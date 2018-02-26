Лучшая среди талантов: узбекская пианистка победила в международном конкурсе

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Пианистка из Узбекистана Жасмин Абдуназарова завоевала гран-при с присвоением звания победителя международного конкурса, посвященного 145-летию Сергея Рахманинова, который прошел в Павлодаре.

Как сообщает UZ24, за звание лучших боролись 70 самых талантливых юных пианистов из Казахстана, Грузии, Узбекистана и России.

Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои Уникальный и волшебный: в Ташкенте прошел Первый классический Open Air 13

Учредители международного конкурса, который прошел под названием "Музыка должна идти от сердца", — казахстанское госучреждение "Музыкальный колледж — музыкальная школа-интернат для одаренных детей" и Фонд поддержки Евро-азиатского пространства в области искусства.

Торжественное закрытие конкурса состоялось 24 февраля в концертном зале ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж — музыкальная школа-интернат для одаренных детей".

Гран-при с присвоением звания победителя международного конкурса кроме Жасмин Абдуназаровой (Ташкент, Узбекистан) также завоевали Дарина Мурат (Павлодар, Казахстан), Санжарали Копбаев (Алматы, Казахстан) и Бекзат Ракымов (Алматы, Казахстан).

Членами жюри был отмечен еще один музыкант из Узбекистана, Шохжахон Исроилжолов (Ташкент, Узбекистан) — он стал дипломантом данного международного конкурса.