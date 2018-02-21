Шахзода выступит на концерте "Звезды Востока" в Москве

В этот вечер на сцену выйдет еще одна артистка из Узбекистана — Согдиана, которая в настоящее время живет и работает в Москве

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Популярная узбекская певица Шахзода выступит 14 апреля в Москве на концерте "Звезды Востока", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях артистка выложила в Instagram видеоролик, в котором пригласила всех на предстоящий праздник восточной музыки, устраиваемый радио "Восток FM".

Концерт пройдет в Vegas City Hall 14 апреля. В этот вечер на сцене будут исполнены самые лучшие песни ярких исполнителей Востока.

В программе концерта заявлены выступления таких певцов, как Тимур Темиров, Elvin Grey, Султан Ураган, Эльбрус Джанмирзоев, Артур Бэст, Зара, Ka-Re, Tural Everest, Милан Савич, Брендон Стоун, Ринат Каримов, Нодар Ревия и другие.

Фото из личного архива Шахзоды Шахзода в прямом эфире на Facebook рассказала о личной жизни

Кстати, в этот же вечер на сцену выйдет еще одна артистка из Узбекистана — Согдиана, которая в настоящее время живет и работает в Москве.

Как отмечают организаторы, зрителей ждет теплая атмосфера и замечательное настроение, любимые артисты и лучшие восточные хиты, наполненные солнечными ритмами и душевной лирикой.

Билеты на концерт можно купить через интернет. Цена билета стартует от 1100 рублей.