18:24 19 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
В Ташкенте отметили 145-летие Федора Шаляпина

Вечер в честь 145-летия со дня рождения Федора Шаляпина прошел в Ташкенте

© РЦНК
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (67)
13 0 0

Солисты Большого театра оперы и балеты имени Алишера Навои исполнили песни Федора Шаляпина в конференц-зале Ташкентской и Узбекистанской епархии русской православной церкви

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел вечер памяти Федора Шаляпина "Я, божьей милостью, певец…", приуроченный к 145-летию со дня рождения великого певца.

Концертная программа началась с прослушивания аудиозаписи "Ноченька" в исполнении Федора Шаляпина. Солисты Государственного Академического большого театра оперы и балета имени А. Навои исполнили грустные, веселые, лирические песенные композиции из репертуара Федора Шаляпина, буквально превращенные в моноспектакли.

В Ташкенте отметили 145-летие Федора Шаляпина
© РЦНК
В Ташкенте отметили 145-летие Федора Шаляпина
На концерте прозвучала музыка композиторов разных национальностей в исполнении узбекских певцов, передает пресс-служба Россотрудничества.

Рамиз Усманов
© Новости Узбекистана
Тенор из Узбекистана выступил в Кремле
В мероприятии приняли участие митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ владыка Викентий, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, заслуженные деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, преподаватели и учащиеся столичных вузов, учащиеся лицеев, колледжей и школ Ташкента и Ташкентской области, российские соотечественники, журналисты.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (67)
Теги:
вечер памяти, РЦНК, Россотрудничество, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Национальные блюда, архивное фото
    Фаст-беш

    Готовые наборы для главного казахского национального блюда – бешбармака – начали производить в Актюбинской области республики.

  • Архивное фото депутата ЖК 6 созыва Асылбека уулу Дамирбека от фракции Кыргызстан во время заседания
    Невзирая на мандат

    В Казахстане в ходе крупной спецоперации задержаны 29 человек, среди которых депутат парламента Кыргызстана и еще три гражданина республики.

  • Сотрудники МВД Таджикистана
    От сих до сих

    Министр внутренних дел Таджикистана поручил всем стражам порядка республики учить английский и осваивать этику общения с иностранцами.

  • Выращивание осетров в лаборатории, фото из архива
    Рыбный год

    Почти два миллиона долларов потратили власти Азербайджана на разведение рыб промыслового значения – ожидает ли республику рыбный год?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Президентская претензия

    Александр Лукашенко направил президенту МОК Томасу Баху письмо с претензией по поводу судейства в отношении белорусского фристайлиста.

  • Игра Что? Где? Когда?, команда Хромая сороконожка и Гоша
    Сила мысли

    Команда из Абхазии победила в первой встрече Высшей лиги интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Сочи – куда двигаться дальше?

  • Шаурмейкер Артем Гиносян в шоу Я Могу!
    Шаурма-шоу

    Как армянин из Анапы за три минуты сделал рекордное количество порций шаурмы, превратив, к тому же, процесс готовки фастфуда в шоу.

  • Офис банка ABLV
    Не рискнули

    Минфин не готов рисковать деньгами и не собирается предоставлять банку ABLV, обвиненному Минфином США в отмывании денег, заем в 480 миллионов евро.

  • Игналинская АЭС в Литве
    Приказано уничтожить

    Президент Еврокомиссии пообещал Литве средства для дальнейшего демонтажа Игналинской АЭС, работа которой остановлена по требованию ЕС.

  • Девушки смеются
    Несчастная Молдова

    Молдова заняла четвертое с конца место в мировом рейтинге счастья – с кем республика разделила сомнительные лавры несчастья?

  • Урок математики в школе
    Незачем учить

    Известный эстонский психолог и педагог написал скандальную статью "На кой нам национальное образование на эстонском языке?"

  • Лавина
    Осетинский шторм

    Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение и рассказало о лавинной опасности в горах Северной Осетии.

  • Национальные блюда, архивное фото
    Фаст-беш

    Готовые наборы для главного казахского национального блюда – бешбармака – начали производить в Актюбинской области республики.

  • Архивное фото депутата ЖК 6 созыва Асылбека уулу Дамирбека от фракции Кыргызстан во время заседания
    Невзирая на мандат

    В Казахстане в ходе крупной спецоперации задержаны 29 человек, среди которых депутат парламента Кыргызстана и еще три гражданина республики.

  • Сотрудники МВД Таджикистана
    От сих до сих

    Министр внутренних дел Таджикистана поручил всем стражам порядка республики учить английский и осваивать этику общения с иностранцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Очевидец рассказал о моменте расстрела людей в Дагестане
Очевидец рассказал о расстреле людей в Дагестане
Экспорт Узбекистана
Узбекистан – страна торговая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054