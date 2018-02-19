Вечер в честь 145-летия со дня рождения Федора Шаляпина прошел в Ташкенте

Солисты Большого театра оперы и балеты имени Алишера Навои исполнили песни Федора Шаляпина в конференц-зале Ташкентской и Узбекистанской епархии русской православной церкви

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел вечер памяти Федора Шаляпина "Я, божьей милостью, певец…", приуроченный к 145-летию со дня рождения великого певца.

Концертная программа началась с прослушивания аудиозаписи "Ноченька" в исполнении Федора Шаляпина. Солисты Государственного Академического большого театра оперы и балета имени А. Навои исполнили грустные, веселые, лирические песенные композиции из репертуара Федора Шаляпина, буквально превращенные в моноспектакли.

© РЦНК В Ташкенте отметили 145-летие Федора Шаляпина

На концерте прозвучала музыка композиторов разных национальностей в исполнении узбекских певцов, передает пресс-служба Россотрудничества.

В мероприятии приняли участие митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ владыка Викентий, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, заслуженные деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, преподаватели и учащиеся столичных вузов, учащиеся лицеев, колледжей и школ Ташкента и Ташкентской области, российские соотечественники, журналисты.