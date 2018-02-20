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Джосс Стоун

Джосс Стоун в Ташкенте можно будет послушать бесплатно

PAUL BERGEN / AFP
Культура
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Билеты на концерт 6 марта можно будет получить в кассе театра "Ильхом" с 22 февраля, при себе необходимо иметь паспорт

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Одна из самых популярных британских соул и R'n'B певиц — актриса Джосс Стоун выступит 6 марта в рамках IlkhomRockFest в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Джосс Стоун выйдет на сцену вместе со своим гитаристом и исполнит свои песни, а также каверы.

Пригласительные билеты на концерт организаторы раздадут бесплатно. Их можно будет получить в кассе театра "Ильхом" с 22 февраля, при себе необходимо иметь паспорт.

Как отметил популярный исполнитель хип-хопа в Узбекистане, автор текстов и продюсер Руслан Салиев (Mr. Slan), совсем скоро артистка, которая еще в 16 лет удивила мир своим талантом, представит свое творчество и в Ташкенте.

"Наконец не только Стас Михайлов и Киркоров, но и фея совсем из другого мира — Джосс Стоун", — написал он.

Джосс Стоун записывалась и выступала с такими звездами, как Стиви Уандер, Джеймс Браун и Мик Джаггер. Ей аплодировали зрители The Super Bowl, фестивалей Glastonbury, Coachella и церемоний The Grammys и The Brit Awards.

Певица посетит Ташкент в рамках своего проекта Total World Tour. Ее цель — выступить во всех странах мира, зарегистрированных в ООН. Она уже побывала в 130 из них.

Теги:
Ташкент, Популярная музыка



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