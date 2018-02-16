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Мемориальный дом-музей Садриддина Айни

В Самарканде готовятся отпраздновать 140-летие Садриддина Айни

© Новости Узбекистана
Культура
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Программу мероприятий разработал Самаркандский филиал Академии наук "Турон", торжества будут проходить в отреставрированном мемориальном доме-музее писателя

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В отреставрированном Мемориальном доме-музее Садриддина Айни готовятся к юбилейным торжествам в связи с 140-летием со дня рождения выдающегося писателя, ученого и общественного деятеля, сообщает NUZ.UZ.

Программу мероприятий разработал Самаркандский филиал Академии наук "Турон". Торжества будут проходить в отреставрированном мемориальном доме-музее писателя и в доме руководителя АН "Турон" Фархода Ахмеджанова, в котором расположен офис академии.

"На месте этого дома, где мы сейчас находимся, был большой сад, который принадлежал великому писателю. Он летом, в жаркие дни в тени деревьев, у большого хауза проводил время, занимался творчеством, принимал своих друзей, соратников и учеников. В 1959 году наша семья приобрела этот сад у сына писателя Камолиддина Айни. Поэтому считаю, что будет справедливым, если мы часть юбилейных мероприятий проведем здесь", — рассказал Ахмеджанов.

По его словам, АН "Турон" берет на себя организацию международной конференции, посвященной жизни и творчеству Садриддина Айни. В ней пригласят поучаствовать ученых и писателей из Таджикистана, России, Ирана, Афганистана, Израиля, США. Будет издан сборник тезисов выступлений участников конференции.

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Заведующий отделом Самаркандского государственного музея-заповедника Амриддин Пулатов сообщил, что создана рабочая группа по подготовке и проведению 140-летия известного писателя, которая на днях провела свое первое заседание по обсуждению реконструкции дома-музея. На нее из республиканского бюджета выделено 300 млн сумов. Кроме этой суммы администрация музея-заповедника дополнительно направит средства для обновления экспозиции дома-музея и его оснащения.

Торжества по случаю 140-летия со дня рождения писателя пройдут ближе к осени. А в сам юбилей — 15 апреля — состоится мероприятие с участием ученых-литературоведов, поэтов, писателей, студентов, поскольку международную конференцию целесообразнее проводить после завершения реконструкции дома-музея и его обновления.

"В таком случае многочисленным гостям и участникам юбилейных торжеств будет что показать. Отремонтированный и обновленный музей вместе с международным форумом покажет, как мы в Узбекистане, в частности, в Самарканде, относимся к памяти великого Садриддина Айни", — добавил Ахмеджанов.

Дом-музей Садриддина Айни был открыт в 1967 году, в церемонии открытия принимал участие тогдашний руководитель Узбекистана Шараф Рашидов.

Теги:
Садриддин Айни, Самарканд, Литература



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