Как простая девочка из Термеза поступила в "Лицей"

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik, Лев Рыжков. С Екатериной Непрук я познакомился в одном из московских клубов, на концерте рок-группы "Манго-Манго". Она играла на бас-гитаре. Причем делала это совершенно на равных с почетными ветеранами славного коллектива. И явно получала от процесса удовольствие, заразительно улыбаясь во время исполнения самых сложных пассажей. "Как вас занесло к этим мастодонтам?", — помню, спросил я у юной бас-гитаристки. А она лишь пожала плечами, не забывая очаровательно улыбаться.

© Foto: Фото из личного архива Екатерины Непрук Екатерина Непрук в составе группы "Манго-Манго"

Чуть позже я узнал, что Екатерина стала одной из солисток известной и уважаемой группы "Лицей". А потом Катя разместила у себя на страничке в социальной сети фото из Ташкента. И вообще, оказалось, что Узбекистан — это ее родина. Притом Катя не просто родилась там. Нет! Она родом из семьи, которая несколько поколений жила в республике, попав в Узбекистан во время войны. И родом она вовсе не из Ташкента, а из маленького Термеза, на самой границе с Афганистаном.

Еще я узнал, что семья у Кати самая простая, небогатая. Никто ей не помогал. И путь на вершину российского шоу-бизнеса девчонка из глухой провинции проделала сама, без каких-нибудь карьерных лифтов. История этого восхождения очень интересна и поучительна.

Без экзаменов

Отец у Кати — машинист-железнодорожник, мама — учитель начальных классов. "Отца уже нет, — рассказывает девушка. — В основном меня воспитывали дедушка и, конечно же, бабушка. Она тоже работала учительницей. Но когда мы переехали в Ташкент, она ушла с работы и все свое время стала уделять мне. А дедушка был дальнобойщиком, колесил по всему СССР. В общем, как вы видите, семья у меня абсолютно не музыкальная".

Сама Катя до какого-то времени совершенно не интересовалась музыкой. А потом бабушка решила отдать девочку в музыкальную школу. И возник вопрос: на каком инструменте заниматься. Выбор был между саксофоном и гитарой. Семья выбрала саксофон, но, по знаковой случайности, преподавателя именно в тот день не было на работе. И Катю отдали на гитару.

© Foto: Из личного архива Екатерины Непрук Екатерина Непрук

"Первое время я не очень понимала, что происходит, — рассказывает Катя. — Мне было, пожалуй, все равно. Но потом откуда-то появилось такое яростное желание стать лучшей! Появилась мечта оказаться на большой сцене. Я участвовала во всех школьных представлениях, играла на гитаре. А в музыкальной школе мы создали свою группу. Ничего особенного. Играли самую популярную музыку. Тогда невероятно популярен был Леонид Агутин. Я очень долго, года три, была третьей гитарой ансамбля. А потом вдруг стала первой".

А потом Катя Непрук стала первой уже не в ансамбле, а на престижном республиканском конкурсе, выиграв который, она без экзаменов поступила в знаменитый республиканский эстрадно-цирковой колледж.

"Я очень благодарна своим учителям, — говорит Катя. — В музыкальной школе у меня был прекрасный педагог Дмитрий Владимирович Трошков. Потом он один год преподавал и в колледже. А завкафедрой у нас была Фируза Махмудовна Булатова — она прививала нам любовь к сцене. Постоянно выводила нас на различные мероприятия, научила не бояться сцены".

Отучившись в колледже, Катя Непрук во второй раз повторила свой подвиг. Она снова выиграла государственный конкурс. И поступила на этот раз в Государственную консерваторию Узбекистана. Без экзаменов и без оплаты за обучение.

"Если честно, то в консерватории я только посещала занятия, — рассказывает Катя. — Играть я уже умела. Теперь мне было интересно выступать самой. Может быть, это не очень хорошо, но так получилось. И я стала выступать по барам, кафе и ресторанам. Я выступала не с одним коллективом".

