валентина в Японии
Сладкая жизнь: японцы в День святого Валентина искупались в шоколаде
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054