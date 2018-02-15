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Центр ремесленников в Самарканде

Венгерские мастера обучат узбекских сельчан ремесленничеству

Sputnik
Культура
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Венгерские мастера научат сельчан использовать традиционные технологии и сельскохозяйственное сырье для производства продукции из растений, шерсти и других компонентов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в двух странах Центральной Азии — в Узбекистане и Кыргызстане — запустила проект по обучению сельских жителей ремесленничеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Ташкент и Бишкек из Венгрии уже прибыли две группы ведущих мастеров традиционных ремесел. В течение февраля в каждой из стран они проведут по четыре семинара. Подобные тренинги с участием венгерских профессионалов организованы в Центральной Азии впервые.

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© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Участниками семинаров в основном выступят женщины из отдаленных районов. Занятия будут использоваться в качестве модулей для дальнейшего распространения знаний в обеих странах. Планируется, что свыше 90 человек на местах пройдут обучение ремеслу, а затем смогут передавать полученные знания другим.

Цель тренингов — диверсификация источников дохода сельского населения через развитие производства продукции ремесел и преодоление торговых барьеров в Центральной Азии и за ее пределами.

Венгерские мастера научат сельчан использовать традиционные технологии и сельскохозяйственное сырье для производства продукции из растений, шерсти и других компонентов. После отбора лучших работ, выполненных участниками семинаров, восемь ремесленников из Узбекистана и Кыргызстана будут приглашены Ассоциацией венгерских народных мастеров для участия в ежегодном Фестивале народных искусств, который пройдет в Будапеште в августе.

По мнению эксперта по гендерным вопросам и социальной защите Регионального офиса ФАО Доно Абдуразаковой, сотрудничество с венгерскими мастерами является экономически эффективным способом формирования существенного и устойчивого источника дохода для сельских общин в Кыргызстане и Узбекистане.

Сегодня многие центральноазиатские страны сталкиваются с такими вызовами в области развития, как сельская бедность, недоедание и быстрый рост населения, оказывающими давление на инфраструктуру, урожайность и состояние пастбищ.

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Сам по себе агропромышленный сектор не в состоянии обеспечить рабочими местами быстрорастущее сельское население. Это заставляет мужчин и женщин покидать семьи и мигрировать в Россию или Казахстан в поисках работы и дохода.

По результатам исследования, проведенного ФАО в 2016 году в Центральной Азии, регион обладает высоким потенциалом по использованию традиционных ремесел в качестве прибыльного бизнеса, по сокращению трудовой миграции и расширению возможностей для общин в сельских районах. Эти возможности могут в том числе включать переработку шерсти, ткачество, производство корзин и природных красителей.

Теги:
ремесленники, Венгрия, Узбекистан



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