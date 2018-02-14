Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект "Песни" на ТНТ

Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Актер, начинающий певец и бывший фельдшер из Узбекистана Олег Терновой прошел в следующий этап нового шоу "Песни" на российском телеканале ТНТ, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал сам Олег, сейчас он учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана. До этого он работал обычным фельдшером скорой помощи.

"Я начал заниматься вокалом в театральном институте. Я считаю, что все те навыки, которые я приобрел во время обучения, без сомнения помогут мне в проекте. Я хочу выступать, мне нравится, когда зрители смотрят на меня, скандируют мое имя, это эйфория, это кайф. Я чувствую, что для этого создан, это мое предназначение", — так прокомментировал свое участие в шоу узбекистанец.

На первом этапе представитель Узбекистана исполнил песню Hype. Это своеобразное сочетание репа и советской песни в стиле Муслима Магомаева. Что касается голоса, то конечно, представителю республики еще есть куда расти, но подача была искренняя и драйвовая. Все трое судей — Максим Фадеев, Тимати и Гарик Мартиросян сказали Олегу "да" и пропустили его в следующий этап.

Напомним, что после жесткого отбора 20 лучших артистов заселятся в башню "Меркурий" в "Москва-Сити", где начнется настоящее реалити-шоу.

Изо дня в день профессионалы музыкальных лейблов Black Star и MALFA, под руководством продюсеров, будут ковать из участников суперзвезд для нового российского шоу-бизнеса. Лучшие будут отбираться в ходе еженедельных концертов в эфире ТНТ.

Победителя шоу определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. Затем продюсеры шоу Тимати и Максим Фадеев решат, кто из участников подпишет контракты с их музыкальными лейблами.