Самым ярким ансамблем того времени для Кати стал "Гелиос-бэнд". Его возглавляла Геля Тишина — тоже выпускница эстрадно-циркового колледжа. Только Геля училась на актрису.

Foto, Из личного архива Екатерины Непрук Екатерина Непрук в составе группы "Лицей"

"Было очень весело, — вспоминает Катя. — Мы играли и фанк, и фламенко, экспериментировали со смешением различных стилей. Были очень сильные музыканты. Тем не менее все они оказались самоучками. Консерваторской была только я. Все музыканты потом разъехались. А Геля сейчас в Санкт-Петербурге, выступает с новой группой "Тишина-бэнд".

Не стоит думать, что жизнь музыканта — один сплошной карнавал. На самом деле игра на гитаре в клубах — тяжелая работа.

"Это была не творческая жизнь, а чистое зарабатывание денег, — рассказывает Катя. — Потом я поняла, что исполнение чужих песен — не для меня. Мне, как артисту, все-таки хочется какой-то отдачи от зрителя. Когда выходишь на сцену с авторским проектом, люди будут слушать именно тебя, они пришли специально на тебя. А когда ты выходишь с перепевками чужого, то это музыка под еду. Люди пришли отдохнуть, расслабиться, выпить, покушать. Звучит фоновая музыка. Сейчас я уже завязала с этим делом. Но в Ташкенте — приходилось. Потому что другого способа как-то развиваться, по сути-то, не было".

А потом произошло очень интересное и значимое событие. В Ташкент приехал Дмитрий Хворостовский вместе с Игорем Крутым. Они собрали со всего Ташкента самых лучших молодых музыкантов.

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"И я тоже попала в их число, — говорит Катя. — В оркестре с Игорем Крутым я играла на бас-гитаре. Мы выступали во дворце "Туркестан". А совсем недавно мы снова с ним встретились в студии НТВ, на шоу "Ты супер!". Мы с группой "Лицей" приехали поддержать Алину Захарову, которая пела песню "Осень". Это очень сильная и талантливая девочка с очень красивыми глазами. На этом проекте много красивых голосов, и вообще проект, как мне кажется, классный".

Но вернемся в Ташкент. Переиграв во всех кафе и ресторанах, выступив на крупнейшей площадке республики с Игорем Крутым и Дмитрием Хворостовским, Катя начинает играть в Государственном оркестре телевидения и радио — тоже на бас-гитаре.

"Я благодарна своим родным за то, что они никогда не запрещали мне уходить в ночь играть на гитаре, — говорит Катя. — Они понимали, что это мое любимое дело. И они не противились: разрешали очень поздно приходить после концертов, что вообще-то для ташкентских девушек нетипично".

На четвертом курсе консерватории Катю Непрук позвали выступать в Москве.

Дебют в Кремле

"Я и не думала ехать в Москву, — смеется Катя. — Да, я понимала, что надо профессионально расти, развиваться. Ташкент уже дал мне все, что мог. И надо было куда-то переезжать. У меня было два варианта: или в США, или в Москву. Можно было бы попробовать выиграть грин-карту. Но это — вопрос везения. А Москва была вариантом попроще". Катя снялась в клипе у известного музыканта Марата Шункара. Тот играл в Москве, в ансамбле этнической музыки "Миррос". Работал в Москве, а семья у него жила в Ташкенте. Постоянно ездить туда и обратно было сложно. Шункар рассказал о Кате руководителю ансамбля.

"Мы связались, и он предложил мне контракт, согласно которому я на три месяца переезжала в Москву, — вспоминает Катя. — Я поехала. Немного боялась, конечно. Потому что до этого за пределы республики я выезжала только в Казахстан. И первое же московское выступление состоялось у меня в Кремле. Это было потрясающе!".

Москва встретила свою покорительницу легким морозом, которого Катя не боялась — в Ташкенте в это время стояла примерно такая же погода. Правда, чуть позже ударили холода до минус двадцати пяти градусов. И это было уже сурово.

"Я поселилась в большой квартире в Чертаново, которую руководитель ансамбля снимал специально для своих артистов, — рассказывает Катя. — С нами жила оперная певица из Австрии. Было очень весело. Ансамбль исполнял песни на фарси-дари, пушту, русском, корейском, французском языках. Мне очень понравилось в Москве. Но надо было возвращаться в Ташкент и сдавать выпускные экзамены в консерватории. Я поехала. Экзамены сдала, но диплом так и не получила. Почему? Очень просто. Чтобы его получить, надо четыре года отработать в Ташкенте по профессии. А меня уже звала Москва. И я туда вернулась".

В "Мирросе" Катя проработала около года. Выступления были очень редкими, но солидными — например, на дипломатических приемах. И Катя снова вспомнила свой ташкентский опыт и стала играть в самых разных коллективах. Работу в "Мирросе" пришлось оставить. Девушка осталась одна — в огромном чужом городе.

"Было тяжело, — признается Катя. — Приходилось все начинать с нуля. Я играла по барам, ресторанам, светилась на всех тусовках, делала все, чтобы меня запомнили и пригласили. Такая жизнь продлилась почти два года. Постепенно стали появляться интересные проекты. Например, фанк-группа "Сметана-бэнд", ансамбль "Трезвые". В этом коллективе я познакомилась с легендарным музыкантом-мультиинструменталистом Александром Дроновым. Он и привел меня в группу "Манго-Манго", в которой я стала работать в постоянном составе".

Быть звездой — тяжелый труд

Каково быть самым младшим участником группы, где все остальные старше тебя как минимум вдвое?

"В группе такая атмосфера, что не скажешь, что музыканты — взрослые дядьки, — смеется Катя. — Все они очень веселые, молодые по своей энергетике. Мы с ними очень быстро нашли общий язык. В группе неукоснительно действует правило: все плохое настроение остается в гримерке. Мне нравится с ними. И я думаю, что они тоже не против того, что с ними тусит девчонка".

Параллельно она устроилась работать в "Лицей". Поп-группы, по словам Кати, представляют собой очень сложный механизм. В солидных коллективах три девушки на сцене — это лишь верхушка айсберга. Есть еще и техработники, и гримеры, и хореографы. Музыканты находятся в основном в тени. Вся слава и все цветы достаются солистам. Но что поделать? Таков шоу-бизнес.

"Я никогда не думала, что стану солисткой, — говорит Катя Непрук. — У меня не было таких амбиций. Но однажды группу решила покинуть одна из солисток — Настя Березовская. И лидер коллектива Настя Макаревич позвонила мне и предложила заменить ушедшую солистку. Я с трудом этому верила. Ведь "Лицей" — это группа, на которой я реально выросла. Не сказать, чтобы фанатела, но какое-то влияние она на меня оказала. И вдруг я стала ее солисткой!".

© Foto: Из личного архива Екатерины Непрук Екатерина Непрук в составе группы "Лицей"

Уже через неделю после прихода Кати состоялась запись эфира для МузТВ. А еще через неделю надо было записывать двадцать две песни на НТВ (!). А за это время надо было их еще и выучить. И не просто инструментальную партию, но и слова всех композиций.

"Но, как оказалось, нет ничего невозможного, — говорит Катя. — Если очень сильно захотеть, то все получится".

Сейчас Екатерина Непрук играет в "Манго-Манго", "Лицее" и готовится к записи своего сольного альбома. Группу она уже собрала, полным ходом идут репетиции. Первая песня "Танцы под дождем" доступна в iTunes и на сервисе Яндекс-музыка.

Примерно раз в году Катя приезжает в родной Ташкент проведать родных, друзей и свой колледж.

"Зашла к своей любимой Фирузе Махмудовне, которая научила меня не бояться сцены, — говорит Катя. — Рассказала о своих успехах. Все преподаватели были в радостном шоке. Велели мне прислать фотографии для Книги почета. За год, что я не была в Ташкенте, город многое изменилось. Очень быстро все строится, город меняется в лучшую сторону. И люди там светлые. Ну как обычно, в принципе".