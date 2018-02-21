Шахзода выступит на концерте "Звезды Востока" в Москве

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Популярная узбекская певица Шахзода выступит 14 апреля в Москве на концерте "Звезды Востока", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На днях артистка выложила в Instagram видеоролик, в котором пригласила всех на предстоящий праздник восточной музыки, устраиваемый радио "Восток FM".
Концерт пройдет в Vegas City Hall 14 апреля. В этот вечер на сцене будут исполнены самые лучшие песни ярких исполнителей Востока.
В программе концерта заявлены выступления таких певцов, как Тимур Темиров, Elvin Grey, Султан Ураган, Эльбрус Джанмирзоев, Артур Бэст, Зара, Ka-Re, Tural Everest, Милан Савич, Брендон Стоун, Ринат Каримов, Нодар Ревия и другие.
Как отмечают организаторы, зрителей ждет теплая атмосфера и замечательное настроение, любимые артисты и лучшие восточные хиты, наполненные солнечными ритмами и душевной лирикой.
Билеты на концерт можно купить через интернет. Цена билета стартует от 1100 рублей